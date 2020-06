Kako je tako ne\u0161to uop\u0107e mogu\u0107e? Naime, mu\u017ejaci i \u017eenke na farmama se dr\u017ee odvojeno, bilo da je rije\u010d o pili\u0107ima ili patkama,\u00a0\u00a0kako bi se\u00a0osiguralo da jaja\u00a0koko\u0161i ne mogu biti oplo\u0111ena. Jaja patke o kojima je u ovom slu\u010daju\u00a0rije\u010d su iz bijele pasmine Braddock, kupljena su\u00a0u lancu supermarketa\u00a0Waitrose.

Prema glasnogovorniku trgovine prehrambenim proizvodima, mu\u017ejaci i \u017eenke patke imaju razli\u010dite boje. No, ako postoji neki mu\u017ejak druga\u010dije boje nego je uobi\u010dajeno, lako se mo\u017ee dogoditi da bude smje\u0161ten sa \u017eenkama. Pogotovo ako je rije\u010d o bijelim patkama, kod kojih je te\u0161ko odrediti spol.\u00a0

Farma s koje su jaja stigla, Clarence Court Farms, tako\u0111er je izdala izjavu, naglasiv\u0161i da je: 'Izuzetno mala \u0161ansa da se u takvim uvjetima dogodi da u jajetu postoji zametak patke'. No, priznaju da to nije nemogu\u0107e.\u00a0

\u0160tovi\u0161e, to nije prvi takav slu\u010daj s jajima iz Waitrose supermarketa. Bilo je slu\u010dajeva pataka koje su se izlegle iz jaja jo\u0161 pro\u0161le, pa \u010dak i 2007. godine, a u oba slu\u010daja radilo se o jajima s farme Clarence Court Farms, i to ba\u0161 istoj vrsti pataka -\u00a0 Braddock White.

U nekim dijelovima svijeta jaja patke koriste se gotovo paralelno s pile\u0107im jajima. Mnogi ljudi\u00a0ih \u010dak preferiraju jer imaju deblju ljusku, pa dulje traju. Tako\u0111er, mnogima su ukusnija od pile\u0107ih. \u00a0

Razlog za to je \u0161to patke jedu puno vi\u0161e proteina nego pili\u0107i, koji jedu kukce, pu\u017eeve i male bube preko biljne materije. Mo\u017eda je to razlog zbog \u010dega toliko oplo\u0111enih pa\u010djih jaja na kraju mo\u017ee do\u0107i do kupaca unato\u010d relativno dugom procesu dopreme i skladi\u0161tenja na hladnom.\u00a0

\u0160to se ti\u010de tri nove\u00a0ku\u0107ne\u00a0ljubimice, njih o\u010dekuje sretan \u017eivot s ku\u0107nim ljubimcima koje gospo\u0111a\u00a0\u00a0Lello ima odranije. Tu su pili\u0107i,\u00a0kuni\u0107 i neki drugi, pa je jasno da se pa\u010di\u0107ima ne pi\u0161e ni\u0161ta lo\u0161e.\u00a0

Ona je svojom pri\u010dom koju je objavila na Facebooku poku\u0161ala potaknuti i druge da budu oprezniji s jajima koja donesu ku\u0107i, prenosi portal 12 Tomatoes.\u00a0

- Ako planirate probati ovo kod ku\u0107e, imajte\u00a0 na umu da bi vam moglo uspjeti. Imala\u00a0sam iskustva s inkubacijom jaja\u0161ca gmazova, pa je to bio sustav koji sam ve\u0107 poznavala, no du\u017ena sam upozoriti:\u00a0

Provjerite imate li dovoljno prostora za inkubator i pili\u0107e ili patke koji bi se mogli izle\u0107i. Naime, patke su preslatke, ali su\u00a0vrlo neuredne, jedu puno hrane i zahtijevaju prehranu bogatu niacinom da bi rasle, pa je na onome tko poku\u0161a velika odgovornost - ka\u017ee Lello te dodaje kako ne \u017eeli biti uzrokom vala napu\u0161tenih patkica koje lutaju gradom, jer one ne mogu pre\u017eivjeti u divljini.\u00a0

Iz jaja kupljenih u trgovini izlegle se tri patke

Žena koja je za vrijeme izolacije provela eksperiment držeći pačja jaja u inkubatoru sad ima tri nova ljubimca, a farma i trgovina objašnjavaju da se oplođena jaja mogu naći u dućanu zbog - greške

<p>Iz jaja koje je <strong>Charli Lello</strong> nedavno kupila u supermarketu, u Velikoj Britaniji, i onda ih kratko držala u inkubatoru, izlegle su se tri patkice, koje su sada njeni kućni ljubimci. Kako je imala vremena tijekom lock downa zbog korona virusa, znajući da postoji šansa da su jaja oplođena, a pilići i patkice iz njih se nisu izlegli, žena je odlučila provesti eksperiment, nakon što je vidjela kako netko na Facebooku iz kupljenih prepeličjih jaja vadi male prepelice. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jaja su vrlo važna u prehrani</p><p>Lello je rekla da kad su joj jaja isporučena nije znala može li ono biti oplođeno, a pogotovo može li unutra biti zametak. </p><p>- Skupljali su ih, drmusali okolo na dostavnom kamionu, a zatim gurali na kolicima do police u trgovini, tko zna koliko ih je ljudi držalo u ruci dok nisu došla do mene - kaže. No, imala je vremena pa je odlučila probati. Mali inkubator koji je kupila za ovu priliku imao je monitor za srce i nakon nekoliko dana uređaj je upozorio na patkice zvučnim signalom. Tako su tri patke dobile imena: Meep, Beep i Peep. .</p><p>Kako je tako nešto uopće moguće? Naime, mužjaci i ženke na farmama se drže odvojeno, bilo da je riječ o pilićima ili patkama, kako bi se osiguralo da jaja kokoši ne mogu biti oplođena. Jaja patke o kojima je u ovom slučaju riječ su iz bijele pasmine Braddock, kupljena su u lancu supermarketa Waitrose.</p><p>Prema glasnogovorniku trgovine prehrambenim proizvodima, mužjaci i ženke patke imaju različite boje. No, ako postoji neki mužjak drugačije boje nego je uobičajeno, lako se može dogoditi da bude smješten sa ženkama. Pogotovo ako je riječ o bijelim patkama, kod kojih je teško odrediti spol. </p><p>Farma s koje su jaja stigla, Clarence Court Farms, također je izdala izjavu, naglasivši da je: 'Izuzetno mala šansa da se u takvim uvjetima dogodi da u jajetu postoji zametak patke'. No, priznaju da to nije nemoguće. </p><p>Štoviše, to nije prvi takav slučaj s jajima iz Waitrose supermarketa. Bilo je slučajeva pataka koje su se izlegle iz jaja još prošle, pa čak i 2007. godine, a u oba slučaja radilo se o jajima s farme Clarence Court Farms, i to baš istoj vrsti pataka - Braddock White.</p><p>U nekim dijelovima svijeta jaja patke koriste se gotovo paralelno s pilećim jajima. Mnogi ljudi ih čak preferiraju jer imaju deblju ljusku, pa dulje traju. Također, mnogima su ukusnija od pilećih. </p><p>Razlog za to je što patke jedu puno više proteina nego pilići, koji jedu kukce, puževe i male bube preko biljne materije. Možda je to razlog zbog čega toliko oplođenih pačjih jaja na kraju može doći do kupaca unatoč relativno dugom procesu dopreme i skladištenja na hladnom. </p><p>Što se tiče tri nove kućne ljubimice, njih očekuje sretan život s kućnim ljubimcima koje gospođa Lello ima odranije. Tu su pilići, kunić i neki drugi, pa je jasno da se pačićima ne piše ništa loše. </p><p>Ona je svojom pričom koju je objavila na Facebooku pokušala potaknuti i druge da budu oprezniji s jajima koja donesu kući, prenosi portal <a href="https://12tomatoes.com/hatch-duck-eggs-supermarket/">12 Tomatoes.</a> </p><p>- Ako planirate probati ovo kod kuće, imajte na umu da bi vam moglo uspjeti. Imala sam iskustva s inkubacijom jajašca gmazova, pa je to bio sustav koji sam već poznavala, no dužna sam upozoriti: </p><p>Provjerite imate li dovoljno prostora za inkubator i piliće ili patke koji bi se mogli izleći. Naime, patke su preslatke, ali su vrlo neuredne, jedu puno hrane i zahtijevaju prehranu bogatu niacinom da bi rasle, pa je na onome tko pokuša velika odgovornost - kaže Lello te dodaje kako ne želi biti uzrokom vala napuštenih patkica koje lutaju gradom, jer one ne mogu preživjeti u divljini. </p>