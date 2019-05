Govor tijela: Bebine ruke 'viču' da su gladne i da se žele igrati

Neće beba samo plačem javiti da je gladna ili uznemirena. Postoje mnogi suptilni znakovi koje roditelji mogu prepoznati. Bebe vrlo često koriste ručice kako bi pokazale svoje osjećaje, pa tako istraživanja pokazuju da one koje su gladne čvrsto stišću šačicu.

- Kad ih počnete hraniti, polako će otpuštati prstiće i potpuno ih otpustiti kad budu siti. Kad su prstići skroz ispruženi, to je znak da je dijete dosta jelo - otkriva primalja Cate Wade iz Melbournea, koja radi kao edukatorica u zakladi Tiny Hearts. Dodaje kako i način na koji se beba oglašava puno govori o tome.

Foto: Dreamstime

Ako se naglo uznemiri u snu ili počne jako mahati ručicama i nožicama te glasno guguće, također želi poručiti: 'Gladna sam'. To će pokazati i dok sigurno leži u vašem naručju. Ako glavicu okreće s jedne na drugu stranu, pritom otvarajući usta, znači da je vrijeme za papicu.

Foto: dreamstime

Ako vas, pak, beba gleda široko raširenih očiju i ručicama poseže za vama, to znači da je spremna za igru. A vjerojatno je najlakše prepoznati kada je vrijeme za spavanje. Beba će se umiriti i početi zijevati. No, to nisu i jedini znakovi: ako je umorna, beba će se umiriti, malo namrštiti i savinuti leđa u luk, tako da su nožice u zraku.

Foto: Thinkstock

Naravno, ne znači da će se kod svake bebe baš uvijek javiti isti znakovi, no ako malo bolje promatrate svoju mrvicu, s vremenom ćete naučiti jezik tijela kojim vam poručuje kako se osjeća, prenosi The Sun.