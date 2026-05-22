Gradić koji ima 587 identičnih dvoraca, a nitko u njemu ne živi

Nema djece na ulicama, automobila u dvorištima ni svjetala na prozorima. Ipak, ovo nije filmski set, nego stvarno mjesto koje postoji u Turskoj. Riječ je o Burj Al Babasu, jednom od najneobičnijih i najpoznatijih “gradova duhova” na svijetu, smještenom u blizini gradića Mudurnu između Istanbula i Ankare.

Projekt je zamišljen kao luksuzno naselje za bogate kupce, ponajviše iz zemalja Bliskog istoka. Investitori su početkom 2010-ih godina osmislili ambicioznu ideju: izgraditi više od 700 luksuznih vila koje će izgledati poput europskih i Disneyjevih dvoraca.

Svaka vila trebala je imati elegantne tornjeve, spiralna stubišta, velike prozore i raskošne interijere, a cijelo naselje bilo je planirano kao ekskluzivna oaza s trgovinama, restoranima, wellness centrima i sportskim sadržajima. Kupcima je obećavan luksuzan život u mirnom zelenom okruženju, daleko od gradske vreve.

Gradnja je započela 2014. godine, a projekt je vrlo brzo privukao pažnju javnosti zbog svog neobičnog izgleda. Fotografije redova gotovo identičnih dvoraca ubrzo su obišle društvene mreže i medije diljem svijeta. Mnogi su bili fascinirani prizorom koji je izgledao kao spoj francuske aristokracije i Disneylanda usred turskih brežuljaka. No dok je interes javnosti rastao, projekt se počeo suočavati s ozbiljnim problemima.

Tursku je pogodila gospodarska kriza, vrijednost valute naglo je pala, a investitori su upali u velike dugove. Tvrtka odgovorna za projekt na kraju je bankrotirala, a gradnja je potpuno stala.

Iako je velik broj vila izvana bio gotovo dovršen, unutrašnjost mnogih nikada nije uređena. Ulice su ostale prazne, bazeni nikada nisu napunjeni vodom, a luksuzni sadržaji nisu izgrađeni do kraja. Umjesto glamuroznog naselja za elitu, nastao je golemi napušteni kompleks koji danas djeluje sablasno.

Posebno je fascinantno to što dvorci izgledaju gotovo identično. Sivi tornjići nižu se jedan za drugim stvarajući prizor koji mnogi uspoređuju s računalnom simulacijom ili scenografijom iz filma. Upravo zbog toga Burj Al Babas danas privlači turiste, fotografe, YouTubere i istraživače napuštenih lokacija iz cijelog svijeta. Fotografije tog mjesta često postaju viralne jer ljudi teško vjeruju da takav grad stvarno postoji.

Stanovnici obližnjeg Mudurnua u početku nisu bili oduševljeni projektom jer su smatrali da se raskošni dvorci ne uklapaju u tradicionalni izgled regije poznate po osmanskoj arhitekturi i prirodnim ljepotama. Nakon propasti projekta mnogi su ostali razočarani jer je obećavano da će luksuzno naselje otvoriti nova radna mjesta i privući velik broj turista. Umjesto toga, područje je postalo simbol pretjerano ambicioznih investicija i ekonomskog sloma.

Iako su se posljednjih godina pojavile informacije da bi dio projekta mogao biti dovršen ili prenamijenjen, većina dvoraca i dalje zjapi prazna.

Danas Burj Al Babas izgleda poput zamrznutog grada iz neke druge stvarnosti – mjesta koje je trebalo postati simbol luksuza, a pretvorilo se u jednu od najpoznatijih modernih ruševina svijeta.

Unatoč tome, interes za ovo neobično mjesto ne jenjava. Upravo su prazne ulice, nedovršeni dvorci i nestvarna atmosfera razlog zbog kojeg mnogi žele barem jednom vidjeti ovaj “grad duhova”. Burj Al Babas danas je podsjetnik na to koliko se brzo veliki snovi mogu pretvoriti u napuštene projekte, ali i dokaz koliko stvarnost ponekad može izgledati nevjerojatnije od fikcije.