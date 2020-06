Hrvatica u Forbesovih Top 30: Lana Zgombić producira igrice, uživa u poslu i 'vrti' milijarde

Oni su predvodnici tehnološke i umjetničke revolucije, piše Forbes predstavljajući listu 30 ispod 30, mlade koji su ostvarili značajne rezultate. Među njima je i Hrvatica Lana Zgombić koja živi u Londonu

<strong>Lana Zgombić </strong>(27) u svega šest godina probila se u industriji videoigara na svjetskoj razini kao vrhunska producentica. Živi i radi u Londonu, a pripreme za ovu karijeru započela je još u osnovnoj školi.

- Tada sam krenula pohađati međunarodni program i nastavu na engleskom jeziku, nastavila sam s istim programom u MIOC-u i bilo je logično da ću i studirati na engleskom jeziku, započinje skromno Lana koja je od malih nogu obožavala igrati video igre te ju je posebno zanimala likovna umjetnost. Kaže kako je oduvijek znala da će se baviti kreativnim poslom, a animirani film i video igre su joj pružali upravo to - mogućnost umjetničkog izražavanja kroz dizajn animiranih i crtanih likova.

- Na kraju srednje škole sam počela istraživati koji fakultet mi nudi obrazovanje u tom smjeru, i pronašla sam ih nekoliko u Engleskoj, Danskoj i Nizozemskoj. Odabir je pao na Sveučilište Teesside u Middlesbroughu na sjeveru Engleske. Na fakultetu sam doživjela i malu egzistencijalnu krizu jer sam se odjedanput našla u društvu vršnjaka koji su bili nevjerojatno kreativni i znali su točno što žele, dok sam ja još tražila svoj put. No na drugoj godini studija smo za praktični rad morali napraviti animiranu reklamu u trajanju 60 sekundi.</p><p>Podijeli su nas u timove i svi članovi tima su imali različita zaduženja pri izradi reklame. Među ostalim, ponudili su mogućnost da netko preuzme ulogu redatelja ili producenta. Pomislila sam da to nisam nikad radila, pa sam odlučila biti producentica. I tu sam se zaljubila u taj posao. Od tog sam trenutka znala da je to ono čime se želim baviti - nastavila je Lana pojašnjavajući kako joj je školovanje po međunarodnom programu u Hrvatskoj omogućilo da se sa svjedodžbom koju je stekla može uklopiti u svaki obrazovni sustav u svijetu, a kolege su je lijepo prihvatili i zaista je uživala tijekom studija. Nakon diplome se vratila u Zagreb i počela aktivno tražiti posao u inozemstvu.</p><p> </p><p>- Većina mojih kolega htjeli su se baviti kreativnim poslom, ali nitko ne želi biti producent jer to nije istaknuta pozicija. Ja sam se baš u tome pronašla. Nakon nekoliko neuspješnih intervjua uspjela sam dobiti posao u malom studiju na jugu Engleske gdje se preselila, a prije dvije godine sam dobila posao u većem Bossa studiju gdje radim i danas. Moj posao podrazumijeva poznavanje rada svih ostalih sudionika izrade igre, a pritom sam projekt menadžer i bavim se budžetiranjem. Ovo je posao za sve koji vole excel tablice, ali i video igre jer je jako kreativan i dinamičan posao - nastavlja ona.</p><p>Do sad je producirala sedam velikih igara, a trenutačno radi na igri Surgeon Simulator 2, nastavku uspješnice iz 2013. godine koju je kupilo više od pet milijuna ljudi.</p><p> </p><p>- Nadamo se još većem uspjehu ovog nastavka kojeg ćemo lansirati za nekoliko mjeseci - nastavila je Lana dodajući kako je njoj i kolegama posao strast i hobi istovremeno, pa mnogi od njih nakon napornog dana u uredu, vrijeme kod kuće krate igranjem drugih igara. I privatni život joj je vezan uz posao jer joj je partner s kojim živi Amerikanac i digitalni 3D artist te modelira likove i okoliš u 3D.</p><p>- Video industrija je vrlo mlada jer videoigre postoje oko 50 godina. Još smo u razvoju i dosta toga možemo promijeniti te odlučiti kakva industrija želimo biti. Trenutačno smo profitabilniji od Hollywooda te zarađujemo oko 125 milijardi dolara na godinu globalno. Meni se ispunio san da radim što želim jer ne samo da doprinosim aktivno video igrama, nego sam i mentorica mlađim ljudima koji nemaju iskustva ili tek ulaze u svijet rada u ovoj industriji. Na fakultetima predajem o svojoj karijeri i branši u nadi da ću nekoga inspirirati da se i sam time odluči baviti - rekla je smijući se da je ljudima koji se ne bave ovim poslom ponekad teško objasniti što zapravo radi.</p><p>- Svi misle da sjedim u fotelji i po cijele dane samo igram video igrice. Rijetki razumiju da je to posao kao i svaki drugi, te da je riječ o stvarnom radnom mjestu sa svojim zakonitostima. Dodatno, svi su moji kolege vrhunski stručnjaci na svojim područjima i za taj posao su se školovali i radili, tako da je riječ o itekako ozbiljnom zanimanju - nasmijala se.</p><p>U Zagrebu su joj mama i baka, a kaže kako se trudi posjećivati ih što češće. Ima brojne planove za budućnost, a vidi se na poziciji vodeće producentice u nekom većem studiju, ili čak vlasnice privatnog studija.</p><p>- Voljela bih se vratiti u Hrvatsku i pokrenuti svoj studio ondje. Hrvatska ima snažnu video industriju i mnogi toga nisu svjesni. Ekipa koja radi na igrama poput Serious Sam ili Saint Kotar zaista je na svjetskoj razini, a da ne govorimo o tome koliko je fantastično organiziran Infogamer ili godišnja konferencija Reboot Develop Blue koji mogu stati uz bok sličnim svjetskim događajima - kaže Lana. Za mladu Forbesovu nadu su je predložili kolege, a zatekao ju je uspjeh imenovanja jer nije očekivala vidjeti svoje ime na tom popisu.</p><p>- Velika je čast i gotovo nadnaravno iskustvo naći se na takvoj listi. Odmah nakon toga su mi se javili brojni potencijalni poslodavci s ponudama, ali zadovoljna sam trenutačnom pozicijom pa sam ih odbila. Ipak, jednog dana, tko zna. Vjerujem da će mi ova titula mnogo pomoći - zaključila je ona. </p><p> </p>