'Hodanje mi je spasilo život i pomladilo me dvadeset godina'

Prošlo je deset godina otkad Darko Matić (58) iz Zaprešića živi sa stentom zbog ugrušaka u krvnim žilama. Sve je počelo 2007., kad se rekreativno bavio nogometom. Nakon jedne utakmice osjetio je snažnu bol u prsima. Završio je u bolnici gdje su liječnici koronografskim pregledom utvrdili da ima ugruške u krvnim žilama.

- Nedugo nakon toga ugrađen mi je stent. Prije toga nisam imao nikakvih zdravstvenih tegoba, ali doktori su mi preporučili da nogomet u dvorani zamijenim nekim drugim sportom jer trebam više kretanja u prirodi i boravka na svježem zraku - prisjeća se Darko. Zato je odlučio promijeniti životne navike.

Hodanjem do zdravlja

- Tad sam se učlanio u Planinarsko društvo Zaprešić, u kojemu sam i danas, i ne mogu zamisliti nijedan vikend bez izleta - kaže Darko. Korak po korak i on je došao do visoke kondicije, a sve uz pomoć malo dobre volje i puno truda.

- Već na prvom pregledu kod kardiologa obavio sam potrebne pretrage i ergometriju koja je pokazala maksimalno dobre rezultate. Nekoliko idućih sistematskih pregleda pokazali su vrhunske nalaze, a doktori su rekli da su rezultati bolji nego kod puno mlađih osoba - kaže Darko koji odličnu zdravstvenu sliku zahvaljuje isključivo planinarenju.

Korisna aktivnost

- Svaki dan idem pješice na posao, osim kod iznimno lošeg vremena, te sam si zacrtao svaki dan prohodati najmanje 20.000 koraka. Sve zahvaljujem planinarenju, hobiju koji preporučujem svakome, bez obzira na dob i fizičku kondiciju - savjetuje Darko.

Kaže i da je ljepota planinarenja u tome što to nije klasičan sport, nema natjecanja i rekorda, a svatko je pobjednik već samom činjenicom da je prošao zacrtanu stazu.

- Osobno bez ikakvih problema savladavam vrhove i do 3000 metara visine. Ljudi se boje dok ne probaju, ne upoznaju svoje mogućnosti i ne shvate da to nije samo uspon na visoke destinacije - priča nam Darko. Zbog goleme volje i entuzijazma te ljubavi prema prirodi i kretanju postao je predsjednik Planinarskog društva Zaprešić, a iza sebe ima nebrojeno mnogo izleta i osvojenih vrhova u Hrvatskoj i Europi.

- Postao sam predsjednik društva 2015. i od tada sam bio na 500 izleta, a posjetili smo i više od 300 vrhova. Bio sam na najvišem vrhu Balkana, Musali, Olimpu, Durmitoru, Alpama... Uvijek se podijelimo na dvije ili čak tri grupe, prema kondicijskoj spremi ili trenutačnom raspoloženju pojedinca. Osim postizanja fizičke kondicije, planinarenje i boravak u prirodi smanjuju stres - pojašnjava Darko te poziva sve željne rekreacije i dobrog društva da im se pridruže.

Novi stil života

- Hodanjem ćete sačuvati zdravlje, podići kondiciju, upoznati nove prijatelje i krajeve te doživjeti prirodu u njezinoj punoj ljepoti koju ne možete vidjeti iz automobila ili na televiziji. Planinarenje je jednostavno stil života - zaključuje Darko.