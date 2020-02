Goli na filmu: Zašto su žene te koje se skidaju, a ne muškarci?

Ženska golotinja na ekranu toliko je uobičajena da niti ne izaziva reakcije, a analiza 1100 popularnih filmova za 2018. godinu otkrila je da je 25,4 posto žena imalo uloge s golim scenama, nasuprot 9,6 posto muškaraca. Vjerojatnost da ćemo u nekom filmu vidjeti golu ženu tri je puta veća od one da u njemu vidimo golog muškarca.

Zašto?

Ovisi o tome koga se pita. Martha Lauzen, izvršna direktorica Centra za proučavanje žena na televiziji i filmu na Državnom sveučilištu San Diego, reći će da je kratki odgovor taj što većina filmskih redatelja i pisaca jesu, i oduvijek su bili muškarci. Muškarci su činili 87 posto redatelja i 81 posto pisaca u 2019, navodi se u nedavnom izvješću koje je Lauzen napisala.

Donald Clarke iz Irish Timesa duhovito zaključuje kako je to zato jer žene imaju više 'nepristojnih dijelova' za pokazati od muškaraca i stoga trebaju skinuti manje odjeće da bi bile djelomično gole. Osim toga, za njega muške genitalije i njihov prikaz predstavljaju 'kozmetičke izazove', piše The Lilly.

To je svakako pogled muškarca iza kamere, i muškarci su ti koji većinom snimaju filmove. No, to nije cijela priča. Koja je svrha golotinje? Koje su namjere filmaša? Koliku su kontrolu imali glumci?

Pomicanje granica

- Golotinja u filmovima iz 1960-ih razlikuje se od sadašnjih ili čak prije 20 ili 10 godina - kaže Clarissa Smith, profesorica seksualnih kultura na Sveučilištu Sunderland u Engleskoj.

Mjerila su se definitivno pomaknula i danas rijetko koja golotinja može šokirati, no analitičari kažu kako se sve svodi na to da se ženska golotinja bolje prodaje, jer su ti koji ju prodaju i proizvode većinom muškarci, pa se oni prema tome postavljaju kao da su oni sami prosječni konzumenti.

