Od 1. siječnja na Havajima je zabrana kemijskih krema za sunčanje u potpunosti na snazi. Preciznije, zabrana se odnosi na prodaju i distribuciju krema za sunčanje izrađenih od sastojaka oksibenzona i oktinoksata, jer istraživanja pokazuju da mogu doprinijeti šteti koraljnim grebenima kada se operu s kože i uđu u vodu.

Prema New York Timesu, zabrani su se usprotivili neki proizvođači kemijskih krema za sunčanje koji ističu da su oba zabranjena sastojka odobrena od strane FDA i mogu spriječiti rak kože. Unatoč tome, još uvijek postoji mnoštvo zaštitnih krema koje štite koraljne grebene i pružaju istu UV zaštitu s fizičkim blokatorima poput titanovog dioksida i cinkovog oksida. Minerali u kremi za sunčanje moraju biti 'ne-nano' (što znači veće od 100 nanometara) kako bi se mogli smatrati sigurnima za ocean.

Naime, Havaji su zasada prva država koja je donijela zakon o zabrani prodaje krema za sunčanje izrađenih od sastojaka koji se obično nalaze na bazi kemijskih sredstava za sunčanje.

Senatski zakon 2571 usvojen je 1. svibnja, kojim se zabranjuje prodaja i distribucija krema za sunčanje izrađenih od sastojaka oksibenzona i oktinoksata, trenutno čeka potpis havajskog guvernera. Naime, kako bi se borili protiv štetnih sastojaka u kremama za sunčanje, havajski senatori predstavili su državni zakon Kongresu kojim se u konačnici zabranjuje prodaja krema za sunčanje izrađenih od sastojaka oksibenzona ili oktinoksata.

Novopredloženi zakon, Senat Bill 2571, ima za cilj zabraniti prodaju krema za sunčanje na bazi kemikalija izrađenih od gore spomenutih sastojaka.

- Bit će nezakonito prodavati, nuditi na prodaju ili distribuirati na prodaju bilo koji proizvod za osobnu njegu i kreme za zaštitu od sunca koje sadrže oksibenzon ili oktinoksat ili oboje, bez liječničkog recepta - navodi se u prijedlogu zakona.

Nadalje, 27. travnja zakonodavci su se okupili kako bi glasali o zakonu koji je usvojen s amandmanima. Konačna odluka će donijeti zakonodavci i odlučiti hoće li Havaji biti prva država koja će zabraniti prodaju krema za sunčanje formuliranih s oksibenzonom ili oktinoksatom. Ako se usvoji, zabrana će stupiti na snagu u sljedećih nekoliko godina.

Svi smo već čuli, od naše mame ili dermatologa o važnosti stavljanja kreme za sunčanje prije odlaska na otvoreno. Neki bi tvrdili da je primjena SPF 30 od glave do pete gotovo jednako važna kao i ispijanje dnevne doze vode. No, čak i dok nastavljamo poetično opisivati ​​opasnosti od oštećenja od sunca i potencijala za rak kože, pokazalo se kako su nedavna istraživanja otkrila da jedan od najčešćih sastojaka koji se nalazi u kemijskim zaštitnim kremama može ugroziti zdravlje svjetskih koraljnih grebena.

Studija iz 2015. otkrila je da oksibenzon, kemijski spoj povezan s izazivanjem fotoalergijskih reakcija, a nalazi se u mnogim nemineralnim kremama za sunčanje, može nanijeti veliku štetu koraljnim grebenima. Kada se sastojak ispere u vodi - neizbježna pojava jer EWG (Environmental Working Group) ističe da se procjenjuje da se u oceanu u područjima u kojima postoje koraljni grebeni procjenjuje od 25 do 60 milijuna boca kemikalija za zaštitu od sunca otpušta svake godine u ocean. A otprilike četvrtina kreme za sunčanje koja se nanesene na kožu otpušta se u vodu u roku od 20 minuta nakon ulaska u nju - te se kemikalije mogu probiti do koraljnih grebena i dovesti do toga da mladi koralji budu zarobljeni u vlastitim kosturima, što ometa njihov rast i u konačnici može dovesti do smrti.

Istraživači su analizirali šest obalnih regija u Južnoj Karolini i otkrili oksibenzon u ogromnih 90 posto uzoraka sa šest mjesta. Druga studija otkrila je da područja s mnogo turista, uključujući Djevičanske otoke, imaju visoku koncentraciju ovih sastojka, piše Yahoo.