Imunološkom je spas u Covidu?

STAVLJAT ĆEMO GA U TEKUĆI DUŠIK? Prema podacima iz Pfizera i BioTecha, buduće cjepivo za COVID-19 morat će se čuvati na temperaturama između -70 i -80 stupnja Celzijevih

<p>Pfizerovo cjepivo pobudilo je nadu u svijetu bi s novom godinom počelo okončanje agonije zvane pandemija korona virusa. No ujedno je otvorilo i mnoga pitanja oko buduće distribucije i našeg Imunološkog zavoda.</p><p>Pojavila se bojazan da je Hrvatska pred mogućim problemom jer će se cjepivo morati čuvati na -70 ili -80 stupnjeva Celzijevih, a mi za to navodno nemamo uvjete.</p><p>Za pojašnjenje smo pitali ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslava Capaka</strong>.</p><p>Pitali smo ima li Hrvatska uvjete za čuvanje ovoga cjepiva, gdje ćemo ga držati i ako je točno da nemamo uvjete, znači li to da će se doze odmah morati trošiti.</p><h2>Gdje će Hrvatska čuvati to cjepivo?</h2><p>- Nije točno, odnosno samo je u malom dijelu točno – rekao nam je Capak.</p><p>Pitali smo ga može li to pojasniti pa nam je odgovorio: "Ne mogu sad, samo mRNA cjepivo se čuva na -70, ostala na +4".</p><p>Iako nije imao vremena za dodatna pojašnjenja, mRNA cjepivo koje je spomenuo je i cjepivo koje će proizvoditi Pfizer.</p><p>Puno konkretniji je bio naš ugledni liječnik i znanstvenik <strong>Dragan Primorac</strong>, koji redovno prati sve novitete po pitanju COVID-19.</p><h2>Čuvanje na -70 do -80 stupnjeva</h2><p>- Prema podacima iz Pfizera i BioTecha, buduće cjepivo za COVID-19 morat će se čuvati na temperaturama između -70 i -80 stupnja Celzijevih. Naravno, razlika je da li je to -70 ili -80. No ako je donja granica -70 stupnjeva, Hrvatska neće imati problema jer se za čuvanje u takvim uvjetima može koristiti suh led. Osobno s njim radim u laboratoriju 30 godina i on je fenomenalna stvar. Jednostavno ga je pakirati i primjenjivati. Ima ga u obilju – pojasnio nam je Primorac.</p><p>No doznajemo da nije neizvedivo ni čuvanje na -80 stupnjeva.</p><p>Najjednostavnije i dostupno rješenje bi bilo tekući dušik, čija temperatura seže do -195 stupnjeva Celzijevih. Obično se drži u limenim bačvama dizajniranima poput bačvi za vino koje se s vremenom nadopunjavaju spomenutim dušikom.</p><h2>Hrvatska bi sama mogla proizvoditi cjepivo</h2><p>Ipak, Hrvatska bi teoretski i sama mogla proizvoditi spomenuto cjepivo i biti oslonac u toj proizvodnji za jugoistočni dio Europe, jer bi ga mogli proizvoditi u našem Imunološkom zavodu. To nam je potvrdio i ravnatelj<strong> dr. Vedran Čardžić</strong>.</p><p>- Moja je želja da dobijemo svjetlo za projekt koji smo zacrtali pa bismo gradnjom nove tvornice trebali dogovoriti s potencijalnim partnerima u svijetu da se i cjepivo za COVID-19 proizvodi u Imunološkom. Kad bismo to radili, odmah bismo mogli, takoreći, složiti planski i 'kuhinju' za buduću proizvodnju za sve što bismo u budućnosti proizvodili - kaže dr. Čardžić.</p><p>U iščekivanju je odgovora iz Vlade.</p><p>- Zatrpali smo ih planovima i prijedlogom našeg poslovnog plana za koji trebamo još neke konzultacije u Ministarstvu zdravstva pa sve to ide na Vladu i dalje ćemo vidjeti - zaključio je.</p>