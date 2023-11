Hit manikura: Kako aplicirati 'press on' nokte u par koraka

Manikura kod kuće postala je super jednostavna, ovo je sve traženija varijanta koja lako ide na prirodne nokte bilo koje dužine. Želja za uređivanjem ruku i noktiju dovela je do popularnosti raznih tehnika, no ova ne uništava nokte stoga je zahvalna i za one koji samo žele mali eksperiment.

Foto: Dreamstime_

'Press-on' nokti dolaze u paketu od više modela, stoga je prvo bitno odrediti veličinu nokta, kako bi on sjeo na čitavu ploču. Prednost ovih modela je da djeluju super prirodno, a ako želite totalno prirodni look, birajte nenalakirane nokte, djeluju decentno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Luda pedikura | Video: 24sata/pixsell

Možete se igrati i tonovima, primaju lak raznih tekstura te se nakon toga mogu očistiti na klasičan način.

Ako je nokat prevelik, moguće ga je isturpijati, oblikovati i skratiti po želji.

Priprema noktiju za apliciranje uključuje par koraka, nalik na one koje rade profesionalci u salonu.

Prvo, prirodni nokti moraju biti čisti od prljavštine, masnoće i slično. To je lako napraviti alkoholom ili acetonom.

Foto: Thinkstock

Nokti za utiskivanje mogu se postaviti na dva načina: ili im je potrebno ljepilo ili dolaze s dvosmjernom ljepljivom pločicom. Ako nanosite utiskivanje ljepilom, nanesite ljepilo na vrh, držite vrh pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na kutikulu te pritisnite. Vidjet ćete kako ljepilo ide naprijed i tako znati da ste sve skupa dobro smjestili.

Kao posljednji korak, možete prilagoditi svoj oblik i nanijeti nail art ili lak po želji.

Tako uredno smještene nokte možete onda urediti i turpijati, dakle tek kad su fiksirani i stabilni na ploči nokta.

Ovaj tip manikure traje do oko tjedan dana, ovisno o tome što radite s rukama i koliko su izložene vodi.

'Press on' nokti s ljepilom traju dulje od onih koji su bez, no ovi drugi manje oštećuju nokte. Naime, ljepilo ipak ostavlja trag, no ako je vaša prirodna ploča nokta zdrava, u tom slučaju sve skupa jednostavno je očistiti.