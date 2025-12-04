Svjetski rekorder Ozzy postao je prava internetska senzacija, ovaj četverogodišnji križanac bordoške doge i bullmastiffa službeno ima najduži pseći jezik na svijetu
Guinnessov rekorder: Nježni div Ozzy ima jezik dugačak nevjerojatnih 20 centimetara!
Guinnessova knjiga rekorda potvrdila je da Ozzyjev jezik mjeri 19,89 centimetara, čime je osvojio titulu koja ga je lansirala u globalnu slavu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Oduvijek je imao dug jezik i divnu narav - kaže njegova vlasnica Angela Pick iz Oklahome. Dodaje da su neobičnu dužinu primijetili još dok je bio štene, ali da ih je osvojio ponajprije svojom osobnošću.
Iako je poznat po svom rekordu, Ozzy iznenađujuće ne liže puno.
- Ne dijeli poljupce kao drugi psi. On vam se uvuče u lice, voli se maziti i trljati njuškom, ali zapravo rijetko što liže - kaže Angela.
Zbog svoje nježne naravi i neobičnog izgleda, Ozzy privlači pažnju gdje god dođe. Djeca ga obožavaju, a odrasli se uvijek iznova iznenade njegovim jezikom koji gotovo dodiruje tlo. Angela kaže da mu slava nimalo ne smeta, štoviše, izgleda kao da uživa u pozornosti.
Tko drži ljudski rekord?
Dok Ozzy drži titulu najdužeg psećeg jezika, ljudski rekord pripada Nicku Stoeberlu iz Kalifornije, čiji je jezik dug oko 10 centimetara.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+