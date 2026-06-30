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POLICIJA UPOZORAVA 'Samo nekoliko minuta u pregrijanom autu može biti kobno za djecu!'

Piše HINA,
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POLICIJA UPOZORAVA 'Samo nekoliko minuta u pregrijanom autu može biti kobno za djecu!'
Foto: Davor Puklavec / PIXSELL

Policija je objavila letak s upozorenjima i savjetima. Podsjetili su da ostavljanje djeteta samog u vozilu može biti kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora i do 15 godina

Policija je izradila informativni letak "Ne ostavljajte djecu samu u vozilima!" kako bi upozorila roditelje i druge odgovorne osobe na posljedice ostavljanja djece u vozilu na velikim vrućinama, a ukazala je i na zakonski okvir te dala preporuke stručnjaka. Letak je napravljen u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a cilj mu je podići svijesti i senzibilizirati roditelje te druge odgovorne osobe na što veću budnost i brigu o najmlađima kako bi se izbjeglo njihovo stradavanje.

Dolaskom visokih temperatura, napominju, povećava se opasnost od mogućnosti dehidracije i stradavanja djece ostavljene u vozilima, a čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice.

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 Dječji organizam slabije se prilagođava na visoke temperature nego organizam odrasle osoba, tijelo djeteta se zagrijava tri do pet puta brže od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara pa, ako se ne reagira na vrijeme, dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega, upozorava policija uz glavnu poruku – ne ostavljajte djecu samu u vozilima.

Nikada ne ostavljajte dijete samo u autu - ni na trenutak! Napominju pritom da "ne spašava ni otvoren prozor", niti hlad, "niti 'samo 5 minuta'", te poručuje - "Nikada ne ostavljajte dijete samo u autu - ni na trenutak!".

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 Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu, naglašavaju, grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povreda djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje, a odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela za što je propisana kazna zatvora od 3 do 15 godina.

Stres, užurbanost života i velik broj svakodnevnih obveza u današnje doba najčešći su uzroci zaboravljanja roditelja, dodaju te naglašavaju važnost osvješćivanja automatskih radnji koje su ljudi skloni usvojiti kroz svakodnevnu rutinu.

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Stoga je, navode, prilikom ulaska u auto dobro neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i sl. Preporučaju i da se na bilo koji način mijenja ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji…), kao i da se stvari koje je potrebno uzeti prije izlaska iz auta ostave na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako se ne bi automatski izašlo iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo.

Ističi i da je djetetu potrebno objasniti, na način primjeren dobi, da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu te mu treba predočiti načine mogućeg reagiranja (ako je to moguće i ovisno o dobi) - izlazak iz vozila, otvaranje prozora ili bilo koji način signaliziranja da je ostalo samo u vozilu.

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