'Govorio je da će ostaviti ženu, ali zanimao ga je samo seks'

Žena, koja je odlučila ostati anonimna, ispričala je zašto i kako se upustila u vruće strasti sa kolegom koji je bio oženjen i imao dvoje djece. Držao je njihove fotografije na radnom stolu, ona ih je gledala, i to ih nije pokolebalo u odluci da budu ljubavnici.

Ovo je njezina ispovijest:

Kad sam imala 10 godina, moja majka i otac često su se svađali oko njezinog koketiranja s drugim muškarcem na zabavi. Ispostavilo se da je imala aferu s njim. Moja mama i ja smo neko vrijeme živjeli kod njene sestre. Zbog toga sam uvijek mrzila varalice. Zbog toga sam zamalo izgubila oca. Da ste mi rekli prije nego što se ovo dogodilo, da ću pasti na oženjenog muškarca, nasmijala bih vam se u lice.

Pretpostavljam da nitko ne odlučuje biti u toj situaciji. Sigurno nisam ni ja. Sprijateljila sam se s oženjenim kolegom s posla. Naši su poslovi dosadni i on je otprilike jedina osoba koja ima smisla za humor.

Počelo je tako što smo si slali šaljive e-mailove, a onda bi mi on donio kavu. Tada smo počeli zajedno ručati. U početku ništa nije bilo skriveno, pa smo smatrali smiješnim kad su nas kolege zadirkivali da smo 'radni suprug i supruga'.

Nisam imala pravog muža, ali on je imao ženu i dvoje male djece. Vidjela sam njihove fotografije i često je zvala, pa se ne mogu pretvarati da nisam znala. Ali bili smo samo prijatelji, pa u čemu je bio problem? Problem je bio što smo se sve više i više zbližavali.

Tada sam prekinula s dečkom i Dan je bio osoba kojoj sam išla radi utjehe. Bio je nevjerojatan. Rekao mi je da sam posebna i da me taj dečko nije zaslužio.

Jedan vikend poslao je poruku 'Jesi li dobro? Mislim na tebe u subotu navečer u 21 sat.' Srce mi je poskočilo i to me toliko obradovalo. Tada sam znala da sam u nevolji. Pokušala sam ne odgovoriti i to je trajalo dvije minute. Poslala sam srce i 'To mi toliko znači'. Odmah mi je uzvratio poruku i rekao: 'Uvijek mislim na tebe. Ne samo večeras'.

I tako je sve počelo. Započelo je kao emocionalna veza: nas dvoje smo priznali da smo gajili osjećaje. On je priznao da mu brak nije savršen. Klišej.

Rekla sam mu, ako planira odlazak od žene, pričekat ću ga, ali do tada nisam bila spremna na ništa fizički. Dotad smo se potajno sastajali u pubovima i samo smo se ljubili. No tu jednu večer otišli smo kod mene i imali smo seks. Trajalo je to osam mjeseci. Rekao mi je da me voli, ali nije pokazivao znakove odlaska od supruge. Njegova djeca imaju tri i pet godina. Kako je mogao? Ionako bih izgubila poštovanje prema njemu da je otišao.

Mrzila sam čekati djeliće njegovog vremena. Mrzila sam lagati na poslu i znam da su me ljudi sudili i da su sumnjali u mene. Bilo mi je teško zbog toga što sam s nekim tko pripada drugoj ženi.

Tada se pojavila korona i rad od kuće. Karantena je završila ono što sam i ja mislila uskoro. No kako da sad usred pandemije nađem nekog tko ne misli samo na seks?

