Hit recepti protiv gripe: Mlaka limunada, a u hranu ide đumbir

Zimi koncentracija mikroba u zatvorenim prostorima postaje veća jer su prozori najčešće stalno zatvoreni pa nema protoka svježeg zraka i izlaska mikroba van. Tada je i šansa od zaraze povećana, posebno u prostorima u kojima boravi više ljudi.

Iako takve situacije često ne možete izbjeći, postoje neke stvari koje možete poduzeti da se ne zarazite ni vi, niti vaša djeca.

Kao prvo, jačajte imunitet zdravom hranom - to je ono najvažnije jer će se tako vaše tijelo moći boriti protiv mikroba koji ga napadaju. Ljudi su virusima izloženi svaki dan, nose ih u sebi, ali oboljet će tek u trenu pada imuniteta.

Za jačanje imuniteta nije potrebno kupovati skupe pripravke. Dovoljno je nabaviti nekoliko namirnica, od njih napraviti koktel i prakticirati to svakoga dana.

Foto: dreamstime

Nekoliko jednostavnih napitaka za jačanje imuniteta:

Kupite korijen đumbira, izribajte ga i skuhajte kao čaj. Nakon što se malo ohladi, dodajte med i sok od limuna, naranče ili grejpa.

Naribani đumbir prokuhajte u vodi, ostavite da odstoji pet minuta pa dodajte čaj od kamilice. Procijedite i dodajte sok od limuna i med.

Napravite limunadu s mlakom vodom i dodajte med.

Skuhajte cimet u vodi, ohladite pa dodajte med.

U sokovnik ubacite 600 g mrkve, dva grejpa i tri naranče (ili neke druge citruse) ili, ako nemate sokovnik, isjeckajte u blenderu i dodajte malo vode ili čaja od đumbira.

Općenito, sokovi od bilo kojeg svježeg voća dobri su za imunitet, posebno od onih prepunih C vitamina (limun, kivi, grejp...) pa kombinirajte sami. Možete dodati med, đumbir, limun, cimet...

Foto: Dreamstime

Osim pripravaka za jačanje imuniteta, važno je i dovoljno spavati jer neispavanost iscrpljuje organizam i podložniji je bolestima. Potrebno je piti i dovoljno vode jer ona ispire tijelo od štetnih tvari. Češnjak je od davnina poznat kao odlična namirnica za jačanje otpornosti, a ako ne želite smrdjeti po njemu, jedite ga kuhanog u hrani, iako je sirov najučinkovitiji.

Koliko god je to mnogima teško, dobro je smanjiti konzumaciju slatkiša jer šećer slabi imunitet. On izaziva da energija u tijelu naglo poraste, ali isto tako naglo i pada, a to iscrpljuje organizam. Pokušajte izbjegavati stres koliko je moguće jer je on "ubojica" zdravlja. Također, pokušajte češće prošetati po prirodi i svježem zraku, osim bolje cirkulacije i više kisika, blagodat je i opuštanje od svakodnevnih obveza i užurbanosti.

Kako spriječiti širenje mikroorganizama

Na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo su dali nekoliko savjeta kako zaštititi djecu i odrasle od zaraze:

Bolesna osoba treba ostati kod kuće najmanje 24 sata nakon što su simptomi poput povišene tjelesne temperature, zimice, znojenja i osjećaja vrućine prestali, i to bez da je bolesnik uzeo tablete za snižavanje temperature.

Upotrebljavajte jednokratne papirnate maramice prilikom kihanja i kašljanja, odlaganje korištenih maramica u koš za smeće (poželjno je da bude dostupan koš za smeće koji se ne dodiruje), nakon kihanja i kašljanja ruke treba obavezno oprati vodom i sapunom; umjesto u dlan, treba kašljati i kihati u područje unutarnje strane lakta.

Foto: Dreamstime

Pravilno i često perite ruke: 20 sekundi vodom i sapunom, potom osušite papirnatim ručnikom, a sam papirnati ručnik iskoristite i za zatvaranje slavine.

Ne dodirujte rukama usta, nos, oči!

Održavajte higijenu prostora redovitim čišćenjem stolova, kvaka na vratima, tipkovnica kompjutora, predmeta kojima se dijete igra ili uči, telefona i slavina.