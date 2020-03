Hit proljeća: Blejzer u jakim tonovima, od ružičaste do žute

Lagana jakna u obliku sakoa iliti blejzera uskoro postaje hit ulice, no ove sezone najavljuje sunčane i tonove sladoleda. Sve one nijanse koje su nas do sada oduševljavale na malim modnim dodacima, kao što su torbice i cipele, sada su osvojile svijet sakoa. Riječ je o klasičnim krojevima na jednostruko ili dvostruko kopčanje. Ovime kroj iz poslovnog svijeta susreće vesele tonove, što biznis garderobi svakako daje razlog za veselje.

Roza i nijansa lososa pašu u kombinaciji s drugim puderastim teksturama i detaljima. Poslovni look dobio je romantičnu notu.

Odličan i u kombinaciji s korzetom - zeleni sako donosi smirujuće tonove za chic formulu.

Plavi sako idealan je stilski element u poslovnom stilu, pa čak i kad je u nijansi neba.

Snaga sočne narančaste nikad ne izlazi iz mode, već se seli u svijet sakoa koji postaju ultra-zabavni.

Sunce je svanulo kombinaciji s naglaskom na strukiranu, elegantnu i strogo krojenu formu.

