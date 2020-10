Higijenski savjeti za urede zimi: Kraći sastanci, veće prostorije

Kako nas hladno vrijeme prisiljava da zatvorimo prozore i sve više ljudi boravi u zatvorenom, gdje se korona virus lakše širi, stručnjaci su zabrinuti da će zaraza među uredskim radnicima povećati

<p>Oni zato savjetuju da sastanci i poslovni razgovori budu što kraći i u što je moguće većim prostorijama. </p><p>Gerhard Scheuch, stručnjak za aerosolnu medicinu, kaže da dužina sastanka i broj prisutnih ljudi mora biti sveden na minimum. </p><p>Kako bi svi bili zaštićeni, možete razdvojiti sastanak u nekoliko dijelova, kaže Scheuch. Što je vrijeme provedeno u istoj prostoriji kraće, niži je rizik od zaraze, tako da je smisleno razdvojiti sastanak u tri 30-minutna bloka umjesto da traje 90 minuta ' u komadu'. </p><p>Kako bi se smanjio broj ljudi, Scheuch predlaže kombiniranje sastanaka uživo i videokonferencija. </p><p>Ako planirate zabavu, razmislite o tome da goste razdvojite u dvije skupine umjesto da ih sve pozovete u jednu prostoriju u isto vrijeme. </p><p>Što se tiče biranja prostorije, što veća, to bolja. Što je manja prostorija, veći je rizik od zaraze. Kako bi se rizik što više smanjio, otvorite prozor koliko je god to moguće. </p><p>- Neka stari zrak izađe, a novi uđe - kaže Scheuch, vodeći njemački stručnjak za aerosole. </p><p>To se također odnosi i na situaciju kad sjedite sami u uredu, a klijenti i kolege povremeno ulaze.</p><p>Ako ste zaraženi, stalno ćete raspuhivati virus uokolo i njime polako puniti prostoriju.</p><p>- Posjetitelj tada udiše čestice i može se zaraziti - objašnjava Scheuch. </p><p>On smatra da filteri zraka mogu također biti od pomoći. Naime, s pravom opremom možete isfiltrirati više od 90 posto aerosola iz zraka u prostoriji. </p><p>Važno je, međutim, da uređaji mogu izmijeniti volumen zraka u prostoriji barem četiri puta u sat vremena. To znači da bi za prostoriju od 50 kvadrata filter zraka trebao imati stopu izmjene zraka barem 200 kubičnih metara na sat. Dodatno možete imati još nekoliko uređaja u pogonu. </p><p>A što je s osnovnim pravilima poput držanja distance i nošenja maske? U zatvorenom prostoru se mora poštovati i to pravilo, iako tamo „i nije od velike koristi", prema Scheuchu.</p><p>A nošenje maske još uvijek će štititi druge jer će uhvatiti barem neke kapljice koje nastaju kad pričate ili kašljete. Prema Scheuchu, međutim, maske u najboljem slučaju nude malu zaštitu od aerosola koji su već u prostoriji. </p>