<p>Današnji hit krojevi nerijetko su široki, no i oni nam trebaju dobro "sjesti", smatra influencerica Marianne Smyth iz Londona.</p><p>- Smatram da je način na koji nam odjeća pristaje ključna za činjenicu da izgleda skuplje. Ako mi komad ne pristaje, odnesem ga kod krojačice, no uvijek biram veće pletenine i kapute. Ključne su i boje - izbjegavam jarke jer neutralni tonovi look čine vizualno luksuznijim, a i lakše ćete ih kombinirati na dnevnoj bazi - izjavila je Smyth za <a href="https://www.whowhatwear.co.uk/high-street-expensive-tips/slide2">WhoWhatWear. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću iz dućana treba oprati prije nošenja</strong></p><p>Kaputi mogu biti nešto širi, kako bi bili udobniji, no tu su prirodne nijanse ili one neutralne poput boje bijele kave.</p><p> </p><p>Jesenske pletene veste imaju notu finoće u jednostavnoj izvedbi s velikim ovratnikom.</p><p>Bež i crno super izgledaju zajedno, a tim tonovima mogu se pridružiti i slične nijanse zelenkaste i sive.</p><p>Klasični krojevi podnose i specifične kombinacije kao što su tamno smeđa, bež i crna.</p><p>Igra nastaje na teksturama - koža je jedan od načina kako običnu košulju učiniti luksuznom.</p><p>Tamno plava je čista elegancija, naročito u super minimalističkoj modnoj formuli.</p>