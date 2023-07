Gospić obilježava 167. rođendan Nikole Tesle: Posjetitelje će oduševiti bogat svjetlosni show

Foto: TZ grada Gospića

Trodnevna manifestacija 'Tesla - Power of Lights' traje do sutra u Gospiću, a nakon njega ovaj mjesec održat će se niz raznolikih aktivnosti, od utrke trčanja i bicikliranja do koncerata

U organizaciji Grada Gospića i Turističke zajednice grada Gospića, održat će se mnogo raznovrsnih, vrlo atraktivnih događanja; umjetničkih, sportskih, glazbenih i dječjih. Program 'Tesla - Power of Lights', povodom njegova 167. rođendana, dio je cjelomjesečnih događanja koji će zasigurno privući mnoge posjetitelje. Foto: Josip Durdov / TZ grada Gospića Jučerašnji je dan bi posvećen kreativnim programima za djecu, a danas je na redu zanimljiva utrka. POGLEDAJTE VIDEO: Naime, u 19 sati starta 4. izdanje utrke Lika Night Run, uz vodstvo Atletskog kluba Velebit, a prije nje djeca će odmjeriti snage na dječjoj utrci. Od 21:30 pozornicu na otvorenom preuzima grupa Dalmatino. Zapjevat će vam “Dvi, tri riči”, i pozvati vas da s njima potražite “Zvizdu Danicu” No, da ne bi sve ostalo samo na glazbi, koncert će pratiti i interaktivna igra svjetla (laserska harfa, labirint, laser show) i tako na jedinstven način zaokružiti kompletan doživljaj. Foto: TZ grada Gospića Memorijalni centar Nikola Tesla u Smiljanu domaćin je trećeg dana manifestacije, 10.07. (ponedjeljak), kada je i ulaz za posjetitelje besplatan. Od raznolikog sadržaja izdvajaju okrugli stol na temu: 'Tesla - čovjek ljudskih osobina', a tu je i karambol biljar s genijalnim znanstvenikom. Večernji program kreće od 21 h glazbeno-scenskom predstavom Janeza Dovža, predstavnika Nikola Tesla networka. Foto: TZ grada Gospića Ljubitelji kazališta imaju više opcija: 12.7. je na rasporedu predstava Teatra Kerekeš, 13.7. na pozornicu stiže Pero Juričić sa svojom predstavom, 19.7. se može pogledati kazališna predstava Teatra Lectirum, a umjetnički četverolist zatvara 25.7 Teatar Planet Art. Naime, 'Ljeto u Lici' traje čitav mjesec, pa izdvajamo još neka od događanja koja svakako vrijedi posjetiti. Grupa Vatra svojim će hitovima sve zagrijati 15.7., a 20.07 od 17h kreće noćni uspon na Visočicu. Foto: TZ grada Gospića U koncertima grupe Latino i Slavonskih Lola Gospićani će uživati 22.7., a sljedećeg jutra, 23.7., kreće biciklijada. Svega nekoliko dana prije kraja mjeseca, 28.7. stiže prava glazbena poslastica - grupa Urban&4 koja će s prisutnima podijeliti svoju ljubav i posvećenost prema glazbi. Ulaznice za koncerte Urban&4 i grupe Vatra mogu se kupiti u gospićkom KIC-u, a svi ostali programi su besplatni.