Horoskop otkriva: Svaki znak ima svoj razlog zbog kojeg mu najčešće propadaju veze

Ovan

Kod vas je problem u tome što ste u svemu natječete sa svojim partnerom. Ovnovi stalno gledaju tko je više zaradio, tko ima bolji sat ili ima više pratitelja na Instagramu. Ponekad se zna dogoditi da se vaše natjecateljske osobine počnu osjećati u bitnim životnim poljima poput financija ili upravljanja kućnim budžetom.

Umjesto da stalno gledate koju 'pobjedu ste odnijeli', pokušajte biti svjesni svog ponašanja, zahvaljujuć́i čemu ćete moći kontrolirati želju da budete bolji. Umjesto da se ljutite zbog toga što vam je partner u nečemu bolji, veselite se za njega.

Bik

Bikovi vole skupe i lijepe stvari. Usmjereni su na na luksuz koji si u životu mogu priuštiti - pa im je jako bitno da idu u poznati restoran ili na romantični izlet koji puno košta.

Umjesto toga, mogli biste se usmjeriti na nematerijalnu ljepotu života. Uživajte u malim stvarima koje partner radi za vas, a koje pokazuju njegovu ljubav i pažnju. Uživajte u tim palačinkama koje vam je napravio ili maloj gesti kojom jasno daje do znanja da mu je stalo.

Blizanci

Zatvoreni Blizanci imaju problem s pokazivanjem svojih osjećaja. Umjesto da jasno kažu što osjećaju, oni se skrivaju i konstantno odgađaju razgovore o emotivnoj strani odnosa.

Dok god odbijate razgovarati sa svojim partnerom, otvoriti se i pustiti mu da vas upozna, teško da ćete ostvariti pravu ljubav. Prešućivanje i skrivanje se dugoročno mogu gledati i kao varanje, stoga umjesto da se zatvorite, budite iskreni prema sebi i svojem partneru.

Rak

Vaša romantična priroda može dovesti do problema u vezi. Iako je jako lijepo provoditi vrijeme s partnerom, uživati u zajedničkim trenutcima pod zvijezdama ili ispred omiljene serije, ipak ponekad je potrebno izaći iz svoje zone ugode i udovoljiti partneru. Ako samo nastavljate po svom, s vremenom ćete se sve više zatvarati i sve teže će biti izaći iz zone udobnosti i udovoljiti potrebama partnera.

Rakovi, ako žele da im veza potraje, trebaju poraditi na svojem oklopu. Izađite van, upoznajte nove ljude i pokušajte se zabaviti. Ako ostanete među svoja četiri zida s vremenom to partneru može dosaditi, a vi možete ostati sami.

Lav

Lavovi su prvenstveno fokusirani na sebe i nemaju problema s pričanjem o sebi ili pokazivanjem svojih osjećaja. Oni imaju problem s prepuštanjem 'prostora' svojem partneru.

Umjesto da stalno brinete o svojim željama i potrebama, probajte se opustiti i obratite pažnju i na svojeg partnera i dopustite mu da se i on izrazi.

Djevica

Djevica želi da je uvijek sve savršeno, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Umjesto da kritizirate, držite predavanja partneru i kontrolirate svaki aspekt vaše veze u želji da postignete savršenstvo, probajte se malo opustiti.

Pustite partneru da odluči što ćete jesti za večeru i neka ju sam pripremi, neka on plati račune ili riješi neki kućanski problem. Prepustite dio odgovornosti i poslova svojem partneru - jer ste ipak u partnerstvu. Ponekad u životu je najpametnije prihvatiti stvari kakve jesu i krenuti dalje.

Vaga

Mirne i lijepe Vage imaju problem s tim što stalno izbjegavaju konflikte, pa čak i rasprave. one žele da je sve lijepo i svima ugodno, a u životu to nije uvijek moguće postići. Problemi postoje da bi se riješili, a njihovo guranje pod tepih samo će s vremenom stvoriti još veći problem.

Odnos s partnerom se može činiti idiličnim, ali bez rješavanja problema koji se pojavljuju 'u hodu' osjećaji jednog prema drugom će s vremenom zahladiti. Nedostatak hrabrosti da jasno kažete što mislite, želite ili vas smeta može dovesti do zamjeranja partneru, da se ponašate pasivno-agresivno ili na kraju ostanete sami.

Škorpion

Pokretačka snaga Škorpiona u ljubavnim odnosima je - strah od gubitka. Umjesto da idete korak po korak i procjenjujete svoj odnos, većina će ući u odnos s već podignutim zidom koji bi vas u teoriji trebao obraniti od boli koja prati gubitak. Ali, na taj način vi potičete da se baš to dogodi.

Umjesto da podižete zid i tako nenamjerno povrijedite svojeg partnera, a s vremenom i sebe, probajte se prepustiti i uživati u svakodnevnim sitnicama. Teško je to prihvatiti, ali činjenica je da je prekid ponekad prirodni korak dalje u vezi i to treba uzeti kao samo jedan korak dalje. jer da je dobro, ne bi vezi došao kraj. Uzmite to kao lekciju za dalje i krenite u nove 'ratne pobjede'.

Strijelac

Ovisnik o adrenalinu i uzbuđenjima će biti uzbuđen na početku svake nove veze. Ali, s vremenom, noviteti u vezi nestaju i Strijelcima postaje teško prilagoditi se na svakodnevicu. Taj 'lov na uzbuđenja' vas može koštati kvalitetne veze, a možda i prave ljubavi.

Nije svaki dan života avantura, a ignoriranje i zanemarivanje partnera, jer vam nije uzbudljivo, može dovesti do posljedica koje ćete zažaliti. Umjesto traženja novih uzbuđenja, probajte se fokusirati na svoju vezu.

Jarac

Jarci vole da su 'stvari na svojem mjestu' i stoga se često u svojoj vezi ponašaju tradicionalno i zastarjelo. Navike i želje da nešto bude kako treba se zna pretvoriti u restriktivna pravila ponašanja i ponavljajuće obrasce koje namećete svojem partneru.

Opustite se i prekinite više s time 'kako bi što trebalo biti'. Umjesto toga pitajte svog partnera što on želi i prilagodite se malo i njemu. Dajte si priliku iskusiti nova iskustva, doživjeti nešto što vaš partner želi da s njim iskusite - sve u svemu opustite se i isprobavajte nove stvari.

Vodenjak

Nikome nije lako tražiti pomoć, ali Vodenjaci kao da su cijepljeni protiv toga. Oni ne mogu razgovarati sa svojim voljenima o svojim problemima. To ne mijenja činjenicu da i njima, kao i mnogima, treba razgovor i podrška s vremena na vrijeme.

Olakšajte sebi i svojem partneru teške trenutke i otvorite se. Popričajte o stvarima koje vas muče, sam razgovor će biti već olakšanje piše portal Atma.

Ribe

Ribe se brzo i jako vežu za svoje partnere, a s vremenom postaju potpuno ovisne o njima. Umjesto da stalno gledate u svojeg partnera i kritizirate ga kako biste postigli savršenu sliku veze, promislite o tome kako vi funkcionirate u toj vezi.

Vaša ovisnost o partneru će ih početi mentalno umarati i to će stvoriti nove probleme u vezi. Naučite odvojiti svoj život od života svojeg partnera. Vi ste i dalje dvije jedinke, a ne samo par. Izađite sa svojim prijateljima, bavite se svojim hobijima, budite svoji.

