NIJE TAKO JEDNOSTAVNO

Liječnik objasnio tko ne smije uzimati Mounjaro i Ozempic

Liječnik objasnio tko ne smije uzimati Mounjaro i Ozempic

Postoji niz medicinskih stanja koja u potpunosti isključuju mogućnost propisivanja ovih preparata upravo zbog ozbiljnih rizika. Druga stanja zahtijevaju dodatnu procjenu kako bi se utvrdilo je li terapija sigurna i prikladna

Izvorno razvijeni kao lijekovi za dijabetes, preparati poput Mounjara i Ozempica postali su poznati po brzom gubitku kilograma zahvaljujući sposobnosti da smanje osjećaj gladi.

Lijekovi protiv bolova
Lijekovi protiv bolova

No za neke ljude ti 'čudesni' lijekovi mogu biti izrazito opasni te povezani s potencijalno životno ugrožavajućim nuspojavama, upozorava vodeći britanski liječnik.

Riječ je o lijekovima koji imitiraju hormon GLP-1 i tako potiskuju signale gladi u mozgu, pomažu duljem osjećaju sitosti i smanjuju apetit. Međutim, uz gubitak težine, istraživanja su ih povezala i s nizom nuspojava – od probavnih tegoba do gubitka vida i oštećenja organa.

- Ako vam je lijek prepisao vaš liječnik rizik je donekle manji jer on ima pristup vašoj cjelokupnoj medicinskoj dokumentaciji - objašnjava dr. Dean Eggitt, iskusni liječnik obiteljske medicine i izvršni direktor Doncaster Local Medical Committeeja.

- Ako nekom drugom tko vam propisuje lijek niste potpuno iskreni o drugim lijekovima koje uzimate, izlažete se riziku. Postoji razlog zašto ovi lijekovi nisu dostupni svima, kod nekih ljudi mogu ozbiljno ugroziti zdravlje - naglasio je.

Jason Murphy, voditelj ljekarničkog lanca Chemist4U, dodaje: 'Postoji niz medicinskih stanja koja u potpunosti isključuju mogućnost propisivanja ovih preparata upravo zbog ozbiljnih rizika. Druga stanja zahtijevaju dodatnu procjenu kako bi se utvrdilo je li terapija sigurna i prikladna.'

S obzirom na sve veću kritičku pozornost koju privlače, stručnjaci su objasnili komu se lijekovi iz skupine GLP-1 nikako ne smiju davati i zašto.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Problemi sa želucem i probavnim sustavom

Klinička ispitivanja semaglutida – aktivne tvari u ovim lijekovima – godinama ukazuju na česte gastrointestinalne nuspojave poput mučnine, proljeva, povraćanja i zatvora, koje pogađaju i do 75 posto korisnika.

Zbog toga, kaže dr. Eggitt, injekcije mogu biti neprimjerene osobama koje već pate od upalnih bolesti crijeva (IBD) ili drugih poremećaja probavnog sustava, koji uzrokuju bolove u trbuhu, nadutost i proljev.

Osobe koje imaju sindrom iritabilnog crijeva već često pate od zatvora ili proljeva – ili oboje.

- Ako već imate sklonost zatvoru, lijek koji dodatno usporava prolazak hrane kroz crijeva može povećati rizik od fizičke opstrukcije. To može dovesti do puknuća stijenke crijeva i curenja sadržaja u trbušnu šupljinu - objašnjava.

GLP-1 lijekovi usporavaju pražnjenje želuca i usporavaju kretanje hrane kroz probavni trakt, što čini stolicu tvrđom i sušom. Naprezanje pri pražnjenju crijeva može uzrokovati male pukotine u sluznici, što može dovesti do peritonitisa – infekcije potrbušnice koja, ako se ne liječi, može biti smrtonosna.

espresso smoothie bowl with granola and roasted coffee beans
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Poremećaji hranjenja

Liječnici su sve zabrinutiji zbog uporabe GLP-1 lijekova među osobama s restriktivnim poremećajima hranjenja, objašnjava dr. Eggitt.

Mehanizmi su složeni, ali najveća je bojazan da bi ovi lijekovi mogli potaknuti patološke obrasce hranjenja – potpunu supresiju apetita, pa čak i olakšano izazivanje povraćanja zbog sporijeg pražnjenja želuca.

- Ljudi često podcjenjuju poremećaje hranjenja, no oni ubijaju - upozorava.

Kod osoba s anoreksijom ili drugim restriktivnim poremećajima često je prisutna i zlouporaba laksativa, što vodi do dehidracije. Kombinacija izrazite opsesije mršavljenjem i lijeka koji potiskuje ionako minimalan apetit može biti doslovno smrtonosna.

- To je jedan od ključnih problema propisivanja lijekova 'na daljinu', jer previše ljudi uspije nesmetano doći do ovih lijekova, iako im mogu ugroziti život - dodaje.

Obiteljska povijest određenih karcinoma

- Jedna od ozbiljnijih nuspojava povezanih s ovim injekcijama jest razvoj tumora štitnjače - upozorava Murphy.

Foto: 123RF/ilustracija

Još u predmarketinškoj fazi, životinjske su studije povezale GLP-1 lijekove s povećanom učestalošću tumora C stanica štitnjače.

Iako su nalazi istraživanja kontradiktorni, dio stručnjaka iz opreza izbjegava propisivanje ovih lijekova ljudima s osobnom ili obiteljskom anamnezom medularnog karcinoma štitnjače ili MEN2 sindroma.

Murphy naglašava da je iskren razgovor s liječnikom ključan za sigurnu odluku.

Dijabetes tipa 1

Kod osoba s dijabetesom tipa 1 ovi lijekovi mogu biti opasni zbog interakcije s inzulinom i drugim terapijama koje snižavaju glukozu.

Woman with glucometer checking blood sugar level at home. Diabetes, health care concept
Foto: 123RF

Kombinacija može dovesti do teške hipoglikemije, čiji su simptomi drhtavica, glad, vrtoglavica, lupanje srca te, u težim slučajevima, napadaji ili gubitak svijesti.

Zato je prije početka terapije nužna konzultacija s liječnikom i potpuna transparentnost o svim zdravstvenim stanjima.

Interakcije s drugim lijekovima

Ozempic i Wegovy, čiji je aktivni sastojak semaglutid, usporavaju probavu i time smanjuju apsorpciju lijekova koji se uzimaju oralno.

- To može uključivati i kombiniranu oralnu kontracepcijsku pilulu - ističe dr. Eggitt. Sporija apsorpcija može smanjiti njezinu učinkovitost, kao i učinkovitost nekih antiepileptika.

Beautiful Woman Holding Birth Control Pills, Oral Contraceptive
Foto: Ihor Pukhnatyy

Ove su zabrinutosti potvrđene i u praksi – više je žena prijavilo trudnoću unatoč redovnom uzimanju kontracepcije tijekom terapije GLP-1 lijekovima.

Liječnici ističu da ovi lijekovi mogu biti važan alat u borbi protiv gojaznosti, koja godišnje donosi goleme ekonomske troškove.

Nijedan lijek nije bez rizika

Prema podacima britanskog regulatora (MHRA), od početka 2024. zabilježen je 173 slučaj sa smrtnim ishodom povezan s GLP-1 injekcijama. Nije poznato jesu li preminuli koristili lijek nepropisno, no stručnjaci upozoravaju na sve češću uporabu ilegalnih, lažnih varijanti, često promoviranih na društvenim mrežama.

- To su izvrsni lijekovi za one koji ih doista trebaju. Ali ljudi koji ih uzimaju samo da bi ‘skinuli par kila’ igraju se s ozbiljnim rizicima - kaže Tam Fry iz National Obesity Foruma, piše Daily Mail.

