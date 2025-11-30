Rob traži novi dom: 'Jedan je od najveselijih pasa u našem azilu'

Rob je prekrasan pas star samo dvije godine i pet mjeseci. Nažalost, u tom je kratkom životu proživio više boli nego što bi ijedno biće ikad trebalo. Djelatnici Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba kažu da je prošao ono najgore, ali da je, unatoč svemu, ostao divan, nježan i nevjerojatno hrabar.

U Dumovec je stigao prošloga ljeta, zanemaren i skrhan. Nosio je na vratu dubok trag starog lanca, urezanog od prvog dana njegova života. Mjesecima je sjedio na istome mjestu, sam, bez ikoga da ga zagrli, pogladi ili mu pruži toplinu doma. Veterinari su morali izvesti korektivnu operaciju i Rob ju je hrabro podnio. Danas je potpuno oporavljen i pokazuje da njegov duh nitko i ništa nije moglo slomiti.

Rob je izuzetno poseban pas. Unatoč svemu, jedan je od najveselijih pasa u Skloništu. Otvoren, pun povjerenja i beskrajno zahvalan za svaki trenutak ljudskog društva. Vodič u avanturama, veseli prijatelj i mazilica. Obožava šetnje, igru i zagrljaje te svaki put kad mu se netko nasmiješi, oči mu zasjaje.Kad ga pogledate u oči, vidite psa koji je prošao bol, ali još vjeruje ljudima. Vjeruje da negdje postoji netko tko će mu pokazati kako izgleda život bez straha, bez boli, bez lanca. Samo ljubav, toplina i nježnost.

Svaki njegov dan u skloništu počinje jednako, s nadom. Kad vidi volontere kako dolaze, odmah poskoči, kao da se nada da je možda baš danas njegov dan. Dan kad će ga netko izvesti kroz vrata i odvesti kući. Dan kad će napokon zaspati znajući da pripada. Da ima svoje ljude. Da više nikad neće biti ostavljen.

Rob je pas koji će vam se uvlačiti pod kožu polako, ali sigurno. On će biti onaj koji će vas dočekivati mahanjem repa kakvo ne možete zaboraviti, koji će vam donositi igračke kao darove, koji će glavu spustiti u vaše krilo čim sjednete, tražeći samo malo nježnosti. Pas koji će vas voljeti svim srcem, bez zadrške.

Zaslužuje to i još mnogo više. Zaslužuje nekoga tko će mu pokazati da prošlost ne određuje njegovu budućnost. Nekoga tko vidi koliko je poseban, koliko ima ljubavi za dati i koliko je spreman započeti novo poglavlje.

Ako ste ikad razmišljali o udomljavanju, neka vam Rob bude razlog da napravite taj korak. On će vam svaki dan vraćati stostruko.

Za udomljenje i dodatne informacije javite se na udomljavanje@dumovec.hr Možda ste upravo vi njegova sretna priča. Njemu ćete možda promijeniti život, ali on bi mogao promijeniti vaš.