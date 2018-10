Horoskop: Ovan je najiskreniji, a Blizanci su rođeni glumci...

1. Ovan

Ovnovi su toliko iskreni i direktni da bi ih se moglo prozvati i najiskrenijim horoskopskim znakom. Neki bi čak rekli da su i predirektni jer se uopće ne suzdržavaju i kod njih vrijedi poslovica: 'Što na umu - to na drumu'. Čak i kad je istina najbolnija, reći će ju i pretrpjeti sve posljedice. Njihovi pokušaji diplomacije u poslovnom okruženju su ponekad neuspješni jer bi puknuli da ne kažu što misle, a to zna imati jako loše i dugoročne posljedice.

2. Bik

Bikovi su jako prizemljeni, svjesni sebe i nemaju potrebu za glumatanjem. Mogu biti glamurozni i šarmantni, ali samo zato što su Bikovi takvi iznutra, oni to ne bi mogli, niti bi im se dalo, glumiti. S Bikovima sve je načisto i ljudi koji se s njima druže uvijek znaju na čemu su. Tvrdoglavost, jedna od najizraženijih osobina Bika, je razlog zašto nisu dobri u pretvaranju. Kad se oni za nešto zakače, ne puštaju to ni pod razno, a uz toliku usmjerenost na nešto, teško da će prilagođavati svoje ponašanje.

3. Blizanci

Poznati su po dvoličnosti, a zajedno s tim ide i sposobnost laganja, varanja i pretvaranja. Oni to imaju u sebi, i nije da je u pitanju njihova želja da glume ili se pretvaraju, već je u pitanju njihova neodlučnost i stalno mijenjanje mišljenja, koje potiče druge na mišljenje da Blizanci stalno nešto muljaju. Pretvaranje, u kojem su jako dobri, je glavni razlog zašto su toliko popularni na tulumima. Mogu naći zajedničku temu sa svima, piše Your Tango.

4. Rak

Jako su direktni i otvoreni, a kad se radi o njihovim osjećajima, nemaju straha pokazati ih. Ponekad bi rado, da mogu, svoje osjećaje sakrili od cijelog svijeta, ali Rakovi nisu takvi. Svima oko njih je jasno kako se osjećaju i kroz što prolaze.

5. Lav

Zbog njihove jake i vesele osobnosti ponekad se mogu činiti kao da glume i da se nešto sasvim drugo skriva ispod površine, ali to nije tako. Lavovi ne skrivaju nijednu svoju stranu, čak ni one najgore, jer oni su sve svoje strane zajedno, a ukupni karakter je ono na što su jako ponosni. Svjesni su da su sve njihove mane i vrline ono što ih čini ljudima.

6. Djevica

Djevice su točno to što svi oko njih vide i percipiraju, i ne žele, niti imaju vremena, stvarati lažni dojam. Ponekad mogu reći ili učiniti nešto krivo, ali nisu dovoljno nadarene za glumu kako bi to izokrenule u svoju korist. Ako ih tražite iskreno mišljenje, to ćete i dobiti. Uz to, kad ih se traži mišljenje, rado će to mišljenje i objasniti i argumentirati, ali ne zato što su zlobne, nego zato što smatraju da čovjek zaslužuje znati njihove razloge.

7. Vaga

Vage su stvorene za pretvaranje. Možda je to rezultat njihove nemogućnosti da donesu odluku ili to što očajnički traže potvrdu svoje okoline. Vage žele sa svima biti dobre, pa kad im se netko i ne sviđa, napravit će sve što mogu kako bi se toj osobi svidjele, a često će potom i zažaliti za trudom i vremenom uloženim u taj odnos, koji ih u biti - nervira.

Vage nisu sklone pretvaranju iz zločestih pobuda, nego to rade jer im je jednostavnije odglumiti nešto, nego pokazati svoje pravo lice i reći ono što im je stvarno na pameti. Kad bi se ponašale u skladu s tim kako se osjećaju i naišle na negativnu reakciju okoline, to bi ih strašno povrijedilo, a to ne bi mogle podnijeti. Zato su jedan od najvećih glumaca među svim znakovima.

8. Škorpion

Ako netko ne zna glumiti, to je Škorpion. Jako su direktni i iskreni do te mjere da teško ponose lažljivce, čak i kad postoje dobri razlozi za laganje. Kad ih se naljuti nemaju problema s time da dotičnoj osobi saspu sve u lice i daju im jasno do znanja kako stvari stoje. Kod biranja prijatelja i društva, Škorpioni će uvijek izabrati oko sebe imati iskrene i prave ljude znajući njihove mane, nego da se im se dogodi da se loše strane prijatelja pokažu u trenutku kad se to najmanje očekuje.

9. Strijelac

Jednako su stvarni i iskreni, koliko vole i glumiti. Imaju tendenciju biti direktni, a ako su uznemireni ili opijeni, neće se suzdržati od davanja svojeg mišljenja samo kako bi nekoga zaštitili od istine. Također imaju jako malo empatije prema drugima, tako da im je iznimno teško staviti se u tuđu poziciju i shvatiti zašto se netko osjeća ili ponaša na određeni način. Ako nekome žele pokazati svoj bijes, životna situacija osobe na koju su se namjerili im apsolutno ništa ne znači. Njima je najvažnije pokazati svoje osjećaje i jasno izraziti njihova mišljenja.

10. Jarac

Ovaj znak je uglavnom iskren i jasnih stavova, osim ako je u pitanju karijera i napredovanje, kad mogu odglumiti sve što se od njih očekuje. i sve to u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva. Glumu smatraju dijelom posla, a svoj posao shvaćaju jako ozbiljno. Jako su proračunati i unaprijed spremni za razne izazove, pogotovo kad su na putu prema boljoj poziciji ili financijskom dobitku.

11. Vodenjak

Vodenjaci su dosta izdvojeni iz društva, drugim riječima, nije ih briga za tuđe mišljenje pa im gluma i pretvaranje uopće ne padaju na pamet. Dobra stvar je što od drugih ne očekuju da budu ništa drugo nego što jesu i ako im se netko sviđa, prihvaćaju ga točno takvog kakv je.

Nije im ni na kraj pameti nekome lagati i kasnije gubiti energiju na razmišljanje i prisjećanje toga što su rekli i održavanje laži. To im oduzima previše energije. A što se tiče drugih - ili ih obožavaju ili ih se kolne. A što se Vodenjaka tiče, oni nemaju nikakvu namjeru ikome udovoljavati ili za te ljude napraviti nešto što nije iz srca.

12. Ribe

Ribe su lagodne i vole živjeti u svom izmišljenom svijetu, pa kad je stvarni svijet prekompliciran ili težak, vole glumiti i pretvarati se kako bi se brže-bolje izvukli iz neugodnih situacija. Kad bi im netko mogao ostvariti samo jednu želju, to bi bila da se više nikad ne nađu u neugodnim situacijama, raspravama ili svađi. Ribe će radije lagati i muljati kako bi udovoljili ljudima oko sebe, i održavati te laži, nego se suočile s neugodnom istinom.