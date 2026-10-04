NIKON COMEDY AWARDS
FOTO Skroz su smiješne: Žirafe imaju frizuru, leopard radi stoj, medvjedi umiru od smijeha...
Divlje životinje najčešće gledamo na fotografijama koje oduzimaju dah, no ponekad priroda pokaže i svoju smiješnu stranu. Upravo takve trenutke okuplja ovogodišnje izdanje Nikon Comedy Wildlife Awards...
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Tri mlade žirafe stajale su jedna uz drugu u kenijskoj Maasai Mari, a krošnja stabla savršeno se poklopila s glavom one u sredini. Izgleda kao da je dobila ogromnu zelenu frizuru ili šešir.
| Foto: Dirk Koster
Tri mlade žirafe stajale su jedna uz drugu u kenijskoj Maasai Mari, a krošnja stabla savršeno se poklopila s glavom one u sredini. Izgleda kao da je dobila ogromnu zelenu frizuru ili šešir. |
Foto: Dirk Koster
Tri mlade žirafe stajale su jedna uz drugu u kenijskoj Maasai Mari, a krošnja stabla savršeno se poklopila s glavom one u sredini. Izgleda kao da je dobila ogromnu zelenu frizuru ili šešir.
| Foto: Dirk Koster
Dva mlada smeđa medvjeda zapravo se igraju i odmjeravaju snage, no njihovi izrazi lica izgledaju kao da su prasnuli u smijeh. Fotografija je snimljena na Aljasci.
| Foto: Charles Janson/Nikon Comedy Wildlife Awards
Lavica je nježno šapom dotaknula lavića dok se čopor igrao u riječnom koritu Ruckomechija u Zimbabveu. Trenutak izgleda kao da mama pokušava smiriti nestašnog mališana.
| Foto: Barbara Seiberl Stark/Nikon Comedy Wildlife Awards
Mali slon je tijekom igre s drugim slonom pokazao svoju nestašnu stranu. U drugom kadru mladunče pavijana zbog položaja tijela izgleda kao da iznad glave drži odraslog pavijana.
| Foto: Heather Cudworth
Ženka leoparda na grani u kenijskom rezervatu Samburu uhvaćena je u nevjerojatnom položaju zbog kojeg izgleda kao da izvodi stoj na rukama.
| Foto: Homi Sahana/Nikon Comedy Wildlife Awards
Ovogodišnja galerija još jednom pokazuje koliko jedan savršeno tempiran pritisak na okidač može potpuno promijeniti dojam prizora iz divljine. Fotografije ne prikazuju samo životinje u njihovu prirodnom okruženju, već i trenutke koji ih, barem na sekundu, čine nevjerojatno sličnima ljudima.
| Foto: Subi Sridharan/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Jan Wittmer
Foto Andy Parkinson Hercules/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Andy Rouse
Foto Carolyn Moore Oops/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Celine nic Oireachtaigh/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Cliff Fawcett/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto PROJECT WILDFALL
Foto Diego Perez/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Douglas Gimesy
Foto Eigil B. Jensen
+47 90560073
Foto Eric Boren/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Fabi Fregonesi/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Hannah Deitl/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Jeetendra Chaware/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Ka Chun Jacky/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Shaliza Singhal/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto KEVIN LOHMAN
Foto Kyo Chen/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Lee Frost/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Lukas Andree Andersen/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Tanner Mansell/Nikon Comedy Wildlife Awards
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Foto Thong Duy Vu/Nikon Comedy Wildlife Awards
Foto Udo Harms/Nikon Comedy Wildlife Awards