Liječnik objasnio tko ne smije uzimati Mounjaro i Ozempic

Izvorno razvijeni kao lijekovi za dijabetes, preparati poput Mounjara i Ozempica postali su poznati po brzom gubitku kilograma zahvaljujući sposobnosti da smanje osjećaj gladi.

Lijekovi protiv bolova

No za neke ljude ti 'čudesni' lijekovi mogu biti izrazito opasni te povezani s potencijalno životno ugrožavajućim nuspojavama, upozorava vodeći britanski liječnik.

Riječ je o lijekovima koji imitiraju hormon GLP-1 i tako potiskuju signale gladi u mozgu, pomažu duljem osjećaju sitosti i smanjuju apetit. Međutim, uz gubitak težine, istraživanja su ih povezala i s nizom nuspojava – od probavnih tegoba do gubitka vida i oštećenja organa.

- Ako vam je lijek prepisao vaš liječnik rizik je donekle manji jer on ima pristup vašoj cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji - objašnjava dr. Dean Eggitt, iskusni liječnik obiteljske medicine i izvršni direktor Doncaster Local Medical Committeeja.

- Ako nekom drugom tko vam propisuje lijek niste potpuno iskreni o drugim lijekovima koje uzimate, izlažete se riziku. Postoji razlog zašto ovi lijekovi nisu dostupni svima, kod nekih ljudi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje - naglasio je.

Jason Murphy, voditelj ljekarničkog lanca Chemist4U, dodaje: 'Postoji niz medicinskih stanja koja u potpunosti isključuju mogućnost propisivanja ovih preparata upravo zbog ozbiljnih rizika. Druga stanja zahtijevaju dodatnu procjenu kako bi se utvrdilo je li terapija sigurna i prikladna.'

S obzirom na sve veću kritičku pozornost koju privlače, stručnjaci su objasnili komu se lijekovi iz skupine GLP-1 nikako ne smiju davati i zašto.



Problemi sa želucem i probavnim sustavom

Klinička ispitivanja semaglutida – aktivne tvari u ovim lijekovima – godinama ukazuju na česte gastrointestinalne nuspojave poput mučnine, proljeva, povraćanja i zatvora, koje pogađaju i do 75 posto korisnika.

Zbog toga, kaže dr. Eggitt, injekcije mogu biti neprimjerene osobama koje već pate od upalnih bolesti crijeva (IBD) ili drugih poremećaja probavnog sustava, koji uzrokuju bolove u trbuhu, nadutost i proljev.

Osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva već često pate od zatvora ili proljeva – ili oboje.

- Ako već imate sklonost zatvoru, lijek koji dodatno usporava prolazak hrane kroz crijeva može povećati rizik od fizičke opstrukcije. To može dovesti do puknuća stijenke crijeva i curenja sadržaja u trbušnu šupljinu - objašnjava.

GLP-1 lijekovi usporavaju pražnjenje želuca i usporavaju kretanje hrane kroz probavni trakt, što čini stolicu tvrđom i sušom. Naprezanje pri pražnjenju crijeva može uzrokovati male pukotine u sluznici, što može dovesti do peritonitisa – infekcije potrbušnice koja, ako se ne liječi, može biti smrtonosna.



Poremećaji hranjenja

Liječnici su sve zabrinutiji zbog uporabe GLP-1 lijekova među osobama s restriktivnim poremećajima hranjenja, objašnjava dr. Eggitt.

Mehanizmi su složeni, ali najveća je bojazan da bi ovi lijekovi mogli potaknuti patološke obrasce hranjenja – potpunu supresiju apetita, pa čak i olakšano izazivanje povraćanja zbog sporijeg pražnjenja želuca.

- Ljudi često podcjenjuju poremećaje hranjenja, no oni ubijaju - upozorava.

Kod osoba s anoreksijom ili drugim restriktivnim poremećajima često je prisutna i zlouporaba laksativa, što vodi do dehidracije. Kombinacija izrazite opsesije mršavljenjem i lijeka koji potiskuje ionako minimalan apetit može biti doslovno smrtonosna.

- To je jedan od ključnih problema propisivanja lijekova 'na daljinu', jer previše ljudi uspije nesmetano doći do ovih lijekova, iako im mogu ugroziti život - dodaje.

Obiteljska povijest određenih karcinoma

- Jedna od ozbiljnijih nuspojava povezanih s ovim injekcijama jest razvoj tumora štitnjače - upozorava Murphy.



Još u predmarketinškoj fazi, životinjske su studije povezale GLP-1 lijekove s povećanom učestalošću tumora C stanica štitnjače.

Iako su nalazi istraživanja kontradiktorni, dio stručnjaka iz opreza izbjegava propisivanje ovih lijekova ljudima s osobnom ili obiteljskom anamnezom medularnog karcinoma štitnjače ili MEN2 sindroma.

Murphy naglašava da je iskren razgovor s liječnikom ključan za sigurnu odluku.

Dijabetes tipa 1

Kod osoba s dijabetesom tipa 1 ovi lijekovi mogu biti opasni zbog interakcije s inzulinom i drugim terapijama koje snižavaju glukozu.



Kombinacija može dovesti do teške hipoglikemije, čiji su simptomi drhtavica, glad, vrtoglavica, lupanje srca te, u težim slučajevima, napadaji ili gubitak svijesti.

Zato je prije početka terapije nužna konzultacija s liječnikom i potpuna transparentnost o svim zdravstvenim stanjima.

Interakcije s drugim lijekovima

Ozempic i Wegovy, čiji je aktivni sastojak semaglutid, usporavaju probavu i time smanjuju apsorpciju lijekova koji se uzimaju oralno.

- To može uključivati i kombiniranu oralnu kontracepcijsku pilulu - ističe dr. Eggitt. Sporija apsorpcija može smanjiti njezinu učinkovitost, kao i učinkovitost nekih antiepileptika.



Ove su zabrinutosti potvrđene i u praksi – više je žena prijavilo trudnoću unatoč redovnom uzimanju kontracepcije tijekom terapije GLP-1 lijekovima.

Liječnici ističu da ovi lijekovi mogu biti važan alat u borbi protiv gojaznosti, koja godišnje donosi goleme ekonomske troškove.

Nijedan lijek nije bez rizika

Prema podacima britanskog regulatora (MHRA), od početka 2024. zabilježen je 173 slučaj sa smrtnim ishodom povezan s GLP-1 injekcijama. Nije poznato jesu li preminuli koristili lijek nepropisno, no stručnjaci upozoravaju na sve češću uporabu ilegalnih, lažnih varijanti, često promoviranih na društvenim mrežama.

- To su izvrsni lijekovi za one koji ih doista trebaju. Ali ljudi koji ih uzimaju samo da bi ‘skinuli par kila’ igraju se s ozbiljnim rizicima - kaže Tam Fry iz National Obesity Foruma, piše Daily Mail.