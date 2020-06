Otkud razlika u boji jaja?

U dućanu možete naići na bijela i smeđa jaja. Nema razlike u okusu, ona se svodi na genetiku: bijele koke nose bijela jaja, a one šarene smeđa jaja

<p>Da biste napravili dobar omlet, morate imati nekoliko jaja, no nigdje ne piše ništa o tome koje bi boje trebala biti. Znamo da kod izbora paprike, na primjer, boja određuje ukus koji možemo očekivati, pa će tako crvene paprike imati drugačiji okus od zelenih ili žutih, a razlikuju se i u tvrdoći kože te tome koliko su mesnate.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto trebamo jesti jaja</p><p>Najčešće boje jaja na koje ćete naići u dućanu su bijela i smeđa, no znate li po čemu se uopće razlikuju? Naime, čini se da oba jaja imaju isti okus i jednako se mogu koristiti u pripremi bilo kojeg obroka, bez izuzetka. Zbog čega onda uopće postoji ta razlika u boji jaja?</p><p>E, pa, stvar je u tome da se koke koje su ih snijele jako razlikuju po boji perja, piše New York Times.</p><p>- Geni određuju boju ljuske jajeta. Pilići s bijelim perjem i s bijelim uhom polažu bijela jaja, dok crvene ili smeđe koke te one s crvenim uškama legu smeđa jaja - pojašnjava genetičar dr. Tro V. Bui, profesor sa Sveučilišta Cornell. Dodaje kako pasmina Araukana, također poznata kao pileća uskršnja kokoš, liježe jaja koja imaju ljusku plave nijanse. </p><p>Dakle, sve se svodi na genetiku, kad je u pitanju ukus, nema razlike. No, ako je jedini razlikujući faktor među jajima boja, zašto u dućanu obično postoji više kartona s bijelim nego sa smeđim jajima?</p><p> I za to postoji objašnjenje. Naime, koke koje nose smeđa jaja prirodno su veće, pa su veći troškovi njihovog uzgoja i prehrane, odnosno koke s bijelim jajima su ekonomičnije za proizvodnju. </p><p>Ako ste slučajno ogladnjeli čitajući ovaj tekst - trk u kuhinju. Sad znate da nije važno koje je boje jaje, bitno je da imate dobru tavicu i ideju za pripremu finog omleta, prenosi <a href="https://www.rd.com/food/fun/white-eggs-vs-brown-eggs/?trkid=soc-rd-facebook=soc-rd-facebook">Reader's Digest.</a> </p>