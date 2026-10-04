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NIKON COMEDY AWARDS

FOTO Skroz su smiješne: Žirafe imaju frizuru, leopard radi stoj, medvjedi umiru od smijeha...

Divlje životinje najčešće gledamo na fotografijama koje oduzimaju dah, no ponekad priroda pokaže i svoju smiješnu stranu. Upravo takve trenutke okuplja ovogodišnje izdanje Nikon Comedy Wildlife Awards...
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FOTO Skroz su smiješne: Žirafe imaju frizuru, leopard radi stoj, medvjedi umiru od smijeha...
Tri mlade žirafe stajale su jedna uz drugu u kenijskoj Maasai Mari, a krošnja stabla savršeno se poklopila s glavom one u sredini. Izgleda kao da je dobila ogromnu zelenu frizuru ili šešir. | Foto: Dirk Koster
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Tri mlade žirafe stajale su jedna uz drugu u kenijskoj Maasai Mari, a krošnja stabla savršeno se poklopila s glavom one u sredini. Izgleda kao da je dobila ogromnu zelenu frizuru ili šešir. | Foto: Dirk Koster
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