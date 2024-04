Harry Houdini rođendan je slavio 6. travnja zbog - majke

Jedan od najpoznatijih iluzionista u povijesti, legendarni Harry Houdini, cijeli je život tvrdio da je rođen na današnji dan, 6. travnja 1874. Na svijet je došao u Budimpešti pod imenom Erik Weisz. Odrastao je u židovskoj obitelji, a s roditeljima je emigrirao u SAD kad mu je bilo samo četiri godine. Ime i prezime amerikanizirao je u svojim 20-im godinama u čast francuskog iluzionista Jean-Eugènea Robert-Houdina, kojeg je jako cijenio.

Njegov je stvarni rođendan zapravo 24. ožujka. U jednom pismu svojem bratu, 22. studenog 1913., nedugo nakon majčine smrti, napisao je: "Što se tiče rođendana, ja ću svoj uvijek slaviti 6. travnja. Boli me pomisao što o tome više ne mogu razgovarati s dragom majkom jer mi je ona uvijek pisala 6. travnja, pa će to biti datum mog 'ponovnog' rođenja". Zašto postoji ova zabuna, nije jasno. Neki to pripisuju zabuni sa židovskim kalendarom u kojem je 24. ožujka bio 6. nisan.

Vjerojatno je tad rabin Weiss zabilježio rođenje i nekako je to postao 6. travnja. Pravi odgovor možda se krije u dogovorima njegove majke, ali ta su pisma zakopana s njim. Točan datum otkriven je šest godina nakon njegove smrti, 1932. godine. Kao mladić bio je šegrt kod jednog bravara, a neko vrijeme nastupao je i u cirkusu na trapezu. Od 1892. nastupao je u New Yorku kao iluzionist. Supruga Wilhelmina Rahner, odnosno Beatrice Houdini, bila mu je asistentica u nastupima. Svjetsku slavu stekao je u fascinantnim nastupima u kojima se spašavao iz nemogućih situacija. Svoj najpoznatiji pothvat izveo je u kolovozu 1926. kad je proveo 91 minutu zarobljen pod vodom, u željeznom lijesu teškom 320 kilograma, u kojem je skoro zaspao jer mu je bilo nesnosno vruće.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Prodali oko 385 milijuna ploča

Foto: Profimedia

Grupa ABBA 6. travnja 1974. pobijedila je na natjecanju za pjesmu Eurovizije s pjesmom "Waterloo", čime je počela njihova međunarodna karijera. Osnovali su je u Stockholmu 1972. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad, a naziv grupe je akronim od prvog slova svakog od njihovih imena. Novi uspjeh ABBA je postigla s pjesmom "SOS", a još veći 1975., kad je singl "Mamma Mia" postao hit u Velikoj Britaniji. Švedska grupa prodala je oko 385 milijuna ploča širom svijeta, a članovi su se razišli 1982. godine.

Devet različitih sportova

Foto: Javno vlasništvo

Na današnji dan, 6. travnja 1896. godine, u Ateni su otvorene ljetne Olimpijske igre - prve međunarodne Olimpijske igre modernog doba. Na njima su održana 43 sportska natjecanja u devet različitih sportova među kojima su tenis, atletika, biciklizam, streljaštvo, mačevanje, plivanje, gimnastika, hrvanje te dizanje utega. Program je predviđao još i jedrenje te veslanje, koji na kraju bivaju otkazani zbog vremenskih uvjeta i nedostatka odgovarajućeg broja jedrilica. Sudjelovalo je 14 zemalja i 241 sportaš. Na otvaranju je bilo oko 80.000 gledatelja koji su uživali u 9 bendova i 150 pjevača.

Više vremeplova pročitajte ovdje.