Gostima servirajte stol poput onoga u zagrebačkoj Esplanadi

Postava svečanog stola mora sadržavati pribor za glavno jelo, a to su veliki nož i velika vilica, tanjur za kruh i maslac s nožićem za maslac te podložni tanjur, ubrus, čaša za vodu i čaša za bijelo vino. Tu se svakako mora naći i pribor za predjelo i juhu, ako je ima, te desertni pribor, kaže maître d’ Stjepan Okun, šef restorana Zinfandel’s hotela Esplanade u Zagrebu.

- Kod serviranja stola pravilo je da se uvijek koriste čaša za bijelo vino. Čaše za crveno ili šampanjac stavljaju se ovisno o narudžbi gosta. Desertni pribor ovisi o desertu no u osnovi se uvijek stavljaju desertna vilica i žlica. Tako se i za sladoled poslužuju žlica i vilica, a ne samo desertna žlica. Ako se desert mora rezati, poput štrudle od jabuka, tada postavi dodajemo i desertni nož - kaže Okun i nastavlja:

- Pribor se uvijek uzima izvana prema unutra, s time da onaj za glavno jelo uvijek mora biti na stolu. Ako glavno jelo ima puno umaka, uz salatu se na tanjuriću poslužuje vilica za salatu kako gost ne bi morao vilicom kojom jede glavno jelo jesti i salatu.

Ubrus se za vrijeme jela drži raširen u krilu - pojašnjava Okun te napominje da se završetak jela signalizira tako što se pribor stavlja vodoravno na desnu stranu tanjura, jedan pored drugog. Odložite li pribor koji trenutno koristite sa svake strane tanjura, konobaru poručujete da se samo odmarate te da ćete još jesti.

- Vrlo je važno ne zatrpati stol. Maksimalan broj pribora je onaj za četiri slijeda. Ako je na jelovniku više sljedova, pribor se naknadno dodaje. Također, važno je da su dekoracije jednostavne. Uglavnom se koriste cvijeće, te posude za sol i papar. Priprema li stol za večeru, dekoracijama se dodaje jednokraki svijećnjak. Kod ručka svijećnjak nije potreban.

Ubrus je važan dio svake večere no ni s njegovom dekoracijom ne treba pretjerivati već se on na tanjur postavlja čim jednostavnije. Ne presavijajte ga previše, nastojte ga čim manje dirati - savjetuje Okun koji u Hotelu Esplanade radi 25 godina, a za stolovima koje je on postavljao jele su mnoge zvijezde i važni državnici, među kojima su i Hillary Clinton i Ivanka Trump koja je nedavno odsjela u hotelu.

Hrana koja se smije jesti prstima

I u najfinijim hotelima neku je hranu pristojno jesti prstima.

- Svi kanapei jedu se prstima. To je butlers način posluživanja tijekom kojega konobar kruži salom i na tacni nosi male zalogaje. Oni moraju biti veličine zalogaja te posluženi na kruhu ili tostu kako se gost ne bi zaprljao dok ih jede. Uz njih obavezno ide ubrus.

Isto tako, riba, škampi i školjke također se jedu prstima, i to je potpuno dozvoljeno. U tom slučaju, uz takvu hranu poslužuje se takozvana ‘finger bowl’, zdjelica s vodom za pranje prstiju. Voda u njoj mora biti mlaka te se u nju stavljaju kriška limuna i latica ruže te se ona mijenja više puta, isto kao i ubrusi - pojašnjava Stjepan Okun, maître d’ iz zagrebačke Esplanade.

