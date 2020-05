Grickate nokte i ne znate kako stati? 8 trikova kako prestati

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:

Živimo u izuzetnom vremenu koji nam često izaziva tjeskobu. A u razdobljima stresa i tjeskobe naše se loše navike samo pogoršavaju.

Mnoge cure, ali i poneki dečki imaju jako ružnu naviku kada su pod stresom, nervozni i tjeskobni, a to je grickanje noktiju. Osim što je to jako nehigijenski, prsti i nokti vam ne izgledaju lijepo. No to je nažalost impuls koji je jako teško zaustaviti, piše Cosmopolitan.

Ali stvar je u tome što to nije nemoguće. Uz malo usredotočenosti i predanog truda, možete potpuno prekinuti i tu naviku.

Što vam sve može pomoći?

1. Koristite lak gorkog ukusa

Grickanje noktiju za neke je jednostavno način da se umire. Sam čin dovođenja noktiju na usta i grickanje istih određenim ljudima pruža olakšanje. Kad zagrizete nokte, u mozgu oslobađate neurotransmitere zbog kojih se osjećate dobro.

Kako biste spriječili grickanje noktiju koristite lak za nokte gorkog ukusa. Neki ljudi čak i prave svoje, miješajući vrući umak ili esenciju češnjaka u laku za nokte. Na ovaj način, kad god zagrizete nokat, osjetit ćete gorki i jak okus.

2. Nosite sa sobom pribor za manikuru

Kad god dobijete potrebu da grickate, počnite umjesto noktiju grickanja noktiju oblikovati nokte. Ako u torbi stalno nosite grickalicu za nokte ili škarice, veća je vjerojatnost da ćete malo ih skraćivati i oblikovati, nego grickati.

3. Počnite pratiti koliko često grickate nokte

Zvuči zastrašujuće, ali probajte samo jedan dan provesti pišući dnevnik grickanja noktiju: zabilježite točno kada to radite, situaciju u kojoj se nalazite i emocije koje osjećate kada vam se grickaju nokti. To će vam pomoći da utvrdite neke psihološke aspekte koji stoje iza vaše navike. Prepoznavanje ovih okidača prvi je korak ka probijanju impulsa.

4. Održavajte manikuru na noktima

Očito, ako su nam nokti uredno njegovani, moglo bi nas obeshrabriti da ih ne grizemo jer postoji svijest da smo ili potrošili novac, vrijeme ili trud, a uništavanje manikure može vam odvratiti ponašanje.

5. Umjesto noktiju grickajte nešto drugo

Ako ste tip osobe koja to čini samo da bi rukama ili ustima dao nešto, pokušajte koristiti žvakaću gumu ili tvrde bombone da nadomjestite grickanje noktiju.

6. Radite sa stručnjakom

Ako odvraćanja i nadomjesci dugoročno ne budu uspješni, razmislite o radu s terapeutom koji je specijaliziran za promjene u ponašanju. Profesionalac će vam moći pomoći da utvrdite ono što uzrokuje vaš nagon da zagrizete nokat i zajedno s vama razradi personalizirano rješenje za razbijanje navike.

7. Vizualizirajte svoje željene nokte

Zamislite to kao ploču vaših vizija, ali umjesto da na nju stavite fotografije vašeg savršenog doma, ispunite je snimcima, s onim kako želite da izgledaju vaši nokti. Vizualni znak trebao bih vam pomoći.

8. Nosite rukavice

Ako sve drugo ne uspije, uzmite par slatkih rukavica kako biste prekrili nokte kako ne biste bili u iskušenju.

