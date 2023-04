'Otvorio sam svoj salon i radim umjetne trepavice. Mnogi me osuđuju, ali ja to obožavam'

Greg Forshaw (22) iz Southamptona u Engleskoj odlučio je prije četiri godine pokrenuti svoj posao, odnosno otvoriti salon za ugradnju umjetnih trepavica. U početku se brinuo ima li mjesta za 18-godišnjaka u industriji kojom dominiraju žene. No, unatoč negativnim komentarima, mržnja ga je samo potaknula da pokrene vlastiti brend pod nazivom Perspectivelashes.

- Uvijek mi je smiješno kada ljudima kažem što radim jer su uvijek šokirani - rekao je Greg za Daily Star.

- Često dobijem komentare poput 'trebao bi to prepustiti djevojkama' ili 'zašto muškarci uvijek pokušavaju biti bolji od žena u nečemu'. Ali, iskreno, jednostavno ih ignoriram. To nikada nije utjecalo na mene i nikada neće. Radim izuzetno naporno i nikad ne bih dopustio da mi to netko oduzme - naglasio je.

No, on je bio potpuno ozbiljan u namjeri da nauči stavljati ekstenzije trepavica. Toliko da je prošle godine osvojio nagradu za najbolji set trepavica u boji na National Lash Awards.

- U početku sam sumnjao u sebe, a negativni komentari su me zapravo potaknuli da uspijem u karijeri i dokažem da su ljudi u krivu i da i ja to mogu raditi - rekao.

Greg je izgradio veliki broj pratitelja na društvenim mrežama na Instagramu i TikToku. Na njima želi pokazati kako izgleda postavljanje trepavica iz muške perspektive i nada se da će nadahnuti i druge muškarce da se bave ovim poslu.

Otkako je otvorio vlastiti studio i sam vodi posao, tako mlad je već postigao svoj cilj. Greg se sada usredotočio na Australiju i na ono što dolje sprema za njega. Naime, tamo se planira preseliti i tamo imati svoj salon.

- Možda zvuči kao klišej ali obožavam raditi trepavice i to me jednostavno ispunjava. Od samog postavljanja trepavica i pružanja ljudima trenutnog osjećaja zadovoljstva, do stvaranja i izgradnje prijateljstva s mojim klijentima - zaključio je.

