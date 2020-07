Čini se da se HPV može povezati s rakom prostate

Iako ove nalaze još treba potvrditi, treba imati na umu da cijepljenje sprječava razvoj kancerogenih promjena kod infekcije HPV-a i da je najbolja prevencija, ističe urolog dr. Igor Grubišić

<p>Znanstvenici su utvrdili značajan broj slučajeva raka prostate koji se 'vrlo vjerojatno' mogu povezati sa HPV virusom, za koji je već poznato da uzrokuje rak grlića maternice kod žena, te još neke vrste raka. Poznato je da oko 13 vrsta HPV-a uzrokuje rak, uključujući rak grlića maternice, rak penisa i neke vrste raka usta i grla kod muškaraca. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto raste otpor roditelja prema cijepljenju djece</p><p>Istraživački tim sa Sveučilišta Novi Južni Wales u Australiji prikupio je rezultate 26 prethodnih studija, na temelju kojih je stvorena značajna baza slučajeva koji mogu povezati prisutnost HPV-a s karcinomom prostate. Rezultati su objavljeni u časopisu 'Infective Agents and Cancer', a u zaključku se ističe da je istraživački tim u medicinskoj dokumentaciji ljudi s rakom prostate pronašao 22 posto tkiva karcinoma koji sadrže tragove HPV-a. Istodobno, HPV virus pronađen je kod samo 7 posto benignih tumora prostate, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/health/article-8519679/Scientists-firm-link-prostate-cancer-HPV-time.html">Daily Mail.</a> </p><p>U istraživanju se ističe kako zemlje s visokom stopom smrti od raka grlića maternice također imaju i visoku smrtnost od raka prostate, a vrijedi i obrnuto: Za zemlje s niskim postotkom smrtnosti od raka grlića maternice bilježi se i relativno niska incidencija raka prostate. Istraživači su otkrili da su HPV tipovi 16 i 18, koji uzrokuju većinu slučajeva raka vrata maternice, bili povezani sa slučajevima raka prostate.</p><p>Zbog toga zaključuju da ovo otkriće ukazuje na mogućnost da se virus uzročnik nekih vrsta raka prostate može prenijeti seksualnim kontaktom, ali i da bi cjepivo za HPV moglo pridonijeti smanjenju pobola od raka prostate.</p><p>- Mnogi ljudi pretpostavljaju da HPV infekcije uglavnom dovode do karcinoma samo kod žena, no to nije točno. Ovi podaci mogli bi ukazivati ​​na to da infekcija HPV-om, koja se može prenijeti tijekom seksualne aktivnosti, može imati uzročnu ulogu u raku prostate, jednako kao i u raku grlića maternice - kaže dr. James Lawson, jedan od istraživača.</p><p>No, u zaključcima istraživanja ističe se kako je potrebno provesti još istraživanja da bi se potvrdili ovi nalazi. </p><h2>Potrebno je još dokaza</h2><p>- Već dugo traju pokušaji da se utvrde uzročnici raka prostate, no ni jedna studija do sada nije dala dokaze koje možemo uzeti u obzir sa stopostotnom sigurnošću. Tako će i za rezultate ovog istraživanja svakako trebati još vremena za ispitivanje - kaže dr. Igor Grubišić, specijalist urologije iz KBC Sestre milosrdnice.</p><p>Dodaje kako je problem sličnih istraživanja već u samoj činjenici da HPV virus kod jednog nalaza može biti prisutan, a kada ponovite nalaz u roku od mjesec do dva negativan, jer se jaki imunitet može izboriti protiv virusa. Stoga je teško reći da se kod pacijenata kod kojih je nalaz bio pozitivan to može uzeti kao dokaz da se može povezati s rakom. </p><p> Bilo bi dobro da imamo čvrstu potvrdu, jer bismo tako znali i kako smanjiti pobol - cijepljenjem. No, svakako možemo reći da i na temelju ovakvih istraživanja treba preporučiti cijepljenje, koje je vrlo učinkovita prevencija razvoja kancerogenih promjena kod infekcije HPV-a, naravno uz preporuku o odgovornom ponašanju u seksualnim kontaktima, pogotovo s nepoznatim partnerima, dodaje naš sugovornik.</p><p>Smatra da je dobra vijest činjenica da je cjepivo protiv HPV-a u Hrvatskoj od 2015. godine dostupno kao besplatno i preporučuje se i za djevojčice i za dječake u dobi od 12 i 13 godina. </p><p>- Bez obzira na to što još nemamo čvrste zaključke o uzročno-posljedičnoj vezi u ovom slučaju i HPV nije uključen u uzročnike u 'službenim' urološkim smjernicama, treba imati na umu da se cijepljenjem može spriječiti razvoj kancerogenih promjena povezanih sa HPV virusom, pa treba iskoristiti mogućnost zaštite - zaključuje. </p><h2>Što je HPV i koga pogađa?</h2><p>Inače, procjenjuje se da će 8 od 10 ljudi u nekom trenutku života biti zaraženo ljudskim papiloma virusom (HPV) , što je naziv za skupinu virusa koji utječu na kožu i vlažne membrane koje oblažu tijelo. Širi se vaginalnim, analnim i oralnim seksom, odnosno kontaktom preko kože, najčešće u seksualnom kontaktu, pogotovo ako postoje oštećenja kože ili ranice. </p><p>Postoji više od 100 vrsta HPV-a, a oko 30 njih može utjecati na pojavu infekcije u genitalnom području. Mnogi ljudi godinama nakon infekcije nemaju simptome i kod većine se infekcija povlači bez liječenja. No, infekcija može dovesti do rasta genitalnih bradavica i abnormalnog rasta tkiva, koji su zapravo glavni uzrok raka grlića maternice. </p><p>Istraživanja su do sada HPV povezala s nekim vrstama raka u području grla, vrata, jezika, krajnika, vagine, penisa i čmara. </p>