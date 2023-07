Gornji Grad je nekada bio mjesto plesa, nosili su se šeširi te odlazilo u poznate parkove

Tu živim od 60 - tih, preselila sam se kada sam imala samo 15 godina. Moja braća su studirala u Zagrebu, a ja sam oduvijek sanjala o zagrebačkim ulicama i svim ljepotama koje one nude. Tako sam sretna što sam se i dan danas zadržala u Gornjem Gradu u kojeg sam se još kao djevojka zaljubila. Obožavam svoju baštu, to je onaj predivan osjećaj doma kojeg rijetko što može zamijeniti, rekla je Ana koja je odlučila upisati srednju školu u njenom gradu iz snova - Zagrebu.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nekadašnja vremena su, tvrdi, bila u mnogočemu drugačija. Mladi su izlazili na ples gdje su mnogi upoznavali svoje simpatije i buduće muževe.

- Sada ljeti je vruće, ali sve se to izdrži, a ono što nas je tada svih vezivalo je zajedništvo gdje smo svi bili kao jedno. Prije se igrao šah, ljudi su se u puno većoj mjeri družili. U starim krovovima su se znale pričati takve priče da umreš od smijeha, radile su se štrudle, išlo se na Ribičiju - priča nam Ana koja Zagreb smatra svojim najdražim domom te mjestom gdje je stvarala svoje najljepše uspomene.

Nekada su mladi bili opušteniji, a mladići su prilazili djevojkama kako bi ih upitali za ples, a nerijetko su se nosili i šeširi.

- Nosili smo šeširiće, to je među mladima bilo poznato. Muža sam upoznala u đačkom domu. Kakvi su to plesnjaci bili, pa pauza pa lijepo iziđeš u park. To su bila takva događanja koja je nemoguće nadmašiti danas. Na Gornjem Gradu je oduvijek bio aktualan Muzej Grada Zagreba, tu se oduvijek održavalo nešto, u kutu se nalazila Mimara, mnogi koji su prolazili u blizini su se rado zaustavljali - prisjetila se ponosna građanka Gornjeg Grada.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svaki period je nosio sa sobom svoje posebne čari, a nekada je sve bilo drugačije i opuštenije, a i ljubav je u prošlim vremenima bila iskrenija.

- Svaki period je imao svoje posebnosti i čari. Moj život je obilovao predivnim trenutcima. Nekada sam radila u Plivi i tu mi je bilo super. Svi smo si međusobno bili dobri, pričali o svojim problemima i međusobno upijali korisne savjete. O ljubavima da ne pričam, vjenčavali smo se samo iz iskrenih osjećaja - rekla je Ana koja često šeta zagrebačkim ulicama, a nedavno je posjetila i dobro poznatu manifestaciju Dvorišta.

-Unuk mi ovih dana često tamo odlazi, čula sam da imaju odlične koncerte, ma samo neka našeg grada - zaključila je.