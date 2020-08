Hrabra djevojčica izliječila se od leukemije: Mila se vratila kući

Djevojčici su u u studenom prošle godine presadili koštanu srž. Pobijedila je leukemiju i sada je iz Amerike stigla natrag u Rijeku. Kad je zavladala korona, nisu ni znali kako i kada će se vratiti u Hrvatsku...

<p>Prošlo je godina dana i četiri mjeseca otkad je cijela Hrvatska čula za malenu Milu. Bilo je to nekoliko dana, odnosno tjedana straha, panike, neizvjesnosti, gole borbe za život.</p><p>Bio je početak ožujka prošle godine kad je Milin otac Marin Rončević telefonom dobio informaciju iz bolnice u Americi da treba sakupiti i platiti minimalno tri milijuna dolara kako bi spasio život svoje mlađe kćeri Mile. Bolovala je od leukemije. On prvi tad nije mislio da je to moguće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>No cijela Hrvatska ponovno se ujedinila. U samo u nekoliko dana sakupljeno je i više novca nego što je trebalo, gotovo 40 milijuna kuna. Nakon sređivanja cijele papirologije roditelji su odveli svoju curicu po novu šansu za život. I dobila ju je.</p><p>- Hvala vam svima što ste se u ovakvom broju odazvali, hvala ljudima, medijima, svim našim prijateljima... Ne znam što više reći. Sad je stvarno dosta ovog cirkusa i idemo u nove bitke. Mi idemo svoje odraditi. Hvala lijepa, ljudi - rekao je Marin Rončević, otac male Mile, u zagrebačkoj zračnoj luci prije leta u Philadelphiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Mila se liječi u Americi</strong></p><p>Drugi putnici pljeskali su obitelji kad su došli u zračnu luku, a i malena Mila pozdravila je sve koji su je došli ispratiti tihim “bok, bok”. Početkom studenog, nakon sedam mjeseci u bolnici, silnih testova, loših nalaza, katastrofalnih rezultata, mnogih suza, neprospavanih noći, molitvi i nade, uspona i padova, zatajenja srca, hrabra djevojčica ipak je pobijedila. Uspješno su joj transplantirali koštanu srž. Bolest se uskoro počela povlačiti.</p><p>- Mila je trenutno dobro. Prošla je transplantaciju koštane srži od donora. I zasad je sve više nego u redu. Nije se radilo o operaciji kao takvoj nego o transplantaciji koštane srži nakon postizanja i održavanja remisije u trajanju od šest mjeseci. Transplantacija nije operacija nego kompleksan postupak koji uključuje pripremu, tzv. kondicioniranje, odnosno postizanje uvjeta za primanje matičnih stanica donora, i potom postupak oporavka i začetak stvaranja novih vlastitih obrambenih stanica.</p><h2>Čekali trenutak za povratak</h2><p>Prilikom cijelog procesa mora se boraviti u potpunoj izolaciji jer ne postoji nikakav imunitet. Da bi se došlo do transplantacije, bolest se mora povući, što su oni postigli tijekom mjesec dana nakon dolaska i održavali gotovo pola godine, prije Božića nam je ispričao Marin. Tad nitko nije ni sanjao da će cijeli svijet pokoriti pandemija korona virusa.</p><p>Tad se Mila oporavljala od transplantacije i još je bila u bolnici. Međutim, pandemija se uskoro preselila i u Ameriku, tj. u Philadelphiju, gdje su oni bili smješteni. Sredinom travnja premjestili su ih jer je postojala velika bojazan da će upravo ondje biti novo žarište. Strah je zavladao cijelim svijetom, a oni su samo čekali trenutak u kojem će moći ići natrag kući. Mila je već tad bila odlično, leukemija je nestala. No zbog korone su svaki dan živjeli u neizvjesnosti ne znajući hoće li uopće biti leta i hoće li se moći vratiti. I krajem srpnja, prije mjesec dana, poletjeli su prema Hrvatskoj.</p><p>Godinu i četiri mjeseca poslije ponovno su spakirali cijeli svoj život u nekoliko kofera i krenuli natrag. No s Milom koja je sad zdrava. Cijela obitelj sretno se vratila kući. Roditelji su nas zbog cijele situacije zamolili za razumijevanje i nisu htjeli iznositi detalje. Samo žele mir i novi početak sa svojim anđelom. </p>