Heroine o seks tabuima nakon bitke s rakom: 'Muž mi je rekao da bi me i bez kose zavodio'

"Partner me ostavio zbog moje bolesti", "Suprug me nije taknuo dvanaest godina nakon dijagnoze", "Ostavio me s troje djece jer me 'oštećenu' nije želio"..., samo su neka od nevjerojatnih, nezamislivih iskustava žena oboljelih od raka, anonimno upitanih kakav je njihov intimni, seksualni život tijekom bolesti. Riječ je o velikoj tabu temi koju su oboljele žene prisiljene skrivati, gurati pod tepih ili svoja iskustva mogu samo međusobno, utiho dijeliti. Zato je udruga Nismo same, koja pomaže oboljelim ženama, organizirala simpozij "Sex(i)dijagnoza - život, strast i borba protiv raka", u želji da i ova tema postane vidljivom. Žene su javno i o tome progovorile. Bolest im je, kažu, oduzela ženstvenost, ljepotu, samopouzdanje, a to je utjecalo na njihov seksualni život. I dok u zdravstvenom sustavu dobivaju pomoć za svoje fizičko zdravlje, ovim se, također važnim pitanjem, nitko ne bavi.

Udruga Nismo same provela je anketu među 288 oboljelih žena, od kojih je njih 98,6 posto odgovorilo da imaju poteškoće u normalnom seksualnom funkcioniranju, iznijevši i frapantne činjenice o partnerima koji su ih zbog bolesti ostavljali, zanemarili, koji ih više nisu željeli.

Simpozij u organizaciji udruge Nismo same u suradnji s agencijom in Vida i Hrvatskim društvom za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a okupio je onkološke pacijentice, njihove partnere, zdravstvene djelatnike, psihologe - sve koji žele bolje razumjeti utjecaj raka na seksualno zdravlje i kvalitetu života.

- Na organizaciju ovoga simpozija potaknula nas je jedna članica udruge iz Norveške, u kojoj je razgovor o spolnosti i spolnom zadovoljstvu oboljelih žena normalna pojava. Kod nas je, nažalost, to još tabu tema o kojoj se žene boje govoriti - rekla je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same.

Čitajući rezultate ankete, dodala je, najteže joj je palo iskustvo mlade žene koju je suprug ostavio jer je, kako joj je rekao, "oštećena". Četiri su žene intimna iskustva podijelila s nama za 24sata - sve tri su u ranim 40-ima dobile dijagnozu raka dojke i pobijedile bolest. Danas su dobro i spremne pričati o tabu temi za koju je, napominju, potrebno senzibilizirati javnost. Seksualnost oboljele žene, dodaju, ne smije biti stigmatizirana.

- Dijagnozu sam dobila u trudnoći, kad sam se počela i liječiti, u sedmome mjesecu trudnoće - prvo dvije kemoterapije, pa još njih nakon porođaja, zatim i operacija, na kraju i zračenje. Nakon dijagnoze seksualno zadovoljstvo pada na dno liste prioriteta, ali nije da žena o tome nikad ne razmišlja. Nasreću, ja sam imala veliku podršku partnera i okoline općenito, partner mi je, kad sam u terapiji ostala bez kose, rekao kako bi me i takvu zavodio - ispričala je za 24sata danas izliječena Mihaela Jozić, koja se s dijagnozom suočila kad joj je bila 41 godina.

Ona je od partnera dobila svu moguću podršku, za razliku od mnogih drugih žena.

- U bolesti se teško pogledati u ogledalo, nisam se osjećala dobro u svojoj koži, i zato je podrška partnera izuzetno važna. Volio me i takvu, bez kose, iscrpljenu. Zahvaljujući njemu, osjećala sam se deset puta ljepšom nego što sam bila. Ali da nam je seksualni život patio, uz sve ostalo, jest - priča Mihaela.

Tri je godine zdrava, pazi na zdravlje, vratila je, kaže, samopouzdanje, a time i seksualnost.

Goranka Perc je dopredsjednica udruge Nismo same i žena koja je također preboljela rak.

- Kad se boriš s rakom, ne razmišljaš o nuspojavama i posljedicama liječenja. 'Okrhnute smo', same sebi tad nismo lijepe. Mene je sve boljelo od lijekova, svaki zglob, svaki komadić tijela, pa nije onda bilo ni pomisli na spolni odnos. S tim se susreće jako puno žena, zato želimo o tome i javno govoriti - javnost treba doznati da i tu postoje problemi koji utječu na nas, na naše partnere, na emocionalno, mentalno, psihičko zdravlje svih u obitelji, zato je bitno da se o tome priča - kaže Perc.

- Kad sam okolini rekla o čemu ćemo danas na simpoziju razgovarati, samo su se smješkali i rekli mi da je 'tematika neobična'. Svi puno pričaju o mentalnom zdravlju, a naša je seksualnost dio toga i ne smije se zanemarivati niti stigmatizirati. Seksualnost je sastavni dio svake žene, svakog partnerstva, a ostaje zanemarena, u zapećku - kaže Tajana Halužan.

Njoj je karcinom dojke dijagnosticiran s 45 godina.

- Kad se čuje dijagnoza, najvažnije je izvući živu glavu, koja god cijena bila. Poslije na red dolazi ostalo - preispituješ svoju ženstvenost, nanovo se upoznaješ, prihvaćaš. Muški pogled na to je drukčiji, zato s partnerima treba razgovarati, i dobro je znati da isto prolaze i drugi parovi, da je i njima teško. Važno je ponovno se osjetiti poželjnom - kaže Tajana.

Daliborki Rogini su bile 43 godine kad je oboljela, partnera nije imala.

- Bez obzira na to što sam bila sama, liječenje je uništilo moju ženstvenost, moje samopouzdanje, i trebalo mi je nakon ozdravljenja još puno vremena da se osnažim, da nekome priđem, da zavodim - s osmijehom će Daliborka i nastavlja:

- Pogledaš se u ogledalo, bez kose si, izmučena nakon operacije, sama sebi najjadnija na svijetu. Trebalo je snage i vremena da se vratim u život. Razgovor o seksualnosti u bolesti ne smije biti tabu.

Sve četiri žene zaključuju jedno - mnoge se zdrave žene susreću s problemima vezanima uz svoju seksualnost, a kamoli ne one koje su prošle kalvariju.

Svoju je prošla i dr. Vesna Ramljak, specijalistica kliničke citologije, predstojnica Odjela za patologiju i citologiju Klinike za tumore KBC-a Sestre milosrdnice.

- Rak dojke me snašao u naponu snage. Sama sam ga dijagnosticirala. Kao i za bilo kojeg drugog oboljelog, i za mene je to bio golemi šok, život mi se urušio u trenu. Izvadila sam jajnike i maternicu, i kad god bih se pogledala u ogledalo, vidjela bih te šavove. Današnji su trendovi okrutni i prema ženama koje su zdrave, a pogotovo prema onima koje nisu. I mene je bolest promijenila - izvana i iznutra, pitala sam se čemu, tako 'neuspješna' jer sam bolesna, više uopće služim - ispričala je na simpoziju dr. Ramljak.

Od problema, međutim, ne smijemo bježati, napominje. Treba tražiti pomoć jer nitko nije dovoljno jak da si pomogne sam.

- S dijagnozom karcinoma se raspadaš i ponovno dižeš u komadićima, postaješ neka druga osoba. Ja sam se ubrzo nakon dijagnoze razvela, sad sam u braku s čovjekom koji voli svaki moj ožiljak. Rak nas učini jadnima, ali nam i omogući da postanemo neka još bolja varijanta sebe - ispričala je dr. Ramljak.

- Ako vas partner 12 godina od dijagnoze ne želi ni taknuti jer nemate dojku ili maternicu, ostavite ga, bit će to vaš najbolji dan u životu - rekla je okupljenima dr. Renata Obrad - Sabljak, specijalistica ginekologije i porodništva u Domu zdravlja Zagreb Zapad.

U nastavku je govorila i o suhoći rodnice, jednoj od posljedica bolesti, ali i postmenopauze općenito, zbog koje seksualni život partnera ne mora nužno patiti. Postoje gelovi i kreme protiv suhoće, lubrikanti koje se koristi tijekom odnosa, dok su na raspolaganju i laserski tretmani liječenja. Isto potvrđuje i dr. Dražen Butorac, pročelnik Zavoda za opću i onkološku ginekologiju Klinike za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Sestre milosrdnice. Vaginalna suhoća je, kaže, najčešći simptom nakon operativnog zahvata jer uklanjanjem jajnika nestaju i hormoni koji osiguravaju vlažnost sluznice, dok vaginalnu suhoću uzrokuju i neki lijekovi. Na to se onda nadovežu svrbež, ranice i ostalo, no problem je, napominje ginekolog, rješiv.

Ivona Poljak, klinička psihologinja KBC-a Zagreb, naglasila je kako žene koje se liječe od karcinoma rijetko pričaju o svojoj spolnosti.

- Kad se time pak bavimo, radimo prvenstveno na prihvaćanju tijela. Bitno je da partner prihvati njezine ožiljke, ali je još bitnije da ih žena prihvati sama. Bolest se ne smije doživljavati kao izdaju tijela, jer to bolest nije. Razbolimo se iz drugih razloga i moramo se liječiti. Bolesni, moramo si dopustiti da neke stvari ne moramo, priznati si da nešto ne možemo. Ženstvenost nije samo izgled, nego je i spoznaja da nešto ne moramo i ne možemo - istaknula je psihologinja i dodala:

- Žene nastojim naučiti da vrijede puno, bez obzira na to kako izgledaju. Njihovo ih iskustvo čini takvima kakve jesu.

Dr. Obrad-Sabljak je dodala kako zdravstvenom sustavu nužno treba puno više psihologa koji će se baviti i ovim segmentom zdravlja.

- Nema dovoljno psihologa ni za bazično, a kamoli za ovakva pitanja. Mi liječnici se bavimo svojim poslom i, nažalost, nemamo dovoljno vremena kako bismo ženama pomogli i oko drugih problema s kojima se suočavaju - zaključila je liječnica.

"Još sam žena, iako nemam jajnike i maternicu", "Moje je tijelo poput bojnog polja nakon bitke", "Partner me u bolesti gleda drugim očima", "Imam sve manje želje za seksom"..., još su neke od anonimnih poruka oboljelih žena u anketi udruge Nismo same. Zdravstvo bi se, složili su se stručnjaci na simpoziju, trebalo više angažirati oko ovoga segmenta života oboljelih.