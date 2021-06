Bilo koji oblik kretanja tijekom dana može vam dati energije i održati vas aktivnim. Međutim, možete li hodati kod kuće na istom mjestu i gubiti kalorije? Evo što su stručnjaci odgovorili.

- Šetnja od 30 minuta na istom mjestu sagorijeva kalorije. Osnova sagorijevanja kalorija je kretanje, bilo to na jednom mjestu ili hodanje određenom stazom. Ključ gubitka kilograma je povećanje broja otkucaja srca. Mišići rade i smanjuju stres i napor. Sagorijevanje kalorija ne zahtijeva opremu, što je plus za sve one koji je nemaju ili ne žele na nju trošiti novac - rekao je Utsav Ghosh, fitness trener.

Zašto je kretanje neophodno?

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, tjedno se se morate kretati barem 150 minuta. Bila to umjerena ili intenzivna aktivnost, ona pomaže u prevenciji kroničnih stanja, posebno kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa tipa 2, pretilosti i nekih vrsta karcinoma.

- Nekretanje može dovesti do loše cirkulacije krvi, povišenog krvnog tlaka i nezdrave razine kolesterola, što je vrlo opasno. Hodanje je najlakši način za postizanje barem neke aktivnosti. Bez obzira hodate li na istom mjestu ili hodate s jednog mjesta na drugo, pokret vam pomaže da skinete višak kilograma i da se osjećate bolje i energičnije - objasnio je kondicijski stručnjak Tarun Gill.

Stručnjaci ističu da je ideja povećati broj otkucaja srca na 60 do 70 posto maksimalnog otkucaja srca. Maksimalni broj otkucaja srca izračunava se tako da od 220 oduzmete vašu dob.

- Boravak i hodanje na jednom mjestu može biti pomalo dosadno jer je jedna od stvari koju ljudi najviše vole kod šetnji promjena atmosfere i okoline. Izlazak i hodanje daju osjećaj zadovoljstva, ali ako govorimo o učinkovitosti i ne želimo izaći iz kuće u nekom trenutku ili ne možemo, onda je šetnja na jednom mjestu vrlo dobra alternativa - govori Ghosh.

- Nije obavezno hodati duže vrijeme na jednom mjestu. Umjesto toga, hodajte na mjestu 5 minuta nekoliko puta dnevno. Većina ljudi još radi od kuće, pa možete tijekom pauze ubaciti kratko hodanje na mjestu. To može biti vrlo učinkovito - objasnio je Gill.

Osim hodanja na mjestu, možete isprobati i trčanje na mjestu ili podizanje koljena (naizmjenično) do razine kukova, piše Indian Express.