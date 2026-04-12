Najbolniji medicinski zahvati: Evo što pacijenti zaista prolaze

Iako su medicinski zahvati potpuno nužni i često spašavaju živote, to ne znači da su bezbolni. Zapravo, čak i oni koji se izvode pod općom anestezijom - koja bi trebala spriječiti osjećaj boli tijekom zahvata - mogu uzrokovati značajnu nelagodu tijekom oporavka.

Neki zahvati su, međutim, definitivno bolniji od drugih - bez obzira na to koliko je visoka vaša tolerancija na bol.

Dr. Deana Eggitta, konzultant obiteljske medicine, rangirao je najbolnije operacije i medicinske postupke na svijetu - kako bi pacijenti znali što mogu očekivati i, što je najvažnije, što mogu učiniti da si olakšaju oporavak.

Velike operacije nisu uvijek bolnije od manjih zahvata, dijelom zbog količine lijekova protiv bolova koje pacijent dobiva, kaže on.

- Iako će svatko bol doživjeti drugačije, postoje postupci koji su ipak bolniji od drugih, poput fuzije kralježnice, operacije otvorenog prsnog koša i potpune zamjene koljena - rekao je za Daily Mail.

Svi ti zahvati zahvaćaju kosti i živce te nakon njih nije moguće potpuno mirovanje. Dakle, iako sama operacija možda nije pretjerano bolna, opsežna fizioterapija potrebna za potpuni oporavak može biti vrlo bolna.

Pa koji su to najbolniji postupci i možemo li išta učiniti da ublažimo bol?

Biopsija koštane srži: Zašto se smatra jednim od najbolnijih zahvata?

Biopsija koštane srži radi se iz dva razloga: za prikupljanje matičnih stanica za donaciju ili za provjeru prisutnosti stanica raka.

Koštana srž je spužvasto tkivo i tekućina u središtu nekih kostiju koja proizvodi različite vrste krvnih stanica: crvene i bijele krvne stanice te trombocite.

Transplantacije matičnih stanica koriste se za liječenje stanja u kojima je koštana srž oštećena i više ne može proizvoditi zdrave krvne stanice, poput leukemije, limfoma i srpaste anemije.

Pacijentima i donorima daje se lokalna ili opća anestezija, nakon čega se igla uvodi u kost kuka kako bi se prikupila tekuća koštana srž.

Kod lokalne anestezije, koja umrtvljuje područje dok je pacijent budan, može se osjetiti osjećaj povlačenja dok se stanice izvlače.

Nakon zahvata ostaje ubodna rana i često modrica oko mjesta biopsije. Pacijenti često osjećaju bol u kosti nekoliko dana, što se može ublažiti blagim analgeticima.

Kao i kod svih zahvata, postoji i mali rizik od infekcije koja može uzrokovati curenje tekućine iz mjesta biopsije.

Lumbalna punkcija (spinalna punkcija)

Također poznata kao lumbalna punkcija, ovaj postupak uključuje umetanje igle u donji dio leđa, između kostiju kralježnice – i jedan je od najstrašnijih medicinskih zahvata jer pacijent mora biti budan.

Obično se koristi za utvrđivanje uzroka simptoma povezanih s mozgom ili kralježnicom, ali može se koristiti i za liječenje infekcija, nekih vrsta raka ili za primjenu anestezije.

Igla se polako uvodi u donji dio leđa između kralježaka. Mnogi pacijenti opisuju osjećaj pritiska, nelagode i trnaca nekoliko sekundi nakon umetanja igle.

Zatim se, ako se rade pretrage, uzima cerebrospinalna tekućina koja se šalje na analizu. Ako se daje lijek ili anestezija, oni se ubrizgavaju izravno u kralježnicu.

Nakon zahvata nije rijetko imati glavobolju, bol u leđima, krvarenje i oteklinu na mjestu uboda.

U rjeđim slučajevima može doći i do dugotrajne boli u leđima, infekcije, oštećenja živaca koje može uzrokovati gubitak osjeta u rukama i nogama, gubitak sluha, dvoslike i krvne ugruške.

Operacija na otvorenom srcu i sternotomija

Otvorena operacija prsnog koša odnosi se na bilo koju operaciju u kojoj kirurg napravi veliki rez na prsima kako bi otvorio prsni koš i omogućio pristup srcu i plućima.

Najčešće se izvodi kod operacija srca i radi se pod općom anestezijom. Nakon zahvata, polovice prsne kosti spajaju se čeličnim žicama ili sličnim uređajima kako bi se kost stabilizirala.

Samo prsna kost zacjeljuje oko 12 tjedana.

Mišići i koža zatim se zašivaju. Nije iznenađujuće da pacijenti osjećaju umjerenu do jaku bol nakon operacije, a pokretanje, kašljanje i duboko disanje pogoršavaju bol.

Normalno je imati bolove, ukočenost i utrnulost u leđima, vratu, ramenima, rukama i prsima nakon operacije, prema NHS-u.

To je posljedica zahvata na prsnoj kosti, ligamentima i procesu cijeljenja rane, ali se s vremenom poboljšava.

Zdravstvene službe savjetuju redovito uzimanje analgetika kako bi se olakšalo kretanje, spavanje i kašljanje, uz napomenu da je bolje spriječiti bol redovitim uzimanjem lijekova nego čekati da postane jaka.

Totalna zamjena koljena

Zamjene koljena razlikuju se po tome koliko su bolne za pojedince. No budući da zahtijevaju značajnu rehabilitaciju, mnogi bi ih svrstali među bolnije zahvate, objašnjava dr. Eggitt. Koljeno se normalno kreće glatko jer su krajevi kostiju prekriveni slojem čvrste hrskavice.

Kada hrskavica počne propadati zbog ozljede ili osteoartritisa, kosti se počinju trljati jedna o drugu, uzrokujući bol i ukočenost zgloba.

- Najbolje što možete učiniti za oporavak nakon zamjene koljena je dobro se unaprijed pripremiti - kaže dr. Eggitt. 'Nemojte razmišljati samo o lijekovima protiv bolova, nego i o sjedenju, spavanju i svakodnevnim aktivnostima.'

- Ali neće biti bez boli jer je zahvat vrlo traumatičan za kosti i živce - dodao je.

Operacija se izvodi pod općom ili lokalnom anestezijom, koja se ubrizgava u kralježnicu kako bi se umrtvila osjetljivost od struka naniže.

Kod potpune zamjene uklanja se donji dio bedrene kosti i gornji dio potkoljenice te se zamjenjuju metalnim i plastičnim dijelovima koji se učvršćuju na mjesto.

Zglob koljena zatim se vraća na mjesto, rez se zatvara šavovima ili kopčama i prekriva zavojem.

Vrijeme oporavka ovisi o dobi i općem zdravlju, ali dr. Eggitt naglašava da je najbolje početi hodati što prije nakon operacije – uz pomoć štaka ili hodalice.

On kaže: 'Što dulje čekate s kretanjem, to će oporavak biti teži'.

NHS također preporučuje ustajanje i hodanje po pet minuta svakih sat vremena kako bi se spriječili krvni ugrušci, te držanje noge podignute kako bi se smanjilo oticanje.

Histeroskopija - zahvat na maternici

Histeroskopija je pregled unutrašnjosti maternice pomoću tankog uređaja nalik teleskopu koji se uvodi kroz vrat maternice.

Prema Kraljevskom koledžu opstetričara i ginekologa, trećina žena koje prolaze ovaj zahvat prijavljuje razinu boli 7 ili više od 10.

Zbog toga bi pacijenticama trebalo ponuditi lokalnu ili opću anesteziju, preporučuje stručni odbor, a treba uzeti u obzir i medicinsku povijest pacijentice, uključujući traume povezane s ugradnjom spirale.

Iako neugodan, ovaj test može pomoći u dijagnostici ili liječenju različitih problema, uključujući miome ili izrasline, ponavljajuće pobačaje i krvarenje nakon menopauze.

Za ublažavanje boli NHS preporučuje uzimanje ibuprofena ili paracetamola sat vremena prije zahvata te traženje anestezije ili injekcije za opuštanje, iako to nije uvijek dostupno u svim bolnicama ili klinikama.