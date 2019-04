Grčevi u nogama: Ovo je 11 razloga zašto se javljaju noću

Puno ljudi iskusilo je koliko je neugodno probuditi se usred noći zbog bolnih grčeva u mišićima na nogama. Prema studiji objavljenoj 2012. godine u 'American Family Physician' to se događa kod čak 60 posto odraslih ljudi.

Radi se o oštrim mišićnim kontrakcijama koje traju od par sekundi do nekoliko minuta, a obično se javljaju u listovima i stopalima, iako ponekad zahvate i mišiće u bedrima. Stručnjaci kažu da se češće javlja nakon 50. godine života.

- Grčevi ili kontrakcije mišića bez naše volje su u svakom slučaju znak poremećene funkcije živčano-mišićne strukture. Najčešći uzrok je nedostatak nutrijenata koji održavaju život i funkciju živca te mišića. Prije svega, put nutrijentima osigurava krvotok pa tako svi poremećaji krvotoka mogu doprinijeti pojavi ove neugodne tegobe pogotovo noću kada nas budi iz sna - objasnila nam je Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine iz Zagreba.

Foto: Dreamstime

- Da bismo izbjegli grčeve trebamo osigurati toplinu nogama, jer se kod pothlađivanja krvne žile stežu kako bi štedjele energiju, a na račun protoka krvi pri čemu je ishrana tkiva smanjena. S druge strane, noću mirujemo pa je krvotok sporiji, mišići nisu aktivna a dobro se zna da mišićna aktivnost pomaže venama uzgon krvi iz periferije prema srcu – takozvana mišićna pumpa koji također može biti uzrok grčevima - dodala je.

Ponekad do grčeva u nogama dolazi zbog pomanjkanja magnezija u tijelu, ali i prenaprezanja tijekom fizičkih aktivnosti, posebno kada mišići nisu dovoljno zagrijani.

- Važan čimbenik koji pomaže u prijenosu impulsa s živca na mišić je magnezij - elektrolit koji sudjeluje i u kontrakciji mišića pa kod njegovog nedostatka možemo dobiti grčeva. Tijelo ima zalihu velike većine elektrolita, ali ako ih pretjerano gubimo ta rezerva neće biti dovoljna, što se često događa za ljetnih mjeseci kad se puno tijelo znoji i na taj način gubi više magnezija. S druge strane, i neki patološki poremećaji kao dijareja, povraćanje i slično mogu dovesti do smanjene razine magnezija što u konačnici može izazvati grčeve - pojasnila nam je Branislava Čilić dr.med.

Foto: Dreamstime

- Jedan od razloga grčevima je i spomenuto prenaprezanje tetiva, mišića i živaca kod duljeg stajanja, vježbanja u teretani, planinarenja, posebno ako organizam nema kondiciju ili nije zagrijan prethodno. Prenapregnute te strukture mogu biti i u nezgodnom položaju pri spavanju kada u snu nemamo osjećaj da mišić pati, a kad iscrpi sve rezerve javlja grčevima da nešto ne štima što je autoregulacijski mehanizam očuvanja tkiva i života - dodala je.

Scott Garrison, izvanredni profesor obiteljske medicine na Sveučilištu Alberta u Kanadi je objavio više studije na temu noćnih grčeva u nogama. Postoji, kaže, nekoliko teorija:

1. Ne istezanje određenih mišića

Pojedini istraživači kažu da je za pojavu noćnih grčeva kriv naš moderni način života. Dok su naši drevni preci provodili puno vremena u čučanju - položaju koji rasteže tetive i mišiće nogu - suvremeni život je uglavnom uklonio potrebu za tim. Također, postoje dokazi da naš uglavnom sjedilački način života smanjuje duljinu i gipkost mišića, tetiva, a to, kažu stručnjaci, može dovesti do grčeva.

2. Spavanje u određenom položaju

Neki stručnjaci su primijetili da su stopala položaju plantarne fleksije kod spavanja na trbuhu, a kada je stopalo u tom položaju duže vrijeme, čak i kasniji mali pokreti stopala mogu izazvati grč.

Spavanje na boku ili u nekom drugom položaju koji opušta nožne prste je bolji izbor ako patite od noćnih grčeva.

3. Promjena godišnjih doba

Istraživanje dr. Garrisona pokazalo je da su noćni grčevi u nogama češći ljeti nego zimi. Iako to ne vrijedi za sve, učestalost ovih grčeva ima vrhunac sredinom srpnja, a najmanje sredinom siječnja.

- Važno je shvatiti da su ti grčevi uzrokovani živčanim problemima, a ne poremećajima u mišićima. Elektromiografski testovi pokazali su da živci koji idu od kralježnice do listova potiču ove grčeve.

- kaže dr. Garrison.

- Rast i obnova živaca mogu biti aktivniji ljeti zbog veće razine vitamina D - dodaje dr. Garrison.

Naime, tijelo proizvodi vitamin D kada ste izloženi sunčevoj svjetlosti, a kada su razine tog vitamina na vrhuncu, tada tijelo ubrzano radi neurološke popravke, što može izazvati noćne grčeve.

4. Dehidracija tijela

Postoje dokazi da dehidracija potiče noćne grčeve.

- Postoji jasan sezonski obrazac učestalosti grčeva u mišićima, s većim brojem ljeti i nižim brojem zimi. I to sugerira da toplina i eventualna ravnoteža tekućine u tijelu utječu na pojavu grčeva. Dehidracija može potaknuti elektrolitsku neravnotežu u krvi, što može biti jedan od okidača za grčeve - kaže dr. med. Michael Behringer, profesor sportske znanosti na Sveučilištu Goethe u Njemačkoj.

Foto: Dreamstime

5. Naporna tjelovježba

Preopterećenje i umor skeletnih mišića mogu uzrokovati lokalno grčenje mišića u preopterećenim mišićnim vlaknima, napisali su stručnjaci u časopisu Current Sport Medicine Reports. To se događa čak i kod visokokvalificiranih profesionalnih sportaša.

6. Nedostatak hranjivih tvari

Postoje dokazi da neravnoteže kalcija, magnezija i kalija igraju veliku ulogu u pojavi ili izostanku grčeva. Svaki od ovih elektrolita pomaže u održavanju ravnoteže tekućine u krvi i mišićima.

Ipak, studije na tu temu znaju biti nedosljedne, tako da je potrebno napraviti više istraživanja kako bi se znalo kako te hranjive tvari izravno utječu na pojavu grčeva.

7. Stajanje cijeli dan

Postoje istraživanja koja ukazuju da ljudi koji provode puno vremena svaki dan na nogama, imaju veću vjerojatnost da pate od grčeva u nogama od onih koji više sjede.

Kada ste na nogama, ali ne u pokretu, krv i voda imaju tendenciju da se skupljaju u donjem dijelu tijela. To može dovesti do neuravnoteženosti tekućine, kao i skraćivanja mišića i tetiva, a sve to vodi pojavi grčeva.

Foto: Thinkstock

8. Određeni lijekovi

Prema jednoj studiji dr. Garrisona - diuretici (lijekovi za ljude s visokim krvnim tlakom) i lijekovi za astmu povećavaju rizik za pojavu noćnih grčeva. Moguće je da ovi lijekovi imaju 'stimulativni' učinak na motorne neurone i receptore, što bi moglo potaknuti grčeve, zaključio je u svojoj studiji.

9. Trudnoća

Trudnoća je, također, povezana s učestalijom pojavom grčeva u nogama, najvjerojatnije zbog povećanja tjelesne težine i poremećaja cirkulacije. Moguće je i da pritisak fetusa na krvne žile i živce majke uzrokuje grčeve, tvrde stručnjaci iz American Pregnancy Association (Američkog udruženja za trudnoću).

10. Određene bolesti

Dijabetes, hipertenzija, artritis, neurološka bolest i depresija su povezani s grčevima u nogama. U nekim slučajevima, krivi su lijekovi. Naime, dijabetes i neurološka bolest mogu uzrokovati poremećaj u radu živaca ili čak njihovu propast, a to vodi do grčeva.

11. Starenje

Starenje bi, također, moglo igrati ulogu u pojavi grčeva u nogama, kaže dr. Garrison.

- To se događa otprilike u isto vrijeme kada počinjemo gubiti naše motorne neurone. Grčevi u mirovanju počinju se češće pojavljivati u ranim pedesetim godinama života - pojašnjava.

Dodaje da vježbe snage i ravnoteže znaju pomoći u održavanju funkcije mišića i živčanog sustava, odnosno zaslužne su da do tih problema ne dođe, prenosi Prevention.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić Branislava Čilić dr.med.

Kako si možemo pomoći?

Branislava Čilić dr.med. naglašava da je važno tijekom pojačanog znojenja važno, osim nadoknaditi tekućinu, pobrinuti se i da u tijelu bude dovoljno elektrolita.

- Uzmite magnezij u vidu šumećih tableta ili hranu bogatu magnezijem, ali i vitaminima B skupine koji sudjeluju u obnovi živaca i živčanih ovojnica. Ovdje svakako govorimo o zdravim osobama koje nemaju terapiju za izmokravanje ili druge poremećaje koji bi svakako trebali slijediti upute svojih liječnika, a trudnice svojih ginekologa, jer i neki lijekovi mogu izazvati grčeve u nogama - kaže dr. Čilić.

- Pomoći će i redovite tjelovježbe u očuvanju kondicije, protoka krvi kroz mišiće, ali i dovoljne elastičnosti tetiva i mišića. Ukoliko su tegobe intenzivne ili dugotrajne svakako se javiti liječniku, jer postoje više ili manje ozbiljne bolesti koje u osnovi imaju poremećaj neuromuskularne veze - dodala je.