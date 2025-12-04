Obavijesti

Guinnessov rekorder: Nježni div Ozzy ima jezik dugačak nevjerojatnih 20 centimetara!

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Guiness World Record

Svjetski rekorder Ozzy postao je prava internetska senzacija, ovaj četverogodišnji križanac bordoške doge i bullmastiffa službeno ima najduži pseći jezik na svijetu

Guinnessova knjiga rekorda potvrdila je da Ozzyjev jezik mjeri 19,89 centimetara, čime je osvojio titulu koja ga je lansirala u globalnu slavu.

- Oduvijek je imao dug jezik i divnu narav - kaže njegova vlasnica Angela Pick iz Oklahome. Dodaje da su neobičnu dužinu primijetili još dok je bio štene, ali da ih je osvojio ponajprije svojom osobnošću.

Foto: Guiness World Record

Iako je poznat po svom rekordu, Ozzy iznenađujuće ne liže puno.

- Ne dijeli poljupce kao drugi psi. On vam se uvuče u lice, voli se maziti i trljati njuškom, ali zapravo rijetko što liže - kaže Angela.

Traži novi dom Rob traži novi dom: 'Jedan je od najveselijih pasa u našem azilu'
Rob traži novi dom: 'Jedan je od najveselijih pasa u našem azilu'

Zbog svoje nježne naravi i neobičnog izgleda, Ozzy privlači pažnju gdje god dođe. Djeca ga obožavaju, a odrasli se uvijek iznova iznenade njegovim jezikom koji gotovo dodiruje tlo. Angela kaže da mu slava nimalo ne smeta, štoviše, izgleda kao da uživa u pozornosti.

Foto: Guiness World Record

Tko drži ljudski rekord?

Dok Ozzy drži titulu najdužeg psećeg jezika, ljudski rekord pripada Nicku Stoeberlu iz Kalifornije, čiji je jezik dug oko 10 centimetara.

