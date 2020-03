'Još jučer je bio anđeo' - što se skriva iza zločestog ponašanja

Ajde mali čovječuljak, vrijeme je da te obučemo, kaže majka svojim sretnim glasom, nadajući se da će to uzrokovati željeni rezultat.

'Ne' je odgovor koji vrlo izravno otkriva što dijete misli o tome. Pola sata kasnije, iskoristivši sve trikove iz priručnika 'kako da vas dijete posluša bez suza', dijete je napokon obučeno. A tek slijedi doručak. Vaše dijete, koje je nekoć obožavalo jesti i uzelo bi sve što ste pred njega stavili, trenutno ima tri namirnice koje će rado pojesti. Ostalo? Kroz suze, viku, moljenje, a nekad čak ni tada.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

S jedne strane, to može olakšati stvari jer mu možete naprosto davati samo tri namirnice, no što je s brigom da to vjerojatno i nije najzdravija prehrana.

Kako se dan nastavlja, takvih je izazova sve više, a i najjednostavnija interakcija s djetetom se pretvara u maraton u kojem se morate za nešto izboriti.

Što se dogodilo s mojim dobrim djetetom?

Da biste odgovorili na to pitanje, bilo bi dobro pogledati što se događa s vašim djetetom u ovoj fazi njegovog razvoja. Prema Eriksonu, uglednom psihologu koji je život podijelio u različite faze zadataka koje je potrebno postići, u dobi od 2 do 3,5 godine dijete obilježava potreba za razvojem autonomije. Kod djece za koju bismo mogli reći da od rođenja imaju 'jak karakter', odnosno intenzivno iskazuju i pozitivne i negativne emocije, to je još vidljivije.

Došlo je doba stjecanja novih vještina, kao što je jezik. Dijete ove dobi mora znati da može donositi odluke i da će ti izbori dovesti do ishoda. Ako to ne učine, ostaje im osjećaj inferiornosti ili pak srama.

To je i doba učenja samokontrole i ponosa na sebe, doba govorenja 'ja to mogu' i saznavanja da doista mogu. Djeca se zbog toga suprotstavljaju osobama koje su im najbliže te o njima skrbe da bi vidjeli koliko su sposobni, ali i da vide kakav učinak to ima u njihovom svijetu i ljude u njemu.

Takvo saznanje vam može pomoći u toj mjeri da znate da vam dijete ne pokušava namjerno otežati život, već samo pokušava naći svoje mjesto u svijetu. Strpljivost roditelja je važna, jer je njihova reakcija ono iz čega djeca uče, a sa strpljivim će roditeljima prije izgraditi samokontrolu, piše Babyology.

Kako najbolje reagirati na ovu fazu razvoja?

To je vrijeme u kojima trebate birati svoje bitke i davati prioritet onim stvarima koje želite usaditi svom djetetu. Dok vaše dijete traži autonomiju, vaša je odgovornost pružiti mu priliku da to prakticira na siguran način, primjerice tako da bira što će odjenuti između dvije kombinacije, koju knjigu čitati...

To je doba i kada će vam za sve što ste prije radili zbog aktivnog sudjelovanja djeteta trebati više vremena, no stvari možete ubrzati vlastitom kreativnošću. Primjerice, pospremanje igrački pretvorite u igru u kojoj pobjeđuje onaj tko je prvi gotov.

Drugi razlozi za 'zločesto' ponašanje

Od fizioloških razloga, glavni su svakako umor i glad, a može biti i previše šećera u prehrani. Djeluju na razinu šećera u krvi te povećanje anksioznosti, kao i povećanje razina hormona stresa - kortizola.

Ponekad se razlog naprosto svodi na mozak koji se još uvijek razvija te mora obavljati nevjerojatan broj zadataka istovremeno. U mlađe djece neuronske veze još nisu prisutne između emocionalnog i osnovnog instinktivnog dijela mozga i dijelova mozga koji razmišljaju. Ako je dijete pod stresom, racionalni dio mozga može se isključiti. U tim slučajevima prvo trebate pomoći djetetu da se smiri.

Preveliki osjećaji

Ponekad se djeca loše ponašaju jer ispuštaju napetost iz vrlo bolne emocije. Veliki bolan osjećaj oslobađa kemikalije od stresa u djetetovom mozgu i tijelu. Dijete možda nema riječi kojima bi izrazilo osjećaje koje osjeća, pa oni iz njega izlaze s vriskom ili plačem.

S vremenom će prirodno početi kontrolirati one primitivne impulse bijesa, straha ili nevolje, omogućujući mu da razmišlja o svojim osjećajima, a ne samo da ih pušta u neko primitivno djelovanje.

Roditeljski stres

Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir je da dijete može osjetiti raspoloženje roditelja, a dječji stres je često barometar roditeljskog stresa, depresije, bijesa ili tuge. Roditeljstvo je jedan od najstresnijih poslova koji postoji, i što ste više pod stresom, veća je vjerojatnost da će se vaše dijete loše ponašati.

Kako im pomoći?

Ozbiljno shvatite djetetovu nevolju: prepoznajte kako vaše dijete doživljava događaj, jer se to može razlikovati od načina na koji ga vi doživljavate. Pronađite odgovarajuće riječi s kojima ćete opisati osjećaje s obzirom na njihovu dob i pokažite djetetu da razumijete što mu se događa na jeziku na kojem to ono može razumjeti.

Kako se ponašati kad vam dijete testira granice:

Zadržite mirnoću i ne očajavajte jer takvo ponašanje neće trajati dugo ako se pravilno postupa

Dijete ima poteškoća s kontrolom vlastitih osjećaja pa roditelj mora zadržati kontrolu

Kad dijete ima ispad bijesa, ne smije mu se popustiti. Mirno izrazite svoje nezadovoljstvo i ignorirajte djetetovo ponašanje (dokle god nije opasno za dijete)

Kad se dijete smiri, kratko mu objasnite pravilo i pohvalite ga što se smirilo

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: