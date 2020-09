Samohrane mame proizvode zdravu kozmetiku: Profesor Baltazar bi bio ponosan na nas

Dvije samohrane majke skupa prolaze kroz odrastanje djece, s bebom i knjigom u krilu šalju mailove i razgovaraju s poslovnim partnerima, a počele su nizati i uspjehe

<p><strong>Maja Pejčić i Jasminka Grbelja</strong> upoznale su se prije nepunih pet godina. Jasminka je tada bila nezaposlena samohrana majka, a Maja je baš u to vrijeme tražila nekoga tko će joj pomoći u izradi prirodne kozmetike. Maja je od početka bila pokretač misije, a Jasminka kreativac. To se na kraju pokazuje kao sjajna kombinacija za posao, ali i prijateljstvo.</p><p>Ove dvije dame najprije su krenule s educiranjem, učenjem, potom opremile prostor u Majinoj kući, napravile laboratorij, poslovni prostor, krenule se boriti s birokracijom… Maja je bila logistika i financijska potpora, a Jasminka pronalazi kanale prodaje. Svoje ideje zajedno miješaju, a jedini im je cilj stvoriti kvalitetnu kozmetiku koja će im otvoriti nova vrata.</p><p>U žaru borbe za komadić svojeg prostora u svijetu prirodne kozmetike, i Maja je postala samohrana majka. No ženska snaga ipak je neiscrpna, pa <a href="https://www.instagram.com/najfinijisapuni/">Najfiniji sapuni</a>, kako je Maja nazvala brend, kreću snažnije no ikad. Skupa prolaze kroz odrastanje djece, s bebom i knjigom u krilu šalju mailove i razgovaraju s poslovnim partnerima. Posao polako ocrtava prve sjajne proizvode i slatke male uspjehe.</p><h2>Poduzetništvo kao ring</h2><p>- Poduzetništvo je samo po sebi jedan ring. Dakle tu je za svakog tko odluči uči u njega, borba nešto na što se mora biti spreman. Ili grizeš do kraja ili bacaš rukavice i izlaziš van. Ruke smo držale uvijek u gardu, nije bilo opcije predaje. U poduzetništvu nije lako biti žena i još samohrana majka, ali mi to gledamo kao neku vrstu mentalnog benefita. Mi smo naučene na borbu, držimo sva četiri zida kuće, a uz nas tu su još i tri vrijedne gospođe. Naša politika rasta je - polako ali sigurno! Jer sve što je veliki uzlet i bum može se brzo i urušiti. Zato gradimo sistematizirano - otkriva Maja Pejčić koja se iznimno ponosi s najfinijom deo kremom koju je osmislila zajedno s Jasminkom.</p><h2>Dezodorans sa soda bikarbonom i čajavcem</h2><p>- Maja je oduvijek željela proizvod - dezodorans koji je funkcionalan, zdrav, bez štetnih sastojaka. Tu je krenulo istraživanje receptura, sastojaka, funkcije svake sirovine, način izrade. Svi naši prijatelji i obitelj su strpljivo isprobavali naše pokušaje. Laboratorij i deo krema je postala moja opsesija. Isprobala sam tisuću receptura i sastojaka, sve dok nisam došla do onog trena - to je to! Dobiven je proizvod kod kojeg nema razdvajanja sastojaka - objašnjava Jasminka Grbelja koja je skupa s Majom svoj "izum" odlučila nazvati Najfinija deo krema.</p><p>Sadrži tek sodu bikarbonu, bazna ulja, čudotvorni čajevac i čarobna eterična ulja. Time se sprečava neugodan miris, a ne začepljuju se pore. Nakon što su osmislile recepturu, ove hrabre žene kreću s miješanjem u posebno konstruiranom loncu koji su same osmislile, a rado u šali ističu da bi na njih bio ponosan i profesor Baltazar koji bi sigurno rado probao njihovu kremu. A da bi proizvod bio dobar, nije loše da hrabrim mamama ponekad pomognu i njihovi klinci.</p><h2>Djeca uče u laboratoriju</h2><p>- Djeca su na prvom mjestu, ali bilo je situacija kada je gužva napravila svoje pa je moja kćer sjedila u uredu u kartonskoj kutiji koju smo oslikavali i vozili je po uredu. Jasminkin sin je tako znao kod nas pisati zadaću i pratiti nastavu. Laboratorij nikako nije mjesto za djecu, ali zato se oni rado mažu kremama. Malena princeza voli balzam za usne, dok mali pubertetlija voli mazati lice kremom od lavande. Oni za sada tek pokazuju koliko uživaju u maminim proizvodima, ali tko zna možda nam se i pridruže kada odrastu. Mi nemamo radno vrijeme. Mi funkcioniramo i vikendima i praznicima, ali sve je izvedivo kada to želite. Naša djeca uživaju jer mi uvijek imamo vremena za njih i oni su uvijek ispred posla koliko god da obaveza imamo - objašnjava Maja. </p><h2>Miris Mediterana</h2><p>Stvorile su i najfinije sapune, kreme za lice, pilinge, hidrolate, losione, maslace, balzame, gelove za tuširanje.</p><p>- Malo po malo stvorile smo cijelu paletu proizvoda s mediteranskim ugođajem. Imamo certificirana bazna i eterična ulja i ostale sastojke. Brinemo da je naša kozmetika stabilizirana po svim zadanim normama i da pruža sve najbolje iz prirode. Tu je puno ljubavi satkano u svakom proizvodu, a veliku pomoć nam pružaju i naše djelatnice i prijateljice Mira, Danijela i Denisa“, za kraj otkriva Jasminka te ističe i kako nikad ne koriste sastojke životinjskog podrijetla, parabene, umjetna bojila te nedozvoljene konzervanse.</p>