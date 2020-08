Velika je razlika između sreće i zadovoljstva - što je bitnije?

Ljudi vjeruju kako će postići istinsku sreću kad uspiju ostvariti određene ciljeve poput kupnje kuće, napredovanja na poslu ili braka. No ponekad utvrde kako im željeni cilj ipak nije donio sreću

<p>Zašto mislimo da je sreća dostupna kroz ostvarenje ciljeva? Možda zato što ne tražimo sreću u svakodnevnim iskustvima, nego zadovoljstvo, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/happiness-vs-satisfaction">MindBodyGreen.</a></p><p>Možda svakodnevno tragamo za stvarima koje nas usrećuju, a to doprinosi osjećaju zadovoljstva. U rječniku su to dvije slične, iako posve različite riječi. U oba slučaja je riječ o ugodnom osjećaju koji podrazumijeva užitak i radost. No zašto ljudi onda pitaju druge što ih usrećuje, a ne što ih zadovoljava? Možda je samo riječ o različitoj percepciji zadovoljstva.</p><p>Klinička psihologinja i bihevioralna terapeutkinja <strong>Jennifer Guttman</strong> objasnila je razliku između ta dva osjećaja.</p><h2>Razlika između sreće i zadovoljstva</h2><p>Istraživanja pokazuju da se najčešće riječ sreća koristi u opisu nečije osobnosti, gdje se pojedinca karakterizira kao sretnog čovjeka. Koristi se i u smislu da možete kupiti ili iskusiti nešto, odnosno možete iskusiti sreću. Definicije su različite, no sreća u konačnici prikazuje trenutak trenutačnog blaženstva.</p><p>- Sreća je osjećaj kad osjetite nešto izvanredno i neuobičajeno što vam donosi radnost. S tim osjećajem se oslobađa neurotransmiter dopamin i raste nam raspoloženje. No to raspoloženje nije dugotrajno jer ovisi o otpuštanju tog neurotransmitera - pojašnjava psihologinja.</p><p>Zadovoljstvo, s druge strane, je osjećaj kojeg možemo iskusiti tijekom duljeg vremenskog perioda i rezultat je kolekcije životnih trenutaka i proživljenih osjećaja. Guttman kaže da je zadovoljstvo više uravnoteženo i dugoročnije stanje jer ne ovisi o neurotransmiterima.</p><p>Psiholog i dobitnik Nobelove nagrade Daniel Kahneman objasnio je da osjećamo sreću u životu kao i sreću životom. Ovaj zadnji princip sličan je zadovoljstvu koje osjećamo češće i utječe na naše stavove i ponašanje. Zadovoljstvo je bolji indikator toga što osjećamo prema životu i doprinosi odlukama koje unose smisao u naš život.</p><p>Primjerice, došli ste kući nakon napornog radnog dana i na vratima vas je dočekao paket s parom novih cipela koje ste naručili nekoliko dana ranije. U trenutku otvaranja paketa osjećate ushit ili sreću. Taj će trenutak proći, i vi se već bavite drugom aktivnošću. No svaki dan kako nosite te cipele, podsjećate se na tu kupnju i zadovoljni ste. Zato je zadovoljstvo dugoročniji osjećaj koji utječe na raspoloženje, dok je sreća trenutačan osjećaj.</p><h2>Što je važnije?</h2><p>Guttman opisuje zadovoljstvo kao dugoročno i neposredno rješenje.</p><p>- Kad ljudi misle da je sreća ili radost dohvatna, dolazi do kognitivne disonance kad shvate da taj osjet nije dugoročan - pojasnila je.</p><p>Sreća i zadovoljstvo se isprepliću i većina ljudi osjeća zadovoljstvo u svakodnevici, koje ponekad prerasta u sreću. Ona je dohvatna, ali kratkotrajna.</p><p>Zadovoljstvo životom često se povezuje sa pozitivnim psihičkim i mentalnim zdravljem te doprinosi zdravlju cijelog organizma. Ostala istraživanja pokazuju da su snažne osobine ličnosti povezane sa visokim zadovoljstvom životom. Dodatno, ako ste svjesni osjećaja zadovoljstva, to vas može usmjeriti prema pozitivnim životnim putevima. U tom smislu možete pomaknuti perspektivu sa vlastitih života i osjećati veću svrhovitost i ispunjenost.</p><h2>Kako postići više zadovoljstva u životu</h2><p><strong>1. Razvijajte snažnu svijest o sebi</strong></p><p>- Ljudi su zadovoljniji što su samosvjesniji i stvaraju snažnu svijest o svojoj ulozi u svijetu - kaže Guttman.</p><p>Kako biste ojačali svijest o sebi, ona preporučuje da svoje zadatke dovršavate, odlučujete sami za sebe, suočite se sa strahovima i izbjegavate situacije u kojima podilazite drugima. Suočavanjem sa strahovima možda nećete doživjeti sreću, no svakako hoćete zadovoljstvo zbog svoje snage.</p><p><strong>2. Svakog dana zapišite barem jednu dobru stvar koju ste doživjeli</strong></p><p>Izreka kaže da možda svaki dan nije dobar, ali u svakom danu ima dobroga. Osobito u današnje vrijeme možda imate osjećaj da je svakodnevna rutina postala suvišna. Ipak, sve ovisi o tome kako ćete usmjeriti svoju energiju. Želite li se susresti sa starim prijateljem na ručku ili ćete se provozati biciklom? Zapišite to.</p><p>To su trenuci koji će se pretvoriti uspomene i donijet će vam osjećaj zahvalnosti i optimizma dugoročno, pogotovo jer ćete ih se moći prisjetiti kad ponovo pročitate taj zapis. Benefiti zahvalnosti su dugoročni jer stvaraju osjećaj zadovoljstva.</p><p><strong>3. Istaknite se</strong></p><p>Pojedina istraživanja sugeriraju da su ekstrovertni ljudi zadovoljniji svojim životom. Unatoč pandemiji, lakše je nego ikad stvoriti nove prijatelje. Možete se dopisivati s nekim iz doma umirovljenika ili samo poslati poruku starom prijatelju s kojim ste izgubili kontakt. To će poboljšati vaše vještine i revitalizirati dnevnu rutinu.</p><p>Ukoliko sreću pretvorite u životni cilj, možda ćete propustiti niz uzbudljivih trenutaka na tom putovanju jer život donosi mnoge zaokrete i iznenađenja, kao i mogućnosti. Prepoznajte što vas čini zadovoljnima jer će to pomoći stvaranju pozitivnijeg stava i ispunjenijeg pogleda na život. Ako život gledate kroz te leće, iskusit ćete ne samo trenutke sreće nego životni stil koji omogućuje trajno zadovoljstvo.</p>