Gologuze plesačice su izmislile tange kako bi djelovale čednije

Tange su prvenstveno dekorativno donje rublje pa, ako ste izuzetno fizički aktivni, udobnije će vam biti u klasičnim pamučnim gaćicama. Ali, ukoliko želite začiniti malo 'one stvari' i probudite seks božicu u sebi, tada svakako birajte tange sa pomalo čipke, koje su ugodne na dodir, imaju tanje trakice i izazovnu nijansu.

Kada poželite takav tip rublja nositi ispod svijetle odjeće, u tom slučaju svakako birajte glatke modele u boji kože, bez čipke. Za stalno nošenje su najidealnije one jednostavne izrađene od pamuka.

Kod kupovine tangi pazite na veličinu. Ukoliko vam se trakice urezuju u kožu, tada uzmite broj veće.

Kako su tange nastale?

Sličan model, ali ne toliko oskudan kao današnje tange, nosili su muškarci u Africi tisućama godina daleko u povijest. Bio je to komad tkanine koji je zapravo služio da bi im zaštitio genitalije.

Za ono kako izgledaju danas zaslužan je navodno bivši gradonačelnik New Yorka Fiorello LaGuardia koji se preznojio i pocrvenio kada je shvatio da egzotične plesačice, koje su 1939. godine plesale na ulicama grada tijekom Svjetskog sajma, nemaju donje rublje.

Foto: Fotolia

LaGuardia im je prigovorio 'da pokazuju previše i da bi trebale biti malo čednije tijekom manifestacije'. Sugerirao im je da pod hitno na sebe stave barem minijaturne gaćice kako ne bi sablaznile javnost. Poslušale su ga i pokrile se, ali zbilja minimalno - prekrile su samo Venerin brijeg krpicom koju su držale tanke trakice.

Ipak, prošlo je još dosta godina dok se tange nisu probile do ladica prosječnih žena, a popularizirao ih je 1974. godine modni dizajner Rudi Gernreich. On je zaslužan i za prvi toples kupaći kostim. Žene su tange masovno počele kupovati 90-tih godina i taj trend se nije zaustavio do danas.