Hit tretmani za vrijeme korone: Botoks obrva i liposukcija vrata

Ova godina donijela je nekoliko trendova u tretmanima, na prvom mjestu je sređivanje područja oko očiju, a zatim i usana te duplog podbratka koji se javlja radi spuštenog položaja glave pred mobitelom

<p>Nošenje maski utjecalo je na popularnost kirurških tretmana na području očiju i obrva. Prije su ljudi dolazili na botoks radi bora, danas žele da im, i prije prvih bora, on samo malo 'podigne oko'.</p><p>- Primijetila sam da se javljaju i oni bez potrebe za klasičnim korekcijama, žele barem samo male popravke oko očiju, jer nošenje maske ističe pogled - komentirala je kirurginja Melissa Doft iz New Yorka za <a href="https://www.refinery29.com/en-us/2020/12/10198702/most-popular-plastic-surgery-trends-2020">Refinery 29.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije</strong></p><p>U fokus su osim očiju došle i obrve, kao istaknuti dio lica kad je pokriveno maskom.</p><p>- Odradili smo gotovo 30% više tretmana za gornji ili srednji dio lica. Najčešće je to podizanje obrva, odnosno tretman botoksom koji se ubrizgava ispod obrve, kako bismo podigli luk obrve - istaknula je Sarah Quinn, liječnica iz Arizone.</p><p>Taj je tretman, naime, tražen zajedno sa standardnim botoksom na čelu kako bi se izravnale bore ili linije od mrštenja.</p><p>Iako je fokus na očima, ljudi i dalje žele velike usne.</p><p>- Mislila sam da će popularnost tretmana za punjenje usana pasti, no sada ljudi, prekriveni maskom, više eksperimentiraju i spremni su isprobati nešto novo, a maska im prekriva modrice i faze oporavka nakon tretmana. Također, više ljudi ide prvi put na punjenje usana, pošto su usne prekrivene, spremni su vidjeti hoće li im se to svidjeti ili ne - otkrila je dr. Doft.</p><p>Popularan je i zahvat uklanjanja masti radi smanjenja opuštenosti podbratka, odnosno liposukcija područja vrata.</p><p>- To zanima uglavnom mlađe generacije. Naime, konstantno spuštena glava nad mobitelom ili zaslonom računala, uzrokuje pojavu dvostrukog podbratka, radi specifičnog položaja glave - potvrdila je liječnica.</p><p>Hit je i zatezanje brade, preventivno i nešto jednostavnije, a radi se iglama koje idu u kožu i otpuštaju niti koje aktiviraju sintezu kolagena. Nedavno je na takav tretman išla i Eva Mendes.</p>