Horoskopski znakovi kojima se smiješi sreća do kraja 2022.

Sreća je relativan pojam, jer ju svatko od nas mjeri vlastitom mjerom. Zato je teško dati neku generalnu procjenu kako će vam izgledati ova godina do kraja, no položaj zvijezda u vrijeme kad ste rođeni i njihova konstelacija u ovom trenutku govore ipak ponešto o tome. Tako se, barem generalno, može predvidjeti koji se horoskopski znakovi do kraja godine mogu nadati povoljnim životnim okolnostima koje bi mogle voditi ka sreći.

Evo četiri znaka kojima se dobro piše:

Djevica

Vrijedni, ambiciozni i analitični predstavnici ovog znaka imat će više sreće nego u prethodnom razdoblju, i to skoro dvostruko!

Naime, očekuju vas novi i zanimljivi projekti na poslu, puno dobrih ideja, te razvoj nekih planova koji već dugo vremena stoje na mjestu i osjećate kao da su blokirani. No to ne znači da će vam se život svesti samo na posao, naprotiv - ovo je razdoblje u kojem ćete imati i više vremena za druženje s prijateljima i dobar provod.

Do kraja godine upoznat ćete puno zanimljivih i poticajnih ljudi, a mogla bi se roditi i ljubav.

Romansa koju Djevice započnu sada, može imati svijetlu i blistavu budućnost.

Vaga

Još od početka godine svjesni ste toga da je sreća na vašoj strani, što će se u drugom dijelu godine posebno odraziti na polju karijere: Bit ćete poduzetniji, spremniji preuzimati inicijative i boriti se za svoje ambicije i ciljeve. I bit ćete uspješni u puno stvari paralelno, pa je ovo dobro vrijeme i za novi posao ili novi hobi.

No čak i ako ostanete na starom poslu, čeka vas veliki napredak. Otvorit će se vrata raznim mogućnostima, a ako iskoristite dobro priliku, napredovat ćete i u području financija.

U ljubavi je sve puno strasti i romantičnih iskri, dok bi se neke Vage čak mogle vratiti bivšem partneru.

Vodenjak

Na profesionalnom polju događaji će se razvijati brzo i zanimljivo, no mogao bi vas uplašiti val brzih promjena. Nemojte strahovati, jer bi to moglo biti nešto najbolje što vam se u zadnje vrijeme uopće dogodilo.

Uspješno ćete balansirati između srca i uma, pokazati bistrinu i mudrost, ali i emotivnu stranu. I to podjednako u poslu, kao i u ljubavnim i obiteljskim odnosima. Donijet ćete mnoge mudre odluke koje će imati dobar efekt na budućnost.

Uspješno izbjegavate greške i nevolje na poslu. Ovo je vrijeme kad ćete imati izvanrednu podršku najdražih.

Škorpion

Škorpioni će biti prilično aktivni u sklapanju novih prijateljstva, ali i ostvarivanju važnih kontakata koji mogu biti presudni za uspjeh na poslu. Vaša osobina da otvoreno primate nova poznanstva sad će biti još vrjednija, jer ne znate tko se može pokazati korisnim u poslovnom smislu.

Postižete dobre rezultate u mnogim područjima, a posebno na poslu, gdje vas može čekati veliki napredak.

Na romantičnom planu vladaju balans i harmonija. Oni koji su u vezi naći će se u jednom malo burnijem periodu, no sve će završiti u skladu i harmoniji.

