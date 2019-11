'Hladnjak operem maslinovim uljem, kosu sodom bikarbonom'

Agresivan pristup osvješćivanju ljudi o ekološkim problemima može imati sasvim suprotan i neželjeni učinak. Ljudi će takve poruke ignorirati jer nitko ne želi da mu “sole pamet”.

Da ljudi ovako funkcioniraju primijetila je i Madeleine Somerville. Napisala je knjigu pod nazivom “All You Need Is Less: The Eco-friendly Guide to Guilt-Free Green Living and Stress-Free Simplicity”, kojom je željela ljudima jednostavno i nenametljivo prikazati kako se na zabavan način mogu posvetiti zaštiti okoliša, a da zapravo to ni ne primijete.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Neću vam objašnjavati kakve se sve grozne i kancerogene kemikalije nalaze u vašim proizvodima za čišćenje ili šminki. Svi znamo da je korištenje izbjeljivača štetno i da bi plastične boce trebalo reciklirati. Ono što vas želim naučiti je kako usvojiti način života koji je ugodan za život, a ujedno ekološki prihvatljiv - tvrdi autorica, koja je sociologinja po struci.

Ona, recimo, kosu zna oprati sodom bikarbonom, a hladnjak očistiti maslinovim uljem. Iako se možda čini neobičnim, ovakvi su trikovi efikasni, a blagi prema okolišu. Knjiga je i humoristična jer autorica koristi anegdote iz svakodnevnog života da bi se približila ljudima i tako ih nesvjesno potaknula da i oni počnu primjenjivati njezine, naizgled bezazlene, ali korisne trikove.

Foto: PROMO

- Umjesto recikliranja i ostalih procesa koje nam ekološka osviještenost nalaže da moramo raditi kako bismo spasili planet, bolja metoda od toga je da ne kupujemo, ne recikliramo i ponovno ne upotrijebimo - objasnila je i dodala kako je zapravo najjednostavnije samo smanjiti potrošnju vodeći se načelom “manje je više”.

Somerville tvrdi da su današnji ljudi poprilično lijeni i da im treba servirati jednostavnija rješenja kako bi ih zaista i počeli primjenjivati.

- Glavni problem danas je konzumerističko društvo, koje se naviknulo kupovati i trošiti novac na stvari koje im nikad neće trebati - smatra autorica.

Ponudila je i rješenje tog problema. Naime, stvari koje već imate treba spremati, čuvati i čistiti kako bi što dulje izdržale. A kad im “istekne rok trajanja”, treba ih odložiti na odgovarajući način u odgovarajući otpad. Iz tog razloga autorica tvrdi da su second-hand dućani odlična alternativa šopingiranju do besvijesti. Ako već volite kupovati, kupovanjem rabljene odjeće smanjujete količinu otpada, a i možete se istaknuti među gomilom jednako odjevenih. Kupovati skuplje a rjeđe puno je bolja alternativa od čestoga kupovanja jeftine robe koja ubrzo završi u smeću.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: