Hollywood opet slavi bolesnu mršavost: Ideal 'Ozempic tijela' je jako opasan za mlade

Stručnjaci upozoravaju, tzv. “Ozempic tijelo” postalo je nova opsesija koja se prelijeva iz filmske industrije u svakodnevicu i ostavlja ozbiljne posljedice na mlade.

Dok društvene mreže preplavljuju slike sve tanjih slavnih, novinari, dijetetičari i aktivisti upozoravaju da se pred našim očima događa povratak idealima koji su obilježili rane 2000-e.

Slavni mršavi 'kao nikad prije'

Ariana Grande i Cynthia Erivo tijekom nedavne promotivne turneje za Wicked izgledale su osjetno mršavije, što je izazvalo val komentara. La Toya Jackson otvoreno ponosno pokazuje iznimno vitku figuru, a brojne poznate dame, od Meghan Trainor do Amy Schumer, javno govore o velikim promjenama težine.

I dok kritiziranje tuđeg izgleda može biti sklizak teren, sve je više onih koji ističu da nije riječ o posramljivanju, nego o brizi. Ako se milijuni mladih iz dana u dan izlažu idealu koji je nedostižan i potencijalno nezdrav, problem se ne smije ignorirati.

Mladi osjećaju pritisak

Adolescenti to osjećaju vrlo konkretno. Noelle, 17-godišnja maturantica iz SAD-a, priznaje da ju slike ekstremno mršavih zvijezda ponekad navode da preispituje vlastiti izgled.

- Kad scrollam Instagram, pitam se jesam li dovoljno lijepa? Je li moje tijelo uopće prihvatljivo? - govori.

S njom se slaže i 18-godišnja studentica Lana, koja dodaje da izražavanje zabrinutosti nije hejt.

- Ne znamo privatne borbe slavnih. Ali briga za zdravlje, to nije posramljivanje - zaključuje.

Sve više mladih kaže da ih trendovi iz Hollywooda tjeraju na usporedbe koje mogu biti opasne, od preskakanja obroka do ozbiljnijih poremećaja prehrane.

Stručnjaci upozoravaju

Nutricionisti i terapeuti primjećuju nagli porast pritiska koji osjećaju njihove pacijentice. Nutricionistica Deb Malkoff-Cohen upozorava da lijekovi poput GLP-1 agonista, koji smanjuju apetit, nisu igračka.

Organizacije koje rade s osobama koje se bore s poremećajima prehrane također primjećuju “povratak starih demona”. Christina Grasso iz The Chain kaže da joj žene već priznaju kako novi standard mršavosti djeluje kao “prešutno dopuštenje” da ponovno skliznu u nezdrave obrasce.

Povratak starim idealima unatoč body positivity pokretu

Jameela Jamil, glumica i zagovornica mentalnog zdravlja, jedna je od najglasnijih kritičarki ovoga trenda. Kaže da se boji zagrliti kolegice na crvenom tepihu jer su “opasno krhke”.

Njezina poruka je jasna.

- Ovo šalje užasan signal djevojkama. Normalno je imati tijelo koje izgleda normalno - govori.

Činjenica da se unatoč godinama borbe za inkluzivnost ponovno promovira “nevidljiva” silueta, mnoge navodi na zaključak da smo, kao društvo, puno manje napredovali nego što smo mislili.

“Ozempic tijelo” možda je samo novi naziv za stari problem, opsesiju mršavošću koja se generacijama vraća poput bumeranga. Razlika je samo u tome što su društvene mreže danas daleko moćnije, a mladi izloženiji nego ikad.