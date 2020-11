Horoskopski neprijatelji: Lavu je drugi Lav, a Strijelcu su Ribe

Možda nismo svi superjunaci, no većina ljudi ima nekoga koga može svrstati u kategoriju neprijatelja, odnosno nekog s kime se nikako ne slaže. Evo što horoskop kaže o tome i koji je znak to za vas

<h2>Ovan</h2><p>Budući da su pripadnici ovog znaka tvrdoglavi i nezavisni, ne sviđaju im se ljudi koji su sile kao i oni, no djeluju na njih nepredvidivo te im stvaraju tjeskobu. Zbog toga najčešće neprijatelja pronalaze u nekome u znaku Blizanaca, s kime imaju toplo-hladni odnos i tko ih uvlači u emocionalne vrtuljke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Znakovi na poslu</strong></p><h2>Bik</h2><p>Pripadnici ovog znaka radije biraju u životu držati se po strani i provoditi svoje ciljeve već otvoreno drugima nametati svoju volju, a neprijatelj im je najčešće netko iz horoskopskog znaka Lava - tko ih živcira pokušajima uspostave dominacije. Bikovi ne vole da im se govori što da rade, što dovodi do neslaganja i loše "kemije" među njima.</p><h2>Blizanci</h2><p>Pripadnici ovog znaka su veliki individualci, poznati po svojim impulzivnim odlukama i djelovanjem u skladu s njima. S druge strane, ljudi rođeni u znaku raka su također nezavisni, no pretjerano emotivni te usmjereni isključivo na sebe iz perspektive Blizanca, pa im je netko rođen u tome znaku osoba s kojom se nikako ne mogu složiti - dok se Blizanci zafrkavaju, Rakovi se uvrijede i tako u krug.</p><h2>Rak</h2><p>Kao brižni i suosjećajni, Rakovi su oni koji vole ležernost, optimizam i opuštenost, što se nikako ne slaže s crtama koju imaju njihovi neprijatelji - Škorpioni, koje doživljavaju kao mračne, manipulativne, pa čak i zlobne tipove u koje nikako nemaju povjerenja te ih izbjegavaju.</p><h2>Lav</h2><p>Kao samopouzdani ljudi koji vole pažnju i uživaju u njoj, pripadnici ovog znaka sebi neprijatelja pronalaze u vlastitim redovima, u nekom drugom Lavu, budući da ih doživljavaju kao negativan oblik sebe - nametljive i naporne. Smatraju da su im loše kopije te da nema mjesta za nekog takvog u njihovom životu. </p><h2>Djevica</h2><p>Pripadnici ovog znaka su uvjereni u vlastito poimanje moralnosti i životnih pravila, jednako kao i Vodenjaci koji samo naizgled imaju liberalniji pristup, no zapravo očekuju da svi žive kao oni sami. To, kao i činjenica da su Djevice vrlo analitične i prvo izvide situaciju prije nego nešto poduzimaju, dok Vodenjaci impulzivno i pobunjenički nastupaju - čini ih karakterima koji se nikako ne mogu složiti.</p><h2>Vaga</h2><p>Iako mogu činiti kompatibilan ljubavni par, činjenica je kako su osobnost Vage i ljudi rođenih u znaku Jarca dijametralno suprotne. Vaga je društveni leptir naspram potrebe Jarca za izolacijom, Vaga je opuštena dok je Jarac uvijek stegnut vlastitim pravilima i očekivanjima, a oboje su jednako tašti i prefrigani - što može dovesti do neprijateljskog odnosa među njima.</p><h2>Škorpion</h2><p>Škorpioni i ljudi rođeni u znaku Strijelca su poprilično slični po osobnosti, no njihova kombinacija dovodi do nepovjerenja Škorpiona, zamjeranja i napetosti. Osim što su oboje tvrdoglavi i skloni osvećivanju, njihova sposobnost ljutnje rezultira time da nakon prvog incidenta među njima zauvijek ostaju na suprotnim stranama, usprkos pokušajima približavanja.</p><h2>Strijelac</h2><p>Pripadnici ovog znaka preferiraju kontrolirati svoje emocije, dok su oni rođeni u znaku Ribe najemocionalniji od svih znakova. Dok Strijelci nemaju baš razvijenu samokontrolu te će reći upravo ono što misle koliko god to okrutno zvučalo, Ribe će ludjeti zbog njihove taktičnosti te sebičnosti, pa nikako neće biti na istoj "valnoj duljini".</p><h2>Jarac</h2><p>Kao čovjek od obaveza, ciljeva i praktičnosti, pripadnicima ovog znaka najviše će ići na živce nonšalancija Vage i njihova razasuta perspektiva - čine im se poput djeteta koje ne zna što želi niti kako to postići, pa trati svoje napore i druge uvlači u neproduktivna razmišljanja. Najviše im pak ide na živce njihova neodlučnost - Jarac bi najradije prodrmao Vagu i izderao se - daj više izaberi si neku stranu i drži je se!</p><h2>Vodenjak</h2><p>Inovativne i nekonvencionalne pripadnike ovog znaka najviše nerviraju ljudi koji žive po pravilima, idu drugima niz dlaku te propovijedaju drugima. Tako zaklete neprijatelje najčešće pronalaze u ljudima rođenima u znaku Bika, koji su za njih previše kruti i ograničeni.</p><h2>Ribe</h2><p>Kao senzibilni, introspektivni i kreativni pripadnici Zodijaka, Ribe su znak koji najviše živciraju oni ljudi koji se prema njihovom mišljenju ponašaju kao klaunovi, a to su najčešće Strijelci. Kod Strijelca ih najviše smeta njihova potreba za isticanjem, netaktičnost i ludiranje kojima povrijeđuju ljude oko sebe - vide ih kao najveće egoiste. </p>