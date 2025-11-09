Gospodin Zoran zelenilom na vrhu zgrade opire se betonu - na ponos cijelom kvartu

Svaki dan smo na ovoj terasi, osobito na proljeće, kad smo počeli s radovima oko sadnje krumpira, rajčice, peršina, salate, jagoda i drugih stvari koje smo posadili. Tako smo cijelo ljeto imali što ubrati. A tu je i posao oko cvijeća, dok susjed s osmog kata s druge strane tu ima i brajdu. Tako smo ljeti i razmjenjivali ono što bismo ubrali. A navečer znamo pozvati i druge susjede na kavu, tu smo se družili, gledali utakmice..., priča Zoran Pavlov, IT-jevac koji je 2014. godine otišao u mirovinu iz HT-a, čiji smo vrt posjetili jer je prilično neobičan.

