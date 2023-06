Hrvati sve više idu na estetske tretmane: Na botoks će neki otići zbog asimetrije ili znojenja

Definirati ljepotu je teško pa je možda najlakše reći da je ona u oku promatrača. No ljepota je zapravo kategorija koja označava savršenstvo sklada, a njezin ideal ovisi o kulturnom kontekstu koji se često mijenja. Ipak, današnje vrijeme vrvi prilikama da budemo ljepši pa stoga mnogi i sve više odlaze na različite estetske tretmane kako bi izgledali skladnije, odnosno ljepše. Na ovu temu razgovarali smo s doktorom Darkom Granićem koji se svakodnevno susreće s ljudima koji traže korekcije na svojem tijelu.

- Imam osjećaj kako vrijeme odmiče da se sve više ljudi odlučuje na neki od estetskih zahvata ili tretmana. Uvidjevši da ne moraju izgledati prenaglašeno i da doista pravo uljepšavanje leži u diskretnosti, počela je era češćeg korištenja estetskih tretmana - govori nam dr. Darko Granić.

U Hrvatskoj, a posebno žene u Dalmaciji (muškarci zasad u manjem postotku), kako nam govori ovaj makarski doktor, vole diskretnost i nenaglašenost, vole dobar izgled bez skretanja pozornosti. Ulogu razbijanja predrasuda nose upravo liječnici za koje se vežu i u koje imaju povjerenja. Također nisu zanemarivi i ostali poznanici koji su koristili tretmane i tako mnogima dali vjetar u leđa da i oni pokušaju nešto novo učiniti za svoj izgled. Danas se najčešće traži "ubod protiv starosti", odnosno botoks. Riječ o sastojku koji paralizira mišiće i tako nam naizgled usporava starenje, odnosno pomlađuje nas. Iako je botoks već dobro poznat, mnogi se i dalje pitaju je li on opasan.

Što je zapravo botoks i za što se sve može koristiti?

- Botoks u svojoj riječi nosi izraz "toksin" ili otrov koji je sam po sebi razlog zašto ga se ljudi boje. Međutim u rukama osoba koje znaju raditi s njim pretvara se u sredstvo koje nam može biti od izrazite koristi. Nije li tako i sa svim ostalim pojavama u životu kao što su vatra ili struja. Botoks se u posljednje vrijeme sve više koristi kod ljudi koje imaju pretjerano znojenje, ali i kod onih koji imaju diskretne asimetrije na tijelu nastale ozljedama. Može se koristiti i kada netko želi imati nešto elegantniji izgled vrata ili pak manje široke potkoljenične mišiće, a sve u cilju veće gracioznosti - objašnjava dr. Granić, makarski doktor kojem se ljudi često javljaju ne bi li napravili neku od estetskih korekcija.

Uz botoks ljudi se često odlučuju i na filere. Fileri ili hijaluronska kiselina naš je prirodni protein koji se nalazi u koži i kojeg svake godine imamo sve manje kako nastaje proces starenja. Industrija ga je uspjela prepoznati i umnožiti te nam tako dala jedno od sredstava koje koži može vratiti prirodan izgled. Naravno u rukama stručne i pouzdane osobe koja zna aplicirati, ali i ispraviti neželjen efekt u bilo kojem trenutku. Ono što je važno naglasiti jest da uljepšavanje nekima pomaže i kod samopouzdanja.

- Mi se u poliklinici bavimo, osim spomenutim tretmanima, i ostalim oblicima uljepšavanja i svi ti tretmani ne čine isti efekt kod istih ljudi bilo to izgledom pa tako i sa samopouzdanjem. Kako se mi u poliklinici bavimo i ostalim specijalnostima unutar medicine skloni smo prvo uputiti na ostale preglede ukoliko to zdravstveno stanje zahtijeva pa tek onda na uljepšavanje - ističu u makarskoj Poliklinici Estetika Esencija dr. Granić.

Estetski tretmani ili pod nož?

Naravno, svi ovi tretmani imaju svoj rok, no svejedno mnogi se odlučuju za ovakve tretmane, a ne za pomlađivanje "pod nož". Naime, tretmani poput botoksa djeluju maksimalno četiri mjeseca, fileri ovisno o gustoći od šest do dvanaest mjeseci, PLL kiselina i kalcijhidroksi apatit do godinu i pol, mezoniti do dvije godine. Kirurgija djeluje trajno i ona je i dalje kod nekih ljudi neprikosnovena, s time da se kvalitetnom upotrebom gore navedenih tretmana odgađa do kasnije dobi kada to estetski tretmani ne mogu pomoći.

I za kraj, pitali smo doktora zašto svi toliko težimo biti lijepi, zašto nemamo više konkretnijih želja već svi u mislima najčešće imamo ljepotu i novac.

- Da bih vam na to odgovorio moram vam najprije reći kako je nastalo ime Estetika Esencija, kako se zove i moja poliklinika. Ako klonirate jednu osobu sto puta i nastane sto potpuno istih ljudskih bića, odjenete ih isto i stavite ih da žive na nekom pustom otoku, nakon nekog vremena svatko od njih će izabrati baviti se nečim drugim u odnosu na ovog drugog pored sebe. Počet će sanjariti drugačije, imati različite želje, nadanja i na koncu uspjehe bez obzira što izgledaju potpuno isto i što su identični genetski blizanci. Ono što svakog od njih, a pogotovu nas koji nismo identični, čini jedinstvenim, neponovljivim i kao takve sami sebi posebni - to je esencija. U filozofiji se to zove bit, a u religiji duša. Mi se počinjemo ponašati tijesno u svojoj koži, životu, svakodnevici onda kad se udaljimo od svoje esencije. Bit dobrog osjećaja jest biti u svojoj esenciji i živjeti u skladu s njom radilo se o šetanju u prirodi, biti glazbenik ili izgledati u skladu sa svojom slikom. To je esencija - zaključio je dr. Darko Granić.