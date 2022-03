Prepustite se strastima! Ideje za vruće igrice - od klinča sa 'strancem' do nestašne sobarice

Glumac Hugh Jackman priznao je svojedobno da nosi svoje odijelo iz filma “Wolverine”, akcijskog filma o američkom superjunaku, u torbi kao svojevrsnu poslasticu za druženja suprugom, glumicom Deborra-Lee Furness. Ako znamo da su u stabilnom braku bez skandala još od 1996. godine, vjerojatno je stvar u tome da se u spavaću sobu pomalo uvukla dosada, pa Huge igranjem akcijskog junaka uloge ponekad raspiruje strasti.

No, hollywoodski par nije usamljen u vrućim zabavama, istraživanja pokazuju da 51 posto ljudi priznaje da vole igrati neku ulogu kako bi oživjeli seks s partnerom. Online istraživanje koje je proveo britanski Medix.com pokazalo je da parovi najviše vole eksperimentirati tako da se partner odjene u vatrogasca. Po popularnosti, kod žena je na prvom mjestu uloga medicinske sestre ili liječnik/ce, potom policajac, pilot i stjuardesa.

- Vaš izbor seksi odjeće i uloga koju birate da biste oživjeli ‘situaciju’ govori o vama. Čovjek koji se odijeva u kostim iz ‘Wolverina’ voli ‘osloboditi unutarnju zvijer’ - objašnjava dr. Pam Spurr, savjetnica za veze i seksualne odnose. To muškarcu daje mogućnost da se osjeća divlji u krevetu i oslobodi se inhibicija koje ga inače možda sputavaju, a partnerica će moći uživati u snažnom muškarcu koji pokazuje strast i pomalo životinjski nagon. Igranje podložnih uloga kad su u pitanju žene također raspiruje maštu i često podiže strasti.

Evo nekih od omiljenih uloga i ideje kako ih 'unijeti' u svoj svakodnevni program, da biste malo 'začinili' ljubavno iskustvo. Pritom naizmjence možete birati uloge koje ćete odigrati, tako da se prije toga dogovorite, ili - iznenaditi partnera. Naravno, ne odgovaraju svima sve uloge, no najbolji način da odredite što najbolje odgovara vašem karakteru jest da ih - isprobate redom. Pa, idemo:

Policajac

Zgodan izbor za one koji se pale na to da budu zločesti. Kad učinite nešto loše, slijedi privođenje u lisicama i pritvor do prvog saslušanja. Policajac vas pritom mora pregledati da u zatvorske prostorije ne unesete opasno oružje, te ispitati, po potrebi i uz primjenu posebnih metoda. Prepustite li partnerici ulogu policajke, njezina dominacija može biti vrlo poticajna.

Sobarica ili tajnica

U oba slučaja možda ste pogriješili u slaganju ručnika, ili prepisivanju dokumenta, pa možete očekivati prigovor nezadovoljnog šefa ili gosta. Ako vas grubi ton i prijetnja otkazom povrijede, završit ćete u suzama, što je prilika da vas grubijan malo utješi. A pogriješite li opet, možete dobiti i po guzi, nakon čega bi opet trebalo uslijediti malo utjehe poljupcima i zagrljajima, pa - dokle vas sve to odvede...

Vatrogasac

Žena će uživati u fantaziji u kojoj je muškarac spašava, pa mu može iskazati svoju zahvalnost, npr., tako da pred kraj spasilačke “akcije” preuzme inicijativu u gašenju požara. Njemu bi se mogla svidjeti seksi priča o djevojci u nevolji i prilika da pokaže kako je snažan i vješt. Samo vodite računa da su ljestve dovoljno čvrste i da zaista ne skočite s trećeg kata u strahu od požara.

Medicinska sestra

U ovoj ulozi miješaju se osjećaj ranjivosti, brige za drugoga i doza zavodljivosti zbog prekratke kute koja je uvijek nonšalantno otkopčana na ključnom mjestu. Sestra će pacijentu provjeriti temperaturu, staviti obloge i uvjeriti ga da mora mirovati dok mu mjeri tlak ili pruža terapiju masažom. Bolesniku bi pogled na zavodljivu odjeću i aluzije na to kako je vruće mogle vratiti snagu.

Stjuardesa ili pilot

Stjuardesa s pilotom odgovara za sigurnost ljudi u avionu. I ako se s putnikom, kojeg muči strah od visina, iskrade da bi ga oslobodila panike, svašta se može dogoditi. Ako pilot posumnja da putnica namjerava oteti avion, to itekako može razbiti seksualnu rutinu. Uspijete li nabaviti odjeću koja sliči uniformi avio.kompanije, bit će to dodatni poticaj, jer mnogi ljudi posebno se pale na uniforme.

Seks utroje?

Žene se ne ograničavaju na tradicionalne uloge i priče, pa najboljih deset ženskih seksualnih fantazija obuhvaća različite opcije, pa čak i fetiš na seks utroje. Muškarci se nerijetko iznenade kad shvate da su žene spremne i na nešto više od maštanja. Nakon što otpuste kočnice i osjete povjerenje u partnera, mnoge od njih rado će probati maštariju s još jednom ženom. No, budite spremni i na ustupak, jer ženska maštarija češće uključuje ideju da je treća osoba muškarac. Ako niste sigurno u to 'koliko' biste toga mogli podnijeti s konkurentom u spavaćoj sobi, dogovorite pravila unaprijed.

I žene ponekad vole dominirati

Moderne, neovisne žene zapravo vole muškarce koji se ne boje njihovog testosterona. Fantaziraju kako će osjetiti njegove ruke kako ih povlače za kosu, ili njegove zube na svom ramenu... Žena će ponekad pristati na to da se prema njoj ponašate kao da je vaše vlasništvo dok ste u spavaćoj sobi, ali uz malu dozu grubosti i bez ozbiljnijih povreda. I uz spremnost da ona povremeno ovlada vama. Najbolji scenarij je onaj u kojem molite za njenu pažnju i govorite joj kako obožavate njezino tijelo.

Seks sa strancem

Ženski libido svakako raste dok žena mašta o ideji da joj se približava zgodni stranac u mračnom baru i odvodi je u sobu. Rijetko koja će se zaista upustiti u to, čak i kad ima priliku, zbog osjećaja krivice. Zato iskoristite priliku da ju 'zaskočite' u omiljenom kafiću kao da ste se prvi puta sreli i još se ne poznajete. Takav scenarij daje vam oboma priliku da “strancu” priznate i želje koje se ne usudite mužu ili supruzi.

Plesačica u krilu

Žene rijetko imaju hrabrosti skinuti se u javnosti i ostvariti ovakvu maštariju, no vole ideju da svog muškarca zavode striptizom. Pogled na vas u “napetom” trenutku izaziva užitak i omogućuje ženi kontrolu nad onim što slijedi. Naravno, važno je samo da se žena opusti dovoljno kako bi se osjećala seksi u vlastitoj koži, a najbolje ćete pomoći ako joj otvoreno govorite kako se osjećate i koje dijelove njenog tijela obožavate.

Grubo ‘uzimanje’

Većina psihologa vjeruje da ova fantazija omogućuje ženi da ima divlji, prljavi seks bez osjećaja krivice. Maštarija uključuje predivnog muškarca koji je nosi u spavaću i brzo prelazi na stvar. Žena će prosvjedovati, ali zapravo voli svaki trenutak u kojem nema izbora nego prepustiti se milovanju i seksu.

Voajerizam

Ako mislite da žene “to” ne vole gledati sa strane, varate se. Vole to iz istih razloga kao i muškarci, zato što je erotično, uzbudljivo i pomalo tabu. Žena može maštati da viri kroz prozor susjedove spavaće sobe, špijunira neki par koji se zanio u parku ili uživa u orgijama s klupe, pa možda čak i da im se pridruži - u mašti.

Ekshibicionizam

Zbog načina odgoja i srama, žena će se često naljutiti ako vas ulovi da gledate pornografiju i odbiti to, no mnoge žene maštaju o tome da “to” rade na nekom neuobičajenom mjestu i u čudnim situacijama, posebno pred drugim ljudima. Većina žena opsjednuta je svojim tijelom i uglavnom ne ostvari takvu maštariju, ali to ostaje jedna od najmaštovitijih ideja. Pokušajte otići na neko javno mjesto tijekom noći, kad tamo nema ljudi i provjerite kakav će biti osjećaj ako se prepustite strasti. No, pazite: Seks na javnom mjestu je prekršaj koji se kažnjava.

Učitelj i učenica (učiteljica i učenik)

Žene vole ideju odijevanja poput školarke i paradiranja oko vas. Mnoge bi rado otišle i korak dalje, sve do toga da ih prebacite preko koljena i izlupate po guzi. To je uzbudljivo iz dvaju razloga: blagi show dominacije podiže uzbuđenje i vodi u vrući seks.

Što sve možete biti (dok sami ne smislite nove uloge):

