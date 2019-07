Hrabra Selena (6): Zbog Luke Modrića sanjam prelijepe stvari

Znaš, kad sam upoznala Luku Modrića, meni su ti se svi snovi ostvarili. On ti je bio najbolji na utakmici protiv Walesa i pobijedio je za mene, ozarena lica ispričala nam je u subotu Selena Brunjaji (6).

Hrabra djevojčica koja se bori s akutnom limfoblastičnom leukemijom, na sreću, već duže u remisiji, silno je željela upoznati svog idola Luku Modrića. Pismo Luki, koje je lani u njezino ime napisala starija sestra Vanessa, zahvaljujući HNS-u dospjelo je i do kapetana Vatrenih. Uz Lukino pismo, djevojčici je na kućnu adresu u Dalj stigao paket u kojem su bili nogometna lopta potpisana od svih igrača reprezentacije, te Lukin dres s brojem 10 od kojeg se ne odvaja. Lipanjski osječki susret Selene i njezinog idola zaokružio je cijelu priču.

- Novinari su nas nazvali u lipnju i rekla da postoji mogućnost da Selena upozna Luku, ali da joj to ne kažemo. Tako smo joj tog 7. lipnja rekli da idemo u Osijek na sladoled. Kad je Modrić ušao u prostoriju, Selena se zaledila. Ona, koja inače toliko priča, nije mogla ništa izustiti, potpuno je zablokirala. Luka joj je prišao i upitao je: Što je?, a ona mu odgovorila:

Pa ništa. Pitao ju je koliko ima godina i hoće li doći na utakmicu, a Selena na rubu suza odgovorila da neće jer nema karte i da će utakmicu gledati na TV-u. Tada je Luka izvadio karte, dao joj je, a ona ga zamolila da bude najbolji i pobijedi za nju - prisjeća se najdirljivijeg trenutka u kćerinom životu Monika Brunjaji (40). Iako je susret trajao svega nekoliko minuta, a Selena tek kasnije shvatila da je imala pregršt pripremljenih pitanja za svog idola, uspjela mu je na licu mjesta tek povjeriti kako je dan prije plakala kada ga je gledala na TV-u, te osobno pozvala na piknik za koji je on obećao da će doći.

- I sad smo opet u problemu, jer Selena očekuje da on dođe na piknik. I kako da ja objasnim djetetu od šest godina da je to neizvedivo- širi ruke mama Monika.

Selena je doista sraz Hrvatske i Walesa gledala na stadion u Osijeku. Tu večer Hrvatska je pobijedila, a drugi gol Selenu je rasplakao.

- Rekla mi je da plače jer je sretna. Luka je rekao da će pobijediti za nju i pobijedili su. Ona je zaista bila presretna, uzbuđena, iako je dijete, tu je utakmicu pogledala od početka do kraja. Te večeri mi je prije spavanja rekla da više neće imati ružne, već samo lijepe snove o Luki - povjerila nam je Monika koja je spremna učiniti sve da usreći svoju princezu koja se s teškom bolešću bori od svoje treće godine. Rođena je 31. siječnja 2013. godine kao potpuno zdrava beba. Lijepo je napredovala uz stariju sestru i mlađeg brata. U jesen 2015. godine sve troje su se prehladili, no Selena se ni nakon antibiotika nije oporavljala.

- Najgori dan u životu bio mi je 12. listopada 2015. godine. Tog ponedjeljka Selenu sam iz njezine sobe donijela sebi u krevet. S nama je bio i njezin mlađi brat, tad beba. Posjela sam Selenu, a ona je potpuno klonula. Mislila sam da je umrla. Usne su joj bile plave, a tijelo beživotno. Zaboravila sam na sve oko sebe, osvježila je hladnom vodom i povratila se. Odvela sam je u bolnicu i nakon svih pretraga saznali smo za tu ružnu dijagnozu. Kako joj je bolest zahvatila 98 posto tijela, odmah je počela primati krv, a već sljedećeg dana sanitetom su je prebacili u Zagreb na Rebro. Tu smo ostale do 1. srpnja 2016. - priča Monika. Kako bi bila uz bolesno dijete, unajmila je stan u blizini bolnice, bez obzira na cijenu od 300 eura i 1500 kuna režija.

- Selenu su odmah podvrgnuli kemoterapiji. Zbog slabog imuniteta u pauzama između kemoterapija nije smjela među ljude te smo bile u stanu po cijele dane. Ne znam odakle mi snaga. To su situacije u kojima nemate izbora, funkcioniraš da bi tvom djetetu bilo bolje - prisjeća se Monika. Selena je s bolničkom kemoterapijom prestala u studenom 2017. godine, no do lanjskog svibnja dobivala ju je u tabletama. Sad pije D vitamin za kosti, koje je bole od kemoterapija. U listopadu je očekuje nova punkcija koštane srži.

- Zdravlje je sada u redu, redovno idemo na kontrole, vadi krv svaka dva mjeseca. Ona je prava mala fajterica. Puna optimizma i veselja. I kad je imala kateter u prsima, i kad je primala kemoterapiju, nije prestajala veselo pričati. Selena samo zna da ima leukemiju, no ne zna što to znači. Svaki put kada se prehladi, mora u bolnicu kako bi intravenozno dobila lijekove. Kad ih primi, kaže mi: ‘Mama, ja sam sad ozdravila, imam samo leukemiju’ - s uzdahom i slabašnim smiješkom priča Monika. Zahvaljujući toj silnoj majčinskoj ljubavi, požrtvovnosti i snazi, Selena je dobila prvu rundu bitke s teškom bolesti. Iako su nalazi sad uredni, Monika je na oprezu jer se bolest opet može vratiti.

A Selena Luku i dalje iščekuje na kućnom pragu. Da ne zaboravi obećanje koje joj je dao, opet ga je javno podsjetila da dođe na piknik.

- Hajde, Luka, dođi više kod mene! Pripremila sam ti piknik. Mama će kupiti jagode, kupine, lubenicu, ma sve što treba, a i poklon paket te čeka. Sve je spremno, samo još ti fališ - poručila je Selena svom idolu.