Horor iz kozmetičkog salona: Žena si je 'tamo dolje' voskom sve zalijepila i pogoršala stvar

Kada je riječ o intimnom uređivanju, granica između glatke kože i bolne pogreške može biti vrlo tanka. Iako mnogi posežu za britvicom, trimerom ili kućnim voskom kako bi se brzo riješili dlačica, stručnjaci upozoravaju da takvi pokušaji često završavaju katastrofalno.

POGLEDAJ VIDEO: Vruća depilacija

Pokretanje videa... 01:05 Vruća depilacija | Video: 24sata/pixsell

Sam Rock, specijalistica za uklanjanje dlačica iz njujorškog salona Infinity Laser Spa, ističe da sve više ljudi pokušava depilirati voskom intimno područje kod kuće, ne shvaćajući koliko to može biti opasno ako se ne radi pravilno.

- Depiliranje intimnog područja voskom nije nešto što biste trebali raditi sami kod kuće. Ljudi često misle da je to lako, ali ta koža je izuzetno osjetljiva. Profesionalci se mjesecima obučavaju kako bi naučili tehniku kojom se izbjegavaju ozljede - upozorava Rock.

Kad 'uradi sam' depilacija krene po zlu

Najčešća zabluda, kaže Sam, jest da ljudi misle da je depiliranje voskom kod kuće jednostavno.

- Većina ljudi ne zna kako pravilno nanijeti vosak, u kojem smjeru ga treba povući ili kako zategnuti kožu. Upravo zato dolazi do problema - od modrica, krvarenja do pucanja kože.

Posebno upozorava na rizik kod depiliranja najosjetljivijih dijelova tijela - i kod žena i kod muškaraca, koža na intimnim područjima može se lako ozlijediti. Potrebna je preciznost, mirna ruka i iskustvo.

Foto: Julia Stankevych

Rock je podijelila i jednu šokantnu priču iz prakse: 'Jedna klijentica mi je rekla da je kod kuće grijala traku voska fenom jer je mislila da će biti učinkovitija ako je toplija. Na kraju se opekla, a vosak se nije skinuo s kože. U panici je skočila u toplu kupku misleći da će se vosak rastopiti – no voda je učinila suprotno. Vosak se stvrdnuo i zalijepio joj stidne usne'.

Kako kaže, žena je pokušala vosak skinuti ručno, pa čak i britvicom – što je, naravno, samo pogoršalo situaciju.

- Nažalost, ovakvi slučajevi nisu rijetkost. Ljudi zaboravljaju koliko je to osjetljivo područje - i koliko brzo može doći do ozbiljnih oštećenja.

Pravilno i pogrešno depiliranje voskom

Ako se netko ipak odluči za depilaciju kod kuće, Sam savjetuje izbjegavanje traka s voskom.

- Koristite vosak koji se nanosi i skida u komadu – takozvani ‘peelable hot wax’. Takav vosak hvata dlačice, a ne kožu, pa je manje bolan i sigurniji. Osim toga, nikako ne preporučuje voskove koji se griju u mikrovalnoj pećnici.

- U mikrovalnoj se vosak neravnomjerno zagrijava, stvaraju se ‘vruće točke’ koje ne vidite, i upravo tako ljudi zadobiju opekline.

Još jedna česta pogreška je – ne podrezati dlačice prije voskanja. Ako su preduge, vosak će ih povlačiti neujednačeno i izazvati dodatnu bol. No ni pretjerano kratke dlačice nisu dobre jer ih vosak neće moći uhvatiti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zašto ni brijanje nije bezazleno

Iako mnogi vjeruju da je brijanje sigurnija opcija, Sam kaže da i tu ima zamki.

- Brijanje može izazvati iritacije, urasle dlačice i osip. Nakon brijanja koža je mikro oštećena, pa je treba tretirati kao da ste upravo napravili piling - nježno i uz dobru njegu.

Preporučuje nanošenje umirujućih losiona s aloe verom ili čajevcem te nošenje pamučnog, prozračnog donjeg rublja barem jedan dan nakon brijanja.

- Najčešća pogreška je zanemariti hidrataciju – suha koža lakše zarobi dlačice ispod površine, što dovodi do crvenila i upale.

Za prevenciju uraslih dlačica savjetuje redovitu, nježnu eksfolijaciju i hidrataciju: - Proizvodi s blagim salicilnom kiselinom ili prirodnim enzimima mogu spriječiti začepljenje folikula i pojavu bolnih kvržica.