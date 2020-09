Hit biznis za 2020. godinu: Platforme za posuđivanje robe

Svaka kriza donosi neke nove biznise, a ove godine to su web platforme za posuđivanje odjeće, pod utjecajem trendova koji donose sve bolju osvještenost o pretjeranom kupovanju, ali naravno i - pandemije

<p>Projekt "Rent the Runway" donedavno je bila platforma za posuđivanje odjeće za događanja, no ova godina vinula ju je u sam vrh popularnosti modnih sajtova. No, više ljudi ne posuđuju samo robu za van, već i za svakodnevicu. Projekt je već neko vrijeme hit u SAD-u i Velikoj Britaniji.</p><p>Sve više korisnika ima i web stranicu za posuđivanje odjeće By Rotation, koju je koncem prošle godine pokrenula Eshita Kabra-Davies, da bi ove godine postala oaza poznatih brendova i hit komada, no ni tamo se ne kupuje već - posuđuje.</p><p>- Broj korisnika je s 12.000 narastao na 25.000, u samo nekoliko mjeseci, a broj odjevnih predmeta koji cirkuliraju povećao se za 120% - izjavila je Eshita Kabra-Davies.</p><p>Sacha Newall, suosnivačica platforme My Wardrobe HQ, izjavila je da je u posljednjih par mjeseci zabilježen rast odjevnih predmeta i modnih dodataka za 50%.</p><p>Uoči ljeta, slavna robna kuća Selfridges predstavila je Project Earth, projekt za posuđivanje odjeće poznatih brendova.</p><p>Neke kompanije korisnicima daju otvorene ruke da se sami izmjenjuju, a druge imaju odjevne predmete koje onda sami šalju, a nakon toga i čiste, kako bi bili spremni za sljedeću posudbu. Obično korisnici drže robu oko četiri dana, no, naravno, sve ovisi o dogovoru.</p><p>U međuvremenu su niknuli slični projekti, među njima i OnLoan, Endless Wardrobe, Devout te Rotaro, koji rade po sličnom sistemu.</p><p>Svi oni zarađuju na način da naplaćuju određenu naknadu za procese posudbe, odnosno iznajmljivanja, a ako se korisniku svidi odjevni predmet, može ga uglavnom kupiti po dogovorenoj cijeni, piše <a href="https://www.theguardian.com/fashion/2020/sep/20/the-rise-of-fashion-rental-scarlett-conlon">Guardian</a>.</p>