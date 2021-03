Svidio mi se okus kombinacije bučinih koštica i čokolade pa sam se dosjetila da pastu od buče stavimo u praline, opisuje Helena Vugec Fabek kako su nastale praline s bučom.

POGLEDAJTE VIDEO: Helena radi praline od buče

Njena obitelj se više od 50 godina u Pušći nedaleko od Zaprešića bavi poljoprivredom, a uglavnom je to bio tov junadi. Odlučili su proširiti djelatnost i posadili su buče golice od kojih se radi ulje. Osim ulja, prodaju i bučino brašno koje melju u starinskome mlinu. Suše i koštice za grickanje, a koštice su “omotali” i u belgijsku čokoladu.

Sinulo mi je zašto i u praline ne bismo stavili buče. No pasta od bučinih koštica je jakog okusa pa ih češće radimo u kombinaciji s vanilijom, malinom, narančom ili pistacijom. Praline samo s bučom su boje čokolade, a one s dodacima su u boji kao u punjenju. Praline s pistacijom su zelenkaste, s malinom ružičaste, s vanilijom žute, a s narančom narančaste - kaže Helena.

Praline za njih, prema Heleninoj ideji i od buča s njezina obiteljskog gospodarstva, radi tvrtka Nautilus. Napravit će svježe za svakog kupca nakon narudžbe i praline će biti u obliku prema želji kupca. Helena (35) glavna je za buče, ideje, prezentaciju i prodaju, no pomažu joj i ostali članovi obitelji. Njezin otac Darko je glavni za sadnju buča i poljoprivredne radove, a Helenin suprug Nikola bio je zadužen za punjenje i održavanje bučomata. No automat za bučino ulje i druge proizvode od buča od početka godine ne radi zbog problema s fiskalizacijom. Naime, i mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju fiskalizirati prodaju svojih proizvoda na samoposlužnim uređajima, a zapelo je pri dogradnji softvera koji će to omogućiti.

Kad opet proradi Helenin bučomat u Zaprešiću, i na njemu će se moći kupiti praline, kao i ostali proizvodi s bučom s malog obiteljskoga gospodarstva iz Pušće. Kupci sad praline i ostale proizvode mogu kupiti na kućnom pragu u Pušći, a Helena ih može i dostaviti u Zaprešić i okolicu. Helena se šali da je sin Bruno (7) glavni promotor pralina, ponese ih curi u školu, a rado prati mamu na dostavama. Pomaže i stavljati etikete, deklaracije na ulja i ostale proizvode. Upravo su etikete, na kojima je QR kod, najlakši način za naručivanje pralina i ostalih proizvoda s bučom koje radi Helena s obitelji.

- Na svim proizvodima koje prodajemo je QR kod, a kad ga se skenira pametnim telefonom, dobiju se sve informacije o tom, ali i ostalim našim proizvodima te o obiteljskom gospodarstvu. Preko tog QR koda se može automatski naručiti naše proizvode. To mi olakšava komunikaciju s kupcima i jako sam zadovoljna tom mogućnošću - dodala je Helena Vugec Fabek.

QR kodove za više od 2000 obiteljskih gospodarstava i tvrtki radi zagrebačka tvrtka VeeMee. Lani su tako plasirali više od 10.000 tona hrane koja je imala QR kod, čime se garantira sljedivost, a “kontaktiraj proizvođača” nova je opcija njihove platforme.

Osim preko QR koda, praline se mogu naručiti i preko društvenih mreža. Tri praline u kutiji stoje 30 kuna, bombonijera u kojoj su četiri okusa pralina i bočica bučina ulja stoji 55 kuna, a 100 g bučinih koštica u belgijskoj čokoladi je 30 kuna. Šalje ih i poštom, a najviše ih je prije Božića otišlo u Njemačku i Austriju.